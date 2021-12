Port Gdańsk idzie na rekord

- Przeładowywaliśmy więcej niż mieliśmy w kalendarzach. W tym roku pobijemy nasz rekord. Na pewno przekroczymy 52 mln ton, więcej niż w 2019 roku - mówi Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. W trudnym dla transportu morskiego okresie nasz największy port przyjmował jednostki, które nie mogły zostać rozładowane w portach docelowych.

Jeżeli chodzi o przeładunek paliw, też obyło się bez kłopotów. Mamy tyle „okien” pozwalających rozładowywać i załadowywać tankowce, że problemy nie występują.Nie odnotowaliśmy także opóźnień, jeśli chodzi o jednostki mniejsze niż statki oceaniczne. Mimo że w Porcie Wewnętrznym, do którego wchodzą, prowadzone są prace modernizacyjne, byliśmy w stanie przyjąć je wszystkie. Żadna jednostka nie musiała czekać na redzie dłużej niż przewidują zasady.- Zdarzało się, że dłużej czekały megakonternerowce, ale - podkreślam - przybywające do Gdańska poza naszymi kalendarzami, bo docelowe porty z powodu kongestii nie mogły ich przyjąć.- Dokładnie. W Wielkiej Brytanii wystąpił problem z truckerami, podobnie w Stanach Zjednoczonych. Na to nakładały się sprawy związane z ruchem pustych kontenerów. Zmiennych, które sprawiły, że w danym porcie pojawiały się kongestie, było wiele, ale ich wspólnym mianownikiem jest zachwianie łańcuchów logistycznych. Rynek nadal nie wrócił do normy. Trafik, który powstał w niektórych portach, nie został dotąd rozładowany.- W terminalu DCT mamy bardzo sprawne i najnowocześniejsze w Europie urządzenia przeładunkowe. Jesteśmy w stanie obsługiwać statki bardzo szybko. Jedynym portem na świecie, który realizuje więcej operacji przeładunkowych na jednym statku, poza Gdańskiem, jest tylko Los Angeles. Średnio na jednym statku możemy doliczyć się 11 tys. ruchów burta-nabrzeże, w innych portach jest to 5-6 tys.Parcie masy ładunkowej w naszym kierunku jest bardzo silne. Stąd pomysł na rozwój DCT, nie tylko jako portu, przez który wprowadza się do Polski towar (gateway), ale jako destynacji, w której przeładowuje się towar na mniejsze statki dostarczające go do portów, które nie mają terminali głębokowodnych (transshipment - przyp. red.).Bałtyk, jeśli chodzi o transshipment, jest jeszcze bardzo mocno drenowany przez porty zachodnie. Chcemy temu przeciwdziałać i powiększyć nasz udział w rynku, wynoszący obecnie około 10 proc. Pomogą nam w tym zmiany w prawie związane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, na którą ma wpływ m.in. prędkość statków. Dlatego w przypadku jednostek feederowych (obsługujących transshipment) preferowane będą krótsze kursy. O wiele bardziej ekonomicznie będzie się je rozprowadzać do portów bałtyckich z Gdańska, niż z portów Europy Zachodniej.Czytaj także: Hamburg i Rotterdam to giganci. Czy polskie porty mogą zacumować obok? - Naszym celem w tym roku było przede wszystkim wyłonienie inwestora w ramach ogłoszonego przez nas konkursu na zalądowienie, co nam się udało. Umowy, które zawieramy w porcie z naszymi kontrahentami są umowami długoletnimi, często podpisywanymi na 30 lat, dlatego nie poszukiwaliśmy operatora w pierwszej linii, czyli z dostępem do nabrzeża, ponieważ są to tereny już w pełni skomercjalizowane.Terenem, na który ogłosiliśmy niedawno przetarg i poszukujemy inwestora, jest nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni ponad 27 ha. Teren znajduje się bezpośrednio przy Pirsie Rudowym w Porcie Północnym. Może być wykorzystany pod budowę terminala, który generowałby znaczne ilości przeładunków. Natomiast druga linia jest komercjalizowana na bieżąco.- Do końca listopada mieliśmy przychód na poziomie 250 mln zł, zysk finansowy blisko 70 mln zł. Prosperujemy bardzo dobrze. Dla porównania, w roku 2016, gdy rozpoczynałem pracę z ZMPG, mieliśmy przychody około 160 mln zł. Co oznacza, że w ciągu 5 lat zwiększyliśmy je o 90 mln zł. To pieniądze w dużej części z dzierżawy terenu, opłaty zmiennej, czyli ilości przeładowywanych towarów i skomercjalizowania dodatkowych terenów, plus taryfa opłat portowych.- Port jest jak duże centrum handlowe bez dachu. Żyjemy przede wszystkim z dzierżawy działek. Wahania na frachcie nie mają dla nas znaczenia.- Od początku mojej kadencji wiedziałem, w którą stronę chciałbym rozwijać port. Zależało mi, aby widoczny był gospodarz zarządzający tymi terenami. Terenami do niedawna stanowiącymi jedno wielkie wysypisko, z dużą ilością obiektów kubaturowych bez żadnego gospodarczego przeznaczenia, nadających się jedynie do wyburzenia.Zaczęliśmy tę przestrzeń porządkować: utwardzać place i budować coraz nowocześniejszą infrastrukturę, która ma się przyczynić do przyspieszenia operacji w porcie. Cały czas podnosimy biznesową atrakcyjność naszych terenów, wyposażając je w odpowiednią infrastrukturę, dzięki temu możemy renegocjować umowy i podnosić stawki.- Ich przeładunki urosły, jednak nie tak spektakularnie, jak przeładunki naszego topowego operatora, czyli Naftoportu. Wielkie ukłony dla nich! W tym roku przeładują powyżej 17 mln ton produktów gotowych, jak i ropy surowej. To dzięki temu uda się pobić rekord portu.Wciąż najliczniejszą grupą ładunkową jest drobnica, głównie skonteneryzowana, której w ciągu blisko 11 miesięcy br. przeładowaliśmy ponad 20 mln ton. Na drugim miejscu są paliwa płynne - nieco ponad 16 mln ton. Trzecią pod względem przeładunków grupę ładunkową stanowi węgiel - przeładunki tego surowca wyniosły 4,1 mln ton.Inne ładunki masowe, jak kruszywa, siarka, są na czwartym miejscu. Nie możemy pominąć zbóż, których przeładunki stale rosną i sięgają około 1,5 mln ton rocznie.Niestety, ucierpiał segment węglowy. To jednak skutek sytuacji na świecie. Podobnie segment automotive - z powodu zachwiania łańcuchów logistycznych, braku komponentów, głównie półprzewodników.- Jedną z najbardziej widocznych zmian będzie zasilanie stojących przy nabrzeżu statków energią elektryczną. Dziś korzystają z własnych generatorów, bo koszt prądu produkowanego na statku jest cały czas niższy niż koszt prądu z lądu. Gdy przepisy wejdą w życie, stanie się to obligiem.W przypadku mniejszych jednostek lub nawet większych masowych czy tankowców nie powinno być z tym problemu. Wyzwaniem będzie zasilanie wycieczkowców i statków kontenerowych. Charakteryzuje je bardzo duży pobór energii. Wiąże się to z koniecznością przebudowy naszej infrastruktury, z nowymi kablami z GPZ-tów (Główny Punkt Zasilający) do poszczególnych terminali. Właśnie się tym zajmujemy. Nabrzeża są przygotowane, aby tę infrastrukturę - kable, wysięgniki podające przysłowiową wtyczkę - zamontować. Będzie nas to jednak sporo kosztowało.- Obserwujemy, że armatorzy szukają nowych dróg do zmniejszania emisji spalin ze statków, np. przez spalanie LNG. Zainteresowanie tym paliwem jest bardzo duże. U nas bunkrowanie statków paliwami alternatywnymi - ciekłym gazem naturalnym (LNG) przy wykorzystaniu cystern samochodowych w systemie truck-to-ship - odbywa się na nabrzeżu Obrońców Westerplatte. Usługi te świadczone są przez podmioty zewnętrzne. Z analiz i rozmów z armatorami wynika, że przez najbliższe kilka lat nadal główną metodą bunkrowania LNG będzie metoda truck-to-ship. Jesteśmy otwarci na współpracę z podmiotem, który umożliwi bunkrowanie statków z jednostki pływającej (bunkierki LNG), jednak w tej chwili rynek nie zgłasza takiego zapotrzebowania.LNG interesuje nas także jako towar do przeładowywania. Prowadzimy rozmowy dotyczące pływającego terminala FSRU (Floating Storage Regasification Unit), podobnego do tego, który znajduje się w Kłajpedzie. Wspólnie ze spółką Gaz-System oraz Urzędem Morskim w Gdyni chcielibyśmy zrealizować projekt FSRU.Poza kwestią bezpieczeństwa energetycznego kraju, ten projekt może znacząco poprawić warunki bunkrowania statków paliwem LNG, nie tylko w Trójmieście, ale również w innych portach wschodniej części wybrzeża. Wraz z rozwojem floty napędzanej tym rodzajem paliwa oraz przy możliwości podejmowania LNG na pływającą bunkierkę bezpośrednio z FSRU, przewidujemy, że Gdańsk może stać się kluczowym punktem operacji bunkrowych dla LNG we wschodniej części polskiego wybrzeża.- Moim zdaniem jak najbardziej. Mamy tu dużych odbiorców, blisko sieć krajową, w którą łatwo się wpiąć. Gaz-System rozpoczął właśnie postępowanie, które ma zbadać potencjalne zainteresowanie.- Powstało już kilka modułów PCS. Moduł maklerski, którego zadaniem jest agregowanie informacji statku - kiedy wchodzi na nasze wody terytorialne, w jakim czasie, dokąd płynie, z jakim towarem, z jaką załogą, czy będzie jej wymiana, kiedy będzie potrzebny pilot, holownik - jest gotowy w 85 proc. Za chwilę zostanie skierowany do testów w szerokiej grupie.Inny moduł, towarowy - umożliwiający automatyczne odprawy w imporcie i eksporcie - jest już przetestowany przez DCT. Do połowy czerwca będą mogli go sprawdzać inni interesariusze i zgłaszać m.in. swoje pomysły na dodatkowe funkcjonalności. Zakładamy, że od połowy roku będziemy go obowiązkowo wdrażać.Cyfryzacja to ogromny krok rozwojowy, w którym aktywnie uczestniczą polskie porty. To nie tylko szansa na zdobycie przewag konkurencyjnych, ale przede wszystkim decydujący czynnik, mający wpływ na utrzymanie się na rynku.- Tak. Testujemy różne rozwiązania. W Porcie Gdańsk niebawem będzie testowany monitoring akwenów z wykorzystaniem dronów wodnych. W pierwszej połowie 2022 r. zostanie również przeprowadzonych kilka testowych przelotów dronem latającym wyposażonym w czujniki jakości powietrza. Podchodzę jednak do tego praktycznie. Lubię kupić urządzenie, gdy mogę sprzedać związaną z nim usługę. W porcie w Singapurze drony dostarczają już na pokłady statków części do remontów, ale u nas nie ma na to jeszcze zapotrzebowania. Nie mamy w pobliżu Cieśniny Malakka ani takiego ruchu statków, chociaż wszystko przed nami.Drony sprawdzają się u nas w systemie ochrony antydronowej. Musimy czasami zdejmować jednostki, które wlatują nad nasz teren.- Chodzi o bezpieczeństwo instalacji i ryzyko przenoszenia przez drony np. ładunków wybuchowych.- Najpierw zagłusza się sygnał łączący go z operatorem, a wtedy on automatycznie wraca do niego. Jeśli to nie pomoże, nasz dron nadlatuje nad intruza i zrzuca na niego siatkę, a ten spada w kontrolowany sposób. Analizowaliśmy też model wyposażony w broń palną, ale nie zdecydowaliśmy się go kupić.- Cały czas bardzo intensywnie inwestujemy w infrastrukturę portową. W planach mamy przebudowę nabrzeży Wiślanego, Węglowego, Rudowego oraz Bytomskiego. Mam nadzieję, że otrzymamy na te przedsięwzięcia dofinansowanie ze środków z CEF2. W 2022 roku chcielibyśmy umocnić się na trzecim miejscu na Bałtyku. Wspaniale byłoby zahaczyć o piętnastkę największych portów w Europie. Dziś jesteśmy na 18. miejscu. Kiedy rozbudujemy DCT, jeśli pojawi się FSRU, a Naftoport będzie prowadził przeładunek na poziomie z tego roku, 17-18 mln ton, to mamy szansę nawet na pierwszą dziesiątkę.Zobacz także: Port Gdańsk chce być w dziesiątce największych w Europie