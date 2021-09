Kontrowersje wokół CPK. To będzie ciekawa dyskusja

Centralny Port Komunikacyjny to inwestycja, która prowokuje wręcz do dyskusji. Sporo wokół niego niewiadomych, niemało też kontrowersji. Czy jego budowa jest potrzebna, czy to dobry czas, czy ma szansę powstać zgodnie z harmonogramem. Odpowiedzi na te i inne pytania będziemy szukać podczas EEC 2021 w Katowicach.

W dniach 20-22 września w Katowicach odbędzie się 13. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC 2021), jedna z najważniejszych europejskich debat o przyszłości gospodarki.

Wśród głównych nurtów tegorocznego kongresu nie zabraknie bieżących problemów związanych inwestycjami.



W agendzie wydarzenia znalazła się m.in. sesja dotycząca Centralnego Portu Komunikacyjnego, na którą zapraszamy.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl