Kontrola nad łańcuchami dostaw powinna opierać się na technologii

Nicole DeHoratius, profesorka Uniwersytetu Chicago Booth, brała udział w konferencji Masters&Robots, podczas której prezentowała główne wyzwania i możliwe rozwiązania cyfrowe dla globalnych łańcuchów dostaw.

Skrócone łańcuchy dostaw to nie zawsze dobre rozwiązanie. Jest cała lista towarów i produktów, których produkcja ze względów politycznych, bezpieczeństwa czy ekonomicznych powinna odbywać się lokalnie - mówi Nicole DeHoratius.

Europa góruje nad Stanami Zjednoczonymi we wprowadzaniu nowych technologii w logistyce.

Czy istnieje potrzeba wprowadzania zaawansowanych systemów informatycznych do obsługi logistyki, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że państwa (szczególnie to jest widoczne w Europie) chcą dążyć do skrócenia łańcuchów dostaw?

Uważam, że nearshoring (skrócenie łańcuchów dostaw) jest świetnym rozwiązaniem; jednocześnie nie powinien dotyczyć wszystkich towarów. Jest cała lista towarów i produktów, których produkcja ze względów politycznych, bezpieczeństwa czy ekonomicznych powinna odbywać się lokalnie. W Stanach Zjednoczonych dotyczy to przede wszystkim lekarstw. Stworzono tam listę lekarstw, które muszą być produkowane na amerykańskim rynku, żeby mieć nad nimi większą kontrolę.

Skrócone łańcuchy dostaw i cyfryzacja nie wykluczają się. Groźne cyberataki

Jednocześnie uważam, że nearshoring i cyfryzacja nie wykluczają się - również na poziomie lokalnym musimy znać cały łańcuch dostaw i rozwiązania, które to umożliwiają, powinny być wprowadzane również na tym poziomie.

Te rozwiązania cyfrowe, które służą do kontroli przesyłek, mogą stać się ofiarą cyberataków ze strony Rosji czy Chin. Nie obawia się pani tego?

Oczywiście, biorę pod uwagę to ryzyko i cyberbezpieczeństwo powinno znajdować się w centrum naszych zainteresowań. W 2017 roku gigant na rynku spedycyjnym, firma Maersk stała się ofiarą cyberataku, w wyniku którego przez dłuższy czas była sparaliżowana komunikacja między spedytorami a klientami.

Trzeba wykazać się dużą ostrożnością w tym, komu powierza się wprowadzanie cyfrowych rozwiązań w zakresie logistyki.

W amerykańskiej prasie pojawił się ostatnio artykuł o wprowadzeniu cyfrowych rozwiązań w logistyce prowadzonych przez chińską firmę. W tym przypadku nie możemy mieć pewności, że dane o klientach nie wejdą w posiadanie chińskiego rządu.

Rynek amerykański a europejski. W zakresie rozwiązań z robotyki i sztucznej inteligencji to UE przoduje

Jak postrzega pani amerykański i europejski rynek po względem łańcuchów dostaw? Czy są one podobne? Czy rozwiązania stosowane na amerykańskim rynku mogą być również wykorzystane w Europie?

W rzeczywistości sytuacja wygląda na odwrót - to Stany Zjednoczone mają jeszcze wiele do zrobienia, żeby dostosować swoje rozwiązania z zakresu np. zarządzania sprzedażą i przestrzenią magazynową do poziomu notowanego w Europie. To na „Starym Kontynencie” w logistyce są zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu robotyki czy sztucznej inteligencji, do których rynek amerykański powinien dążyć.

Tak, ale rynek amerykański jest bardziej scentralizowany i funkcjonuje w ramach jednego państwa. W Europie działamy w ramach jednolitego rynku, ale nadal 27 państw UE ma swoją własną legislację. Czy w tym aspekcie amerykanie nas nie wyprzedzają?

Tak i nie. Chociaż rynek amerykański jest większy ilościowo od europejskiego i nie zmaga się z takimi ograniczeniami, co państwa europejskie, w których używane są różne języki i istnieją ograniczenia legislacyjne, to organizacja łańcuchów dostaw w Europie jest znacznie bardziej zaawansowana technologicznie.

