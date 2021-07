Kontenerowiec Ever Given dopłynął do portu w Rotterdamie

Kontenerowiec Ever Given, który w marcu utknął w Kanale Sueskim blokując go przez sześć dni, 26 marca dopłynął z trzymiesięcznym opóźnieniem do celu, jakim jest holenderski port w Rotterdamie. Trwa rozładowywanie dziewięciu tysięcy kontenerów, które zawierają m.in. meble oraz zabawki erotyczne.

