Koniec zastoju na torach. Szykuje się potężny zastrzyk finansowy

Nowy Krajowy Program Kolejowy pozwoli na rozstrzyganie przetargów i cykliczne podpisywanie umów z wykonawcami - zapowiada Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych, w komentarzu dla WNP.PL. Oznacza to zastrzyk finansowy dla rynku.

Krajowy Program Kolejowy to najważniejszy plan, według którego od 2015 roku realizuje się inwestycje kolejowe w Polsce. W sierpniu rząd zdecydował o wydłużeniu go do roku 2030, przewidując nowe nakłady w kwocie 91 mld zł.

Dla polskiej kolei KPK do 2030 roku oznacza przede wszystkim transformację systemu transportowego w kierunku bardziej efektywnego, ekologicznego i innowacyjnego - skomentował dla WNP.PL Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK, spółki zarządzającej polską infrastrukturą kolejową.

Istotny element programu, a także szerszej strategii rozwoju polskiej kolei, stanowi także przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu.

W sierpniu rząd przyjął Krajowy Program Kolejowy do roku 2030 (z perspektywą do 2032). Formalnie ten dokument to aktualizacja dotychczasowego KPK, który obowiązuje do 2023 r., ale ostatnio mówi się o nim "nowy". Jego założenia opisywaliśmy już na WNP.PL:

W kierunku efektywnego, ekologicznego i innowacyjnego systemu transportowego

- Dla polskiej kolei KPK do 2030 roku oznacza przede wszystkim transformację systemu transportowego w kierunku bardziej efektywnego, ekologicznego i innowacyjnego. Program zakłada znaczące inwestycje w infrastrukturę kolejową, poprawę jakości i dostępności usług kolejowych, a także rozwijanie zrównoważonych form transportu - skomentował dla WNP.PL Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK, spółki zarządzającej polską infrastrukturą kolejową.

Jak zaznaczył, nowy KPK jest kontynuacją KPK do 2023 roku. W związku z tym priorytetem w perspektywie finansowej 2021-2027 będzie kontynuacja rozpoczętych działań, jak np. prace w ramach linii średnicowej w Warszawie, budowa tunelu w Łodzi, modernizacja ciągu Gdynia-Słupsk. Kluczowa w obecnej perspektywie będzie również dalsza modernizacja sieci bazowej TEN-T, m.in. ciąg Katowice-Zebrzydowice, Rail Baltica na odcinku Białystok-Ełk-Trakiszki.

- Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu stanowi również istotny element programu, a także szerszej strategii rozwoju polskiej kolei. Podejmowane działania będą miały na celu zapewnienie dostępu do efektywnego i zrównoważonego transportu kolejowego dla wszystkich grup społecznych, eliminując bariery komunikacyjne oraz poprawiając dostępność usług dla mieszkańców zarówno dużych miast, jak i obszarów wiejskich. Zaplanowane inwestycje z tego zakresu to m.in. budowa linii kolejowej Podłęże-Tymbark, modernizacja linii Skierniewice-Łuków czy Bydgoszcz-Kościerzyna-Gdynia - poinformował szef PKP PLK, dodając, że planowane do zainwestowania w infrastrukturę kolejową środki w latach 2021-2029 z perspektywą do 2032 r. na poziomie 80 mld zł wygenerują efekty dodatkowe i pośrednie w gospodarce narodowej o wartości ponad 60 mld zł.

Dobra wiadomość dla firm budowlanych i przemysłu kolejowego

Zdaniem Ireneusza Merchela przyjęcie Krajowego Programu Kolejowego przez rząd ma istotny wpływ na działalność PKP Polskich Linii Kolejowych jako głównego wykonawcy projektów infrastrukturalnych. Przede wszystkim przyjęcie KPK umożliwia PKP PLK kontynuację procesu inwestycyjnego rozpoczętego w poprzedniej perspektywie finansowej. Pozwoli na rozstrzyganie przetargów i cykliczne podpisywanie umów z wykonawcami. Oznacza to zastrzyk finansowy dla rynku, polepszenie płynności finansowej, wypracowanego potencjału, a także utrzymanie stabilności przedsiębiorstw.

- Spółka posiada duże doświadczenie związane z procesami inwestycyjnymi z poprzedniej perspektywy finansowej, w ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. W związku z tym możemy być pewni, że realizacja inwestycji w ramach nowego KPK do 2030 roku zostanie przeprowadzona sprawnie i skutecznie, przynosząc pozytywne efekty w wyznaczonych terminach - zapewnił szef PKP PLK.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl