Koreański wektor dla Centralnego Portu Komunikacyjnego

Firma IIAC zarządzająca portem lotniczym stanowi własność państwa.

Według statystyk portalu airport.kr koreańskie lotnisko obsługuje dziennie średnio 1400 przylotów i odlotów (łącznie 10 000 tygodniowo), a jego część cargo transportuje tygodniowo 262 000 ton ładunków.Lotnisko w Incheon jest nie tylko wydajne, ale spełnia także wysokie standardy technologiczne i ekologiczne. Dzięki zastosowaniu licznych rozwiązań gospodarki zamkniętej port ten wyróżniany jest również za zrównoważony i przyjazny środowisku charakter. Lotnisko to ma własną oczyszczalnię wody, która - po uzdatnieniu - jest ponownie wykorzystana, a także własną sortownię i spalarnię śmieci, z której ciepło wykorzystuje się dalej do wytwarzania energii.Zgodnie z ogłoszoną w kwietniu 2020 roku strategią Nowego Koreańskiego Ładu (New Korean Deal), w tym programu Nowego Zielonego Ładu (New Green Deal) rządu prezydenta Moon Jae-ina, port lotniczy zakłada pozyskiwanie 20 procent zużywanej energii z odnawialnych źródeł.