Konieczne jest wybudowanie szlaków transportowych łączących Ukrainę z demokratyczną Europą

Ministrowie transportu z 23 państw z Europy, Azji i Ameryki jednoznacznie potwierdzili solidarność z walczącą Ukrainą – powiedział w Korczowej minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, podsumowując dwudniową konferencję Dialog Wysokiego Szczebla dla Ukrainy.

ITF będzie chciał stworzyć specjalną platformę dla Ukrainy, dzięki której możliwa będzie wymiana doświadczeń w konkretnych sektorach gospodarki - powiedział sekretarz Generalny ITF Young Tae Kim. Z kolei sekretarz transportu Wielkiej Brytanii Mark Harper podkreślił, że rząd brytyjski i Brytyjczycy są gotowi, aby nadal wspierać Ukrainę.

Minister transportu i komunikacji Republiki Litewskiej Marius Skuodis zwrócił uwagę, że Ukraińcy walczą nie tylko za swoją wolność, ale za wartości zachodniej Europy. Minister transportu Czech Martin Kupka zaznaczył, że obecnie najważniejszą rzeczą jest zapewnić pomoc milionom uchodźców.

Minister infrastruktury i mieszkalnictwa Szwecji Andreas Carlson mówił z kolei, że nowe rozwiązania transportowe muszą doprowadzić do tego, że wojna w Ukrainie szybko się zakończy. Wiceminister infrastruktury Ukrainy Serhij Derkacz podkreślił, że obecnie infrastruktura drogowa jest dla jego kraju krytyczna.

Ministrowie transportu 23 państw potwierdzili solidarność z Ukrainą

Spotkanie ministrów transportu pn. "Łącząc Ukrainę z Europą i światem - odbudowa i rozwój zrównoważonej infrastruktury transportowej i wydajnych łańcuchów dostaw" rozpoczęło się w środę w Babicy na Podkarpaciu. W czwartek uczestnicy rozmawiali m.in. w podrzeszowskiej Jasionce i zwiedzili przejście graniczne z Ukrainą w Korczowej. Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Infrastruktury i Międzynarodowe Forum Transportu (The International Transport Forum - ITF).

Minister Adamczyk przekazał, że w czasie merytorycznej dyskusji uczestniczy wydarzenia rozmawiali m.in. o tym, jak zbudować korytarze transportowe, które będą łączyły Ukrainę z demokratyczną Europą. "Chodzi o korytarze drogowe i kolejowe, które konieczne są do zrealizowania, aby ten transport osobowy i towarowy mógł być w pełni wykonywany" - powiedział.

Konieczne jest wybudowanie szlaków kolejowych w układzie północ-południe, takich jak Rail Baltica i Rail Carpatia

Jak zaznaczył Adamczyk, uczestnicy wskazywali również, że konieczne jest wybudowanie szlaków kolejowych w układzie północ-południe, takich jak Rail Baltica i Rail Carpatia. W jego ocenie szlaki te w połączeniu z budowaną trasa Via Carpatia w pełni będą zabezpieczały "sprawność komunikacyjną" Ukrainy.

Szef MI podkreślił, że przedstawiciele 23 państw biorących udział w konferencji, która od środy trwała na Podkarpaciu, zatwierdzili wspólne oświadczenie. "Potwierdzają w tym dokumencie konieczność łączenia Ukrainy z Europą Środkową korytarzami, które dają poczucie bezpieczeństwa państwom sąsiadującym z Ukrainą i Mołdawią" - dodał.

Oświadczenie podpisali przedstawiciele m.in. Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Niemiec, Norwegii, Stanów Zjednoczonych i Szwajcarii.

Adamczyk zapowiedział, że propozycje wypracowane w czasie spotkania na Podkarpaciu będą szczegółowo omawiane na corocznej konferencji ITF, które odbędzie się w Lipsku w niemieckiej Saksonii.

ITF chce stworzyć specjalną platformę wymiany doświadczeń w konkretnych sektorach gospodarki

Obecny w Korczowej sekretarz Generalny ITF Young Tae Kim wskazał, że wśród poruszanych podczas spotkania kwestii były nie tylko sprawy dotyczące transportu. "Dyskusje obejmowały znacznie szerszy zakres, wśród tematów które poruszaliśmy były kwestie jak mieszkalnictwo czy sektor energetyczny" - dodał. zapowiedział, że ITF będzie chciał stworzyć specjalną platformę dla Ukrainy, dzięki której możliwa będzie wymiana doświadczeń w konkretnych sektorach gospodarki.

Z kolei sekretarz transportu Wielkiej Brytanii Mark Harper podkreślił, że rząd brytyjski i Brytyjczycy są gotowi, aby nadal wspierać Ukrainę. "To wsparcie dotyczy zarówno pomocy humanitarnej, wsparcia wojskowego, ale także wsparcia możliwości transportowych i tym zakresie także chcemy działać w możliwie jak najszerszym stopniu" - zapewnił Harper.

Korytarze łączące Ukrainę z Europą mają zwiększyć poczucie bezpieczeństwa

Natomiast minister transportu i komunikacji Republiki Litewskiej Marius Skuodis zwrócił uwagę, że Ukraińcy walczą nie tylko za swoją wolność, ale za wartości zachodniej Europy. Jego zdaniem wszystkie korytarze, które mają za zadanie połączyć Ukrainę z Europą, mogą w przyszłości zwiększyć poczucie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców regionu.

"Niezwykle ważną rzeczą są dyskusje przy okrągłym stole, ale ważniejszą rzeczą, jak sądzę, jest możliwość porozmawiania o konkretnych działaniach i wspólnego zastanowienia się nad tym, co musimy zrobić już teraz, abyśmy mogli wszyscy poczuć się bardziej bezpieczni" - podsumował Skuodis.

W Korczowej obecny był również minister transportu Czech Martin Kupka, który w swoim wystąpieniu powiedział, że obecnie najważniejszą rzeczą jest zapewnić pomoc milionom uchodźców. Dodał, że projekty transportowe, o których rozmawiano na Podkarpaciu, przyczynią do skuteczniejszej pomocy Ukraińcom.

Minister infrastruktury i mieszkalnictwa Szwecji Andreas Carlson mówił z kolei, że nowe rozwiązania transportowe muszą doprowadzić do tego, że wojna w Ukrainie szybko się zakończy. Zapewnił, że Szwecja będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne.

Obecnie infrastruktura drogowa jest dla Ukrainy krytyczna

Wiceminister infrastruktury Ukrainy Serhij Derkacz podkreślił, że obecnie infrastruktura drogowa jest dla jego kraju krytyczna. "Teraz, kiedy porty morskie są zamknięte, kiedy niebo nad Ukrainą jest zamknięte, to całość ruchu pasażerskiego i ruchu towarowego odbywa się drogami. Zdajemy sobie sprawę, jak ogromna to jest presja i jak krytyczne znaczenie ma transport drogowy" - mówił.

Derkacz zaznaczył, że w związku z tym konieczna jest rozbudowa przejść granicznych, aby zwiększyć ich przepustowość. Zapewnił, że Ukraina jest gotowa na budowę nowych przejść drogowych, także na granicy z Polską.

W Korczowej zwrócił uwagę, że konferencja odbywa się ok. 100 m od miejsca, gdzie zaczyna się jego dom. "Po konferencji wrócę do swojego kraju, do domu. Ale tego nie mogą zrobić miliony Ukraińców, którzy musieli uciekać przed wojną, którą nie my rozpoczęliśmy, ale my musimy wygrać" - zakończył.

Podczas dwudniowego wydarzenia na Podkarpaciu odbywały się sesje ministerialne: "Europa Środkowo - Wschodnia bramą do świata dla bezpiecznej i rozwijającej się Ukrainy" oraz "Kształtowanie nowej infrastruktury transportowej dla zrównoważonego rozwoju Ukrainy", gdzie dyskutowano o roli i znaczeniu transportu dla integracji europejskiej i swobodnego przepływu osób, towarów i usług w kontekście trwającej na Ukrainie wojny.

