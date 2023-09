Kontenery spadają z hukiem, ale branża nadal im ufa

Nasi rozmówcy z branży kolejowej są przekonani, że duży spadek w przewozach kontenerowych jest chwilowy, i że trendu wzrostowego to nie zatrzyma. Pytanie tylko, ile ta chwila potrwa, skoro głównym odpowiedzialnym za problem jest spowodowana rosyjską agresją wojna w Ukrainie.

Zdaniem Jacka Rutkowskiego z zarządu PKP Cargo rynek przewozów intermodalnych znalazł się w dołku, ale obserwowane w I półroczu 2023 roku głębokie spadki nie zamienią się trend. W ostatnim kwartale ma się pojawić odbicie.

Na razie nie wiadomo, jak silne zmniejszenie liczby kontenerów w obrocie uderzy w przewoźników. Wiadomo za to, że po pierwszych dwóch kwartałach nastąpiło przetasowanie wśród liderów rynku.

Oprócz kierunku ukraińskiego, polski intermodal liczy na obsługę krajów Trójmorza. Pojawiają się pytania o lokomotywy z homologacją na... Grecję. W jednym i drugim przypadku potrzebne są duże nakłady na infrastrukturę. I czas. Być może odbudowa przewozów intermodalnych potrwa dłużej niż spodziewają się tego przewoźnicy.

W bliższej perspektywie kluczowe są pytanie o koniunkturę, rozwój sytuacji na froncie w Ukrainie i podejście Zachodu do Rosji po wojnie.

Jak wylicza Urząd Transportu Kolejowego, w II kwartale 2023 r. łączna masa ładunków w przewozach intermodalnych spadła z 6,7 mln ton do 5,8 mln ton (-13,5 proc. porównując z analogicznym okresem 2022 r.). Jednocześnie wykonana praca przewozowa zmniejszyła się z 2,3 mld tonokilometrów do 2 mld tkm (-11,8 proc.). Od kwietnia do czerwca 2023 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali blisko 371 tys. sztuk jednostek intermodalnych, co stanowiło blisko 564 tys. TEU (twenty-foot equivalent unit, jednostka pojemności). W porównaniu z II kwartałem 2022 r. liczba jednostek była mniejsza o 17,3 proc. a licząc według TEU spadek wyniósł aż 22,4 proc.

Rynek intermodalny rósł bez przerwy przez ponad dekadę

To drugi tak wyraźnie niedobry kwartał dla przewoźników kontenerowych. Od stycznia do marca 2023 r. przetransportowali oni ponad 5,8 mln ton ładunków, mniej o 12,1 proc. niż rok wcześniej. Praca przewozowa wyniosła blisko 1,9 mld tkm i zmniejszyła się o 12,5 proc. Zmalała też liczba jednostek w obrocie o 11,3 proc., a jeśli liczyć pod względem TEU - o 15,3 proc. (odpowiednio 397 tys. sztuk i 625 tys. sztuk).

To fatalne dane, jakie zapowiadał już rok 2022, w którym wprawdzie praca przewozowa wzrosła o 5,3 proc., ale masa ładunków spadła o 1,4 proc. (odpowiednio to 8,6 mld tkm i 26,2 mln ton). Przerwany tym samym został trend wzrostów w transporcie intermodalnym, trwający ponad dekadę. Rynek nie ugiął się przed pandemią, ale wobec wojny na Ukrainie okazał się bezsilny.

Pesymistyczne informacje Urzędu Transportu Kolejowego potwierdzają opublikowane pod koniec sierpnia wyniki PKP Cargo, naszego największego towarowego przewoźnika kolejowego, za pierwsze półrocze 2023 r. W transporcie intermodalnym grupa przewiozła 2,6 mln ton ładunków w porównaniu z 4,8 mln ton rok wcześniej (-45,8 proc). Praca przewozowa ukształtowała się na poziomie 1 mld 002 mln tkm wobec 2 mld 033 mln tkm w analogicznym okresie poprzedniego roku (-50,7 proc.).

Jak poinformowała spółka, transport intermodalny w grupie, podobnie jak w przypadku innych podmiotów działających w tym segmencie rynku, jest pod presją wywołaną napaścią zbrojną Rosji na Ukrainę. Dodatkowo, spowolnienie gospodarcze w regionie oraz inflacja przełożyły się znacząco na wzrost cen przewozów intermodalnych i zmniejszenie liczby przewiezionych ładunków. W takiej sytuacji kontrahenci szukają alternatywy, wybierając transport samochodowy i morski. Swoje zrobiły też remonty infrastruktury na korytarzu Wschód-Zachód oraz niedostateczna przepustowość infrastruktury w związku z realizacją przewozów z oraz na Ukrainę.

Długofalowo nie ma jednak innej opcji niż kontenery

Zdaniem Jacka Rutkowskiego, członka zarządu PKP Cargo ds. handlowych, w pierwszym półroczu 2023 skumulowały się negatywne zjawiska w związku z osłabieniem relacji handlowych z Chinami. Z jednej strony to efekt mniejszego zapotrzebowania na towary z Chin, a z drugiej problemów transportowych na Nowym Jedwabnym Szlaku, którego główna kolejowa trasa przebiega przez kraj agresora i jego sojusznika.

- Jeśli chodzi o kontenery, to odczuwamy już lekką poprawę. Po znaczących problemach odbudowujemy swoją pozycję na rynku. To, co obserwowaliśmy w przewozach intermodalnych w pierwszym półroczu to nie trend, a tylko dołek, co udowodni ostatni kwartał tego roku. W potokach towarowych widać optymizm - mówi Jacek Rutkowski.

Marek Staszek, prezes DB Cargo Polska, jednego z czołowych przewoźników w Polsce, zgadza się z opinią, że obserwowane ostatnio załamanie nie ma swojego źródła w stanie polskiej gospodarki, ale we fluktuacji globalnej koniunktury, zmian w łańcuchach logistycznych i konfliktu na Wschodzie. Na skutek tego traci tranzyt przez Polskę, ale też mniej jest kontenerów, których docelowym krajem jest nasz kraj.

- Długofalowo nie ma jednak innej możliwości niż wzrost konteneryzacji transportu kolejowego - ocenia Marek Staszek, dodając, że w 2023 r. firmie udało się utrzymać stabilność przewozów intermodalnych. Poza tym ma ona zdywersyfikowany portfel zamówień, przewozi sporo ładunków masowych w Polsce, ale też w ruchu transgranicznym. W gorszej sytuacji są operatorzy skoncentrowani na ruchu intermodalnym. - Staramy się nasze wolne środki oferować klientom i na razie całkiem nieźle nam to wychodzi - ocenia.

Lech Kuchnowski, pełnomocnik zarządu ds. projektów specjalnych Automatic System Engineering, grupy, w której skład wchodzi projektująca porty spółka Projmors, jest przekonany, że przewozy intermodalne wyjadą z dołka, o którym mówi Jacek Rutkowski.

- Zjawisko na pewno jest chwilowe. Jeżeli tylko zewnętrzne otoczenie nie zmieni się w sposób drastyczny, wiadomo, że bieg wypadków na Wschodzie jest mało przewidywalny, wzrost przewozów intermodalnych jest nieuchronny - ocenia, dodając, że gdy dojdzie do zamknięcia działań wojennych, nastąpi czas odbudowy Ukrainy, a nie ma innej możliwości dostarczenia potężnego wolumenu transportowego niż przez granicę z Polską. - Kijów to wie i na pewno będzie do tego dążyć.

Most na Ukrainę będzie na pewno potrzebny, bo przewozów, których pozbawiła polską kolej wojna, nie da się szybko odzyskać. Chiny już poukładały swoje interesy z Rosją.

- Ruch kontenerów z Chin na Nowym Jedwabnym Szlaku wcale się mnie zmniejszył, ale pociągi kończą swój bieg w Rosji, obsługując chiński eksport do tego kraju - zauważa Łukasz Boroń, prezes Cargounit, firmy zajmującej się wynajmem lokomotyw, konkludując, że dopóki jest wojna rynek się jednak nie odbije.

Możliwe przetasowanie wśród przewoźników na podium

Na razie nie widać, żeby w dołku na rynku utknął któryś z 24 przewoźników intermodalnych świadczących swoje usługi w Polsce. Nie ma chyba jednak możliwości, żeby nie było negatywnych skutków spadku liczby kontenerów, licząc w TEU, prawie od 1/4. W biznesie rachunki muszą się zgadzać, a nie wiadomo, czy rosnące stawki przewozowe zrekompensują utratę wolumenu. Przypadek PKP Cargo pokazuje, że jest odwrotnie.

W statystykach UTK można za to dostrzec ciekawy fakt. Otóż na rynku przewozów kontenerowych wyłania się możliwość przetasowania wśród liderów.

W ubiegłum roku na podium zarówno pod względem przewiezionej masy jak i pracy przewozowej znaleźli się 1. PKP Cargo, 2. DB Cargo Polska, 3. PCC Intermodal.

Udziały w rynku 2022 roku

Według przewiezionej masy

1. PKP Cargo 25,18 proc.

2. DB Cargo Polska 14,53 proc.

3. PCC Intermodal 12,70 proc.

Według pracy przewozowej

1. PKP Cargo 30,11 proc.

2. DB Cargo Polska 14,61 proc.

3. PCC Intermodal 14,23 proc.

W pierwszym półroczu 2023 wszystkie trzy firmy szły łeb w łeb, a na minimalne prowadzenie wysunął się PCC Intermodal, wygrywając w dwóch pierwszych kwartałach pod względem przewiezionej masy (odpowiednio 17,69 proc. i 18,12 proc. udziału w rynku) i pracy przewozowej (odpowiednio 21,60 proc. i 20,97 proc.).

Lokomotywa towarowa z homologacją... na Grecję

Oprócz kierunku ukraińskiego polski intermodal liczy na obsługę krajów Trójmorza. Mając to na uwadze polskie porty intensywnie rozwijają swoją moc przeładunkową. W 2028 r. ma ona wynieść, jeśli chodzi o kontenery, 11,4 TEU, ponad dwa razy więcej niż teraz. Na pewno będzie też więcej naczep do przetransportowania z promów na wagony kolejowe z kierunku skandynawskiego. Rozbudowuje się Baltic Hub, a na przełomie roku 2027/2028 powinien zacząć działać nowy terminal kontenerowy w Świnoujściu, którego planowana zdolność przeładunkowa ma wynieść 1,5 mln TEU. Jest już podpisana z inwestorem przedwstępna umowa dzierżawy na 30 lat. Ostateczna zostanie zawarta po wydaniu decyzji środowiskowej.

Bogate plany zwiększenia swojej obecności w regionie Trójmorza ma PKP Cargo. Dla spółki ciekawy jest kierunek turecki. W grę wchodzi także obsługa portu w Pireusie. Czy, biorąc pod uwagę, że rządzi tam dziś kapitał chiński, będzie to sposób na wprowadzenie inną drogą Nowego Jedwabnego Szlaku do Europy Środkowej? W każdym razie w branży pojawiają się już pytania o lokomotywy z homologacją na Grecję.

Sprawa nie jest jednak prosta, bo żeby się dostać z Polski na Bałkany, trzeba przebyć Karpaty, a te dla kolei są nadal trudną przeszkodą. Brakuje wygodnych połączeń kolejowych Polski z Czechami i Słowacją, a te, które są, mają niewystarczającą charakterystykę geometryczną i przepustowość, często są niezelektryfikowane i wymagają zmiany kierunku ruchu pociągu, co jest dużym utrudnieniem szczególnie dla transportu kolejowego. W przypadku Czech potrzebna jest budowa odgałęzienia od Magistrali Nadodrzańskiej w kierunku Mlada Boleslav, a Słowacji - przedłużenie do granicy modernizowanej, a na odcinku Podłęże - Piekiełko budowanej od nowa, linii Kraków - Nowy Sącz.

Zarówno w przypadku połączenia z Ukrainą i krajami na południe od Karpat potrzebne są duże inwestycje infrastrukturalne i czas na ich przeprowadzenie. Być może więc odbudowa rynku przewozów intermodlanych potrwa dłużej niż zakładają przewoźnicy. Jednak kluczowym czynnikiem jest rozwój sytuacji na froncie w Ukrainie i podejście Zachodu do Rosji po wojnie.