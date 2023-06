Kontenery z Chin i USA są coraz tańsze. Przewoźnicy zawieszają rejsy, nie opłaca im się

Analitycy morscy są optymistycznie nastawieni do perspektyw kontenerowej żeglugi liniowej. Stawki frachtu morskiego nadal maleją na niemal wszystkich głównych szlakach. Ich „niewielkiego wzrostu” można spodziewać się dopiero pod koniec trzeciego kwartału.





Czynniki makroekonomiczne, w tym spadek popytu konsumpcyjnego oraz nadmierna podaż mocy przewozowych nad popytem na usługi transportu – to główne przyczyny malejących kosztów przewozów w kontenerowym transporcie morskim.

Pomimo tendencji spadku stawek frachtu, na niektórych głównych trasach koszty transportu maleją wolniej, a okresowo nawet zwyżkują. Tak jest np. w połączeniach z Rotterdamu do Nowego Jorku czy z Azji do portów Morza Śródziemnego.

Problem nierównowagi podaży i popytu w transporcie kontenerowym nie został rozwiązany, mimo podjętych przez armatorów różnych działań. Co ważne dla gestorów ładunków, armatorzy przesuwając największe statki na dochodowe trasy – powodują z czasem i tam erozję stawek frachtu.

Na niektórych trasach przewoźnicy zawiesili rejsy statków, odroczyli w stoczniach kontrakty budowy nowych kontenerowców, a prawie 6 proc. podaży zmniejszyli dzięki skierowaniu do remontów i modernizacji mniej efektywnych statków.

Stawki frachtu morskiego nadal maleją na niemal wszystkich głównych szlakach. Wnioski oparte są na kilku przesłankach. „Rozczarowuje” wolne tempo zmniejszania zapasów towarów w USA i Europie, które w przypadku ich wzrostu – nakręcałoby popyt na transport morski. Analiza firmy Johna McCowna dotycząca przeładunków kontenerowych w głównych amerykańskich portach kontenerowych wykazała w maju spadek importu towarów o 21 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Był to ósmy z rzędu miesiąc dwucyfrowego jego spadku.

Nadal dalekie od oczekiwań rynku jest globalne otoczenie makroekonomiczne, natomiast kontynuowane jest zacieśnianie polityki pieniężnej, co przedłuża stagnację lub nawet recesję w niektórych krajach w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Ponadto linie żeglugi oceanicznej walczą z presją nadmiernej podaży mocy przewozowych nad popytem, do czego zresztą się przyczyniają.

Bieżąca sytuacja – stawki frachtu powszechnie maleją

Trend jest nadal korzystny dla nadawców ładunków w kontenerach.

Komponent XSI Azja-Europa Północna firmy Xeneta stracił kolejne 5,5 proc., czyli średnia stawka frachtu spot (w umowach bieżących) wynosiła 1 240 dol. za przewóz kontenera 40-stopowego (FEU). W tym samym tygodniu ubiegłego roku był to koszt 10 353 dol./FEU, przy czym wielu spedytorów wówczas musiało dopłacać za specjalne gwarancje i usługi – np. za gwarancję miejsca na pierwszym odpływającym statku lub za podstawienie pustego kontenera. W tym roku te dopłaty niemal zniknęły.

Najnowszy indeks kompozytowy Drewry WCI (podaje stawki frachtu spot dla czterech głównych tras, ale w obu kierunkach) miał wartość 1 536 dol./FEU. Był o 85 proc. mniejszy w porównaniu ze szczytowym notowaniem we wrześniu 2021 r. (10 377 dol./FEU) i o 43 proc. niższy niż 10-letnia średnia wynosząca 2 688 dol./FEU. „Wskazuje to na powrót do bardziej normalnych cen” - stwierdza firma analityczna Drewry. Zarazem dodaje, że poziom ten „był o 8 proc. wyższy niż średnie stawki z 2019 r. (przed pandemią)”, kiedy wynosiły 1 420 dol./FEU.

Także główny indeks SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) miał 21 bm. wartość 924,29 dol./TEU (kontener 20-stopowy) i zmalał 0,8 proc. w ciągu tygodnia, a o ok. 78 proc. w porównaniach rocznych i o 82 proc. w porównaniu do maksimum w styczniu 2021 r. (5 109,6 dol./TEU); wszystkie dane bez uwzględnienia specjalnych dopłat do stawki podstawowej. SCFI śledzi stawki frachtu spot dla 13 stałych połączeń kontenerowych rozpoczynających się w porcie w Szanghaju.

Zmalał także indeks China Containerized Freight Index (dla rejsów rozpoczynających się w głównych portach Chin) – o 0,8 proc. w ciągu tygodnia, do 919,6 dol./TEU.

Spore regionalne zróżnicowanie stawek frachtu

Pomimo powyższej tendencji spadkowej stawek frachtu, na poszczególnych głównych trasach utrzymuje się zmienna sytuacja.

W notowaniach Drewry w tym roku zdecydowanie wolniej malały koszty przewozów na szlaku transatlantyckim, a okresowo nawet rosły. Taka sytuacja wystąpiła też w ubiegłym tygodniu - z Rotterdamu do Nowego Jorku stawki wzrosły o 1 proc. – do 3 226 dol./FEU, w drugą stronę wzrosły o 2 proc. – do 793 dol..

Spośród 12 subindeksów China Containerized Freight Index osiem zmalało, a trzy wzrosły, co oznacza droższe stawki frachtu (z Chin do portów: Zatoki Perskiej, Japonii i Australii). Subindeks CCFI „Europe” 21 bm. miał wartość 1119,4 dol./TEU, o 0,5 pp mniejszą tydzień/tydzień, ale wskaźnik ten nie oddaje rzeczywistości.

Droższy transport z Azji do portów basenu śródziemnomorskiego

Występuje bowiem dalszy spadek stawek frachtu z Dalekiego Wschodu do portów Morza Północnego (i np. Baltic Hub Terminal Kontenerowy w Gdańsku), podczas gdy rosną one od kilku tygodni do portów Morza Śródziemnego (i Czarnego).

Analiza przeprowadzona przez Xeneta wykazała, że operatorzy na trasie Azja – Morze Śródziemne płacą na rynku spot „premię” w wysokości 1150 dol./TEU, czyli o blisko 200 dol. wyższą, niż wynosi koszt transportu na trasie do portów Europy Północnej.

