Kontenerowiec ugrzązł na dwie godziny w Kanale Sueskim

Kontenerowiec płynący z Malezji do Portugalii ugrzązł w niedzielę w Kanale Sueskim - poinformował Zarząd Kanału Sueskiego (SCA). Statek udało się uwolnić po około dwóch godzinach.

Nad uruchomieniem pływającej pod liberyjską banderą jednostki MSC Istanbul pracowały cztery holowniki - podała agencja Reutera.

Władze zapewniały, że awaria kontenerowca nie zablokuje ruchu na jednej z najważniejszych dróg wodnych świata, ponieważ - jak wyjaśnił szef SCA admirał Osama Rabie - wszystkie statki płynące z kierunku północnego zdążyły przepłynąć wcześniej, a ruch z południa został przekierowany z kanału zachodniego do kanału wschodniego.

W 2021 roku ogromny kontenerowiec Ever Given utknął przy silnym wietrze na jednopasmowym południowym odcinku kanału, blokując ruch przez sześć dni.

Przez zbudowany w drugiej połowie XIX wieku kanał łączący Morze Czerwone z Morzem Śródziemnym transportuje się m.in. ropę, gaz ziemny oraz inne towary. Szacuje się, że ok. 10 proc. światowego handlu przepływa właśnie tą, liczącą blisko 200 kilometrów długości, trasą. Czas przepłynięcia całego kanału wynosi obecnie od 12 do 16 godzin i skraca drogę z Europy do portów w Indiach o ponad 7 tys. kilometrów. W ubiegłym miesiącu przez kanał przepłynęło 1713 statków, co przyniosło zarządowi przychody w wysokości ponad 500 mln dolarów - poinformował admirał Rabie.

