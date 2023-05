Koniec z "wyścigami słoni". Przez nowy zakaz na drogach może być jeszcze gorzej

Branża transportu drogowego ostrzega przed skutkami wprowadzenia zakazu wyprzedzania się ciężarówek na drogach szybkiego ruchu.

Zdaniem Macieja Wrońskiego, prezesa organizacji pracodawców Transport i Logistyka Polska, żeby zlikwidować tzw. wyścigi słoni, nie trzeba zmieniać prawa, tylko egzekwować to, które już mamy.

Branżę najbardziej zastanawia, czy zakaz będzie bezwzględny, czy zostanie zostawiona furtka dla sytuacji, w której na drodze znajdzie się jedna wolniejsza ciężarówka jadąca z różnych powodów np. 40-50 km/godz. Czy jej też nie będzie można wyprzedzić?

- Za wolniejszą ciężarówką natychmiast ustawi się peleton kilkuset innych, co będzie stwarzało zagrożenie dla ruchu - ostrzega Karol Rychlik z zarządu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

Jak poinformował w czwartek 18 maja w Polskim Radiu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, rząd przyjął projekt zmian w przepisach zakazujący wyprzedzania się ciężarówek na drogach szybkiego ruchu. Chodzi o to, aby upłynnić ruch i zmniejszyć zagrożenie wynikające z takiego manewru.

Tak zwane wyścigi słoni są plagą polskich dróg i coraz bardziej dają się we znaki kierowcom aut osobowych. Sednem problemu jest to, że wyprzedzanie jednego auta przez drugie trwa bardzo długo, zdarza się, że nawet kilka minut albo dłużej. Inaczej nie może być, skoro różnica prędkości między wyprzedzanym i wyprzedzającym wynosi kilka kilometrów na godzinę albo mniej, bo oba auta jadą w okolicach maksymalnej dopuszczalnej prędkości 80 km/godz. (na tyle kierowcom aut ciężarowych pozwalają przepisy i urządzania rejestrujące parametry jazdy w samochodzie).

Kilka lat temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, świadoma tego problemu, nakazała na wybranych autostradach wprowadzić zakaz wyprzedzenia przez pojazdy powyżej 3,5 tony, którego stosowanie co pewien czas wymusza policja, prowadząc zmasowane kontrole np. z użyciem dronów.

Branża uważa, że wprowadzenie zakazu jedynie pogorszy sytuację

Zdaniem Macieja Wrońskiego, prezesa organizacji pracodawców Transport i Logistyka Polska, żeby zlikwidować wyścigi słoni, nie trzeba zmieniać prawa, tylko egzekwować to, które już mamy. Tymczasem rząd zamiast skłonić policję do systematycznej pracy na autostradach i drogach szybkiego ruchu (z każdym rokiem ich przybywa, obecnie mają długość około 4900 km), wymyśla kolejne regulacje, które będą miały szereg skutków społeczno-gospodarczych.

- Już widzę sypiące się kary nakładane na przewoźników i kierowców za nieprzestrzeganie czasu pracy z powodu braku możliwości dojazdu w zaplanowanym czasie do miejsca odbioru, przerwy lub dobowego odpoczynku. Słabo też widzę dostawy w systemie "just in time", co może oznaczać konieczność tworzenia zapasów w zakładach produkcyjnych i tym samym zwiększenie kosztów działania i osłabienie konkurencyjności naszych firm na unijnym rynku. Ale publika będzie bić brawo! Do czasu, aż tworzące się zatory nie dadzą popalić tej publice. I wtedy znów nastąpi przełożenie wajchy w drugą stronę - komentuje Maciej Wroński.

Przepis, którego nie będzie się egzekwować? Czy będzie furtka?

Dodaje, że nowego prawa, jeśli zostanie wprowadzone, i tak nikt nie będzie egzekwować. Tak jak ma to miejsce np. z przepisami o utrzymywaniu odpowiedniej odległości za poprzedzającym pojazdem. Jedynie nieliczni przyłapani nieszczęśnicy szybko pozbędą się prawa jazdy lub pieniędzy na kursach redukujących punkty karne. Wyprzedzanie na zakazie "kosztuje" bowiem 15 punktów.

Branżę transportu drogowego najbardziej zastanawia, czy zakaz będzie bezwzględny czy też zostanie zrobiona furtka dla sytuacji, w której na drodze znajdzie się jedna wolniejsza ciężarówka jadąca z różnych powodów np. 40-50 km/godz. Czy jej też nie będzie można wyprzedzić? To pytanie postawiono także ministrowi Adamczykowi w Polskim Radiu.

- No nie, nie możemy blokować ruchu - odparł, ale uniknął podawania szczegółów.

Brak dokładnych informacji, jak zakaz będzie wyglądać, powoduje, że transportowcy przedstawiają wizję zablokowanych dróg i większych zagrożeń w ruchu drogowym. Obawiają się fali frustracji kierowców, którzy legalnie mogą jechać autostradą wolnym tempem 40 km/godz. (prędkość minimalna). Wystarczy, że zrobi tak jeden, a w myśl projektowanego teraz prawa żadna inna ciężarówka nie będzie mogła go wyprzedzić. A nawet jeśli fala frustracji opadnie, to zostają przepisy, które mogą spowodować podobny efekt.

- Samochód wiozący ładunki niebezpieczne nie może się poruszać z wyższą prędkością niż 70 km/godz. Wyobraźmy sobie, że pierwsze w stawce na drodze jest właśnie takie auto. Za nim natychmiast ustawi się peleton kilkuset innych ciężarówek - mówi Karol Rychlik, wspólnik w firmie Eurotrans Rychlik i członek zarządu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

Taki układ na drodze może być niebezpieczny dla mniej wyrobionych kierowców aut osobowych, którzy będą chcieli zjechać na prawy pas, planując zjazd z drogi, wjazd na stację benzynową lub parking.

Problem może też generować miks nowego przepisu i obowiązującego latem ograniczenia poruszania się ciężarówek w weekendy (18-22 w piątek, 8-12 w sobotę, 8-22 w niedzielę).

- Proszę sobie wyobrazić parking w niedzielę po godz. 22, kiedy wylewa się z niego potok 300 pojazdów, na czele jest beczka ADR (ładunki niebezpieczne - red.), której nie można wyprzedzić, a na tej samej drodze kierowcy aut osobowych, którzy jadą na wakacje lub wracają z nich - sugestywnie przedstawia sytuację Karol Rychlik, dodając, że rozproszenie ruchu ciężarówek poprawia bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.

Dlatego jego zdaniem nie należy karać kierowcy, który podejmuje manewr wyprzedzania, ale tego, który nie dopuszcza, by go wyprzedzono.

- Wolniejszy pojazd powinien ustąpić szybszemu, tak jak się to odbywa w wyścigach Formuły 1, gdy szybszy pojazd zbliża się do zdecydowanie wolniejszego - postuluje Karol Rychlik.

Co o zakazie wyprzedzania sądzą kierowcy zawodowi?

I tu dochodzimy do istoty sprawy. Sposób jazdy kierowców zawodowych to funkcja przepisów, ustalających czas pracy (maksymalnie 4,5 godz. bez przerwy), ale przede wszystkim oczekiwań pracodawców, którzy wyznaczają określony czas na dotarcie do celu, ostatnio wspomagając się urządzeniami cyfrowymi.

"Robią z kierowców zawodowych dojne krowy. Gdy się mieszka na drodze, nie da się uniknąć mandatów. Osobiście kurczowo trzymam się przepisów, jednak wiadomo, że będę wyprzedzał, jeśli firma jest otwarta do godz. 15, a spóźnienie 10-minutowe zmusi mnie, żeby zostać na weekend w kabinie, bo to akurat będzie piątek. Wtedy mam więcej do stracenia niż mandat i ryzyko staje się opłacalne. Ponadto nie bardzo rozumiem, jak to jest, że zakaz wyprzedzania dla osobówek nie upłynnia ruchu, natomiast ten dla ciężarówek już owszem..." - komentuje jeden z członków grupy "Kierowcy Zawodowi" na Facebooku.

"Mnie to nie dotyczy. Mam kaganiec 83 km/godz. i nie pamiętam, żebym kogoś wyprzedzał" - dodaje inny.

"Może złoty środek. Mądrym sposobem byłoby wprowadzenie zasad np. z Danii, zakaz wyprzedzania dla ciężarowych w godzinach szczytu: 6-9 i 15-19 (dokładnie nie pamiętam). Moim zdaniem i tak to wprowadzą, bo nikt z rządu pewnie nigdy nie siedział w dużym aucie. Ale takie rozwiązanie byłoby korzystne dla każdej ze stron konfliktu" - czytamy w innym komentarzu.

Można łatwo uniknąć niepotrzebnych nikomu problemów

Do podobnego rozwiązania namawia także Karol Rychlik, ale także do tego, żeby kierowcy nie byli wobec siebie złośliwi i pozwalali na wyprzedzanie. Jego zdaniem, przyhamowanie albo już samo zdjęcie nogi z gazu wystarczy, żeby manewr się udał, to koszt kilku sekund, bez wpływu na czas całego kursu. Nikt nie traci, a transport drogowy mógłby zyskać dobrą opinię wśród kierowców osobówek.

Jak powiedział WNP.PL, swoje wstępne uwagi dotyczące projektu nowego prawa przekazał już wiceministrowi Rafałowi Weberowi, który w resorcie infrastruktury odpowiada za sprawy drogowe.

