Końskie: Z przywróconych połączeń kolejowych skorzystało ponad 190 tys. pasażerów

Około 15,5 tys. pasażerów miesięcznie korzystało z połączeń kolejowych na linii 25 przez Końskie (Świętokrzyskie), które wznowiono w ubiegłym roku. Łącznie pociągi relacji Skarżysko-Kamienna - Końskie - Łódź przewiozły ponad 190 tys. pasażerów.

"Popularność tych połączeń przerosła nasze oczekiwania" - powiedziała w poniedziałek PAP Anna Grzela, dyrektor departamentu transportu w urzędzie marszałkowskim w Kielcach.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni, nie spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowanie ze strony pasażerów. Od wznowienia kursowania pociągów do końca listopada z tego połączenia skorzystało 190 200 pasażerów. Średnio w miesiącu obłożenie utrzymywało się na poziomie 15 tys. osób. Jest to potwierdzenie, że potrzeby społeczne, jeżeli chodzi o to połączenie, są bardzo duże" - dodała dyrektorka, podkreślają, że te wyniki w przyszłym roku mogą się poprawić, ponieważ linia została wzmocniona o kolejne połączenia.

Od 11 grudnia siatka połączeń została zagęszczona do siedmiu par pociągów kursujących na odcinku Skarżysko-Kam. - Opoczno, w tym trzy pary pociągów bezpośrednich w relacji Skarżysko-Kam. - Łódź - Skarżysko-Kam.

"Przewidziana jest obsługa połączeń przez dwóch operatorów Polregio oraz Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Oferta się poprawi i w zakresie gęstości i taboru, ponieważ strona łódzka dedykuje na tę trasę nowoczesne pojazdy hybrydowe" - zaznaczyła.

ŁKA skierowała do obsługi linii pojazdy Impuls 2 o napędzie elektryczno-spalinowym, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wyposażone m.in. w klimatyzację, system informacji pasażerskiej, automaty biletowe, Wi-Fi, gniazdka elektryczne i USB oraz defibrylatory AED, zapewniające jednorazowo przewóz do 300 osób.

Pasażerskie połączenia kolejowe na linii 25, na odcinku Skarżysko-Kamienna - Końskie - Tomaszów Mazowiecki - Łódź, wznowiono 12 grudnia ub.r. Dzięki temu m.in. Końskie po dwunastu latach przerwy odzyskały dostęp do przewozów pasażerskich.

Na remont linii kolejowej 25 przeznaczono dotąd ponad 28 mln zł ze środków budżetowych. Wyremontowanych zostało około 20 peronów na stacjach i przystankach. Dokonano także punktowej naprawy torów i skrzyżowań kolejowo-drogowych w Bliżynie i Końskich.

Prezes DPD o tym dlaczego to najgorszy okres świąteczny od lat

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl