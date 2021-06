Korekta kolejowego rozkładu jazdy wchodzi w życie w niedzielę 13 czerwca

Korekta rozkładu jazdy pociągów zostanie wprowadzona w niedzielę 13 czerwca. Wrócą połączenia dalekobieżne do Zakopanego i Hajnówki, w trasy wyruszą pociągi wakacyjne, przybędzie 10 nowych przystanków m.in. w Łodzi, Krakowie i Olsztynie.

Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe dzięki modernizacjom linii, przewoźnicy będą mogli zapewnić krótsze i częstsze połączenia m.in. na trasie Warszawa - Lublin, Kraków - Katowice, Kraków - Wrocław, Katowice - Wrocław.

W skorygowanym rozkładzie na podlaskiej trasie do Hajnówki, do pociągów regionalnych dołączą składy dalekobieżne. Mieszkańcy Podlasia, Mazowsza i turyści z innych regionów zyskają codzienne bezpośrednie połączenia z Warszawy i Gdyni. Na południu Polski pociągi dalekobieżne dojadą także w Bieszczady, do stacji Uherce.

Bezpośrednie połączenia do Zakopanego m.in. z Krakowa, Warszawy, Gdyni powrócą od 26 czerwca, a do składów regionalnych jadących pod Tatry będzie można wsiąść ze zmodernizowanych peronów w Suchej Beskidzkiej, Jordanowie, Rabie Wyżnej i Pyzówce.

Z kolei na Mazowszu od 28 czerwca zaplanowano bezpośrednie połączenia między Radomiem a Warszawą. Podróżujący na trasie do i ze stolicy zyskają kolejne dodatkowe i lepiej przygotowane przystanki Lesiów i Radom Stara Wola.

Jak podaje PKP PLK na Pomorzu, po rewitalizacji linii, planowany jest powrót połączeń na trasie Malbork - Kwidzyn. W Kwidzynie, Gościszewie, Sztumskiej Wsi, Ryjewie, Brachlewie, Sztumie będą perony już z dogodnym dostępem dla osób o ograniczonej mobilności.

Od 13 czerwca podróżni wsiądą do pociągów na 10 nowych przystankach. W aglomeracji krakowskiej na trasie z Krakowa do Skawiny przygotowano Kraków Opatkowice i Skawinę Jagielnię. Mieszkańcy aglomeracji łódzkiej zyskują nowe przystanki: Łódź Retkinia i Łódź Warszawska. Dostęp do kolei w Olsztynie zwiększą stacje: Olsztyn Likusy, Olsztyn Redykajny, Olsztyn Jezioro Ukiel. Komunikację w mieście ułatwi też dodatkowy peron na przystanku Olsztyn Śródmieście. Na Opolszczyźnie pasażerowie połączeń regionalnych wsiądą do pociągów z nowych przystanków Szydłów Centrum i Goszczowice na trasie Opole - Nysa.

Z informacji PKP PLK wynika, że w porównaniu z wakacjami 2020 r., dzięki modernizacji, zwiększyły się możliwości linii kolejowych i skróciły się czasy przejazdu na popularnych trasach.

Najszybszy pociąg dalekobieżny na trasie Wrocław - Poznań pojedzie w czasie 1 h 40 min, przed rokiem było to to 2 h 18 min. Podróż na trasie Warszawa - Lublin, w porównaniu z rokiem poprzednim skróci się o 23 min. Najszybszy skład ze stolicy Mazowsza na Lubelszczyznę dojedzie w 2 h 9 min (rok temu 2 h 32 min). Czas przejazdu na zmodernizowanej trasie z Krakowa do Katowic dla najszybszego pociągu wyniesie 53 min (w ubiegłe wakacje - 1 h 37 min).

Trasę Kraków - Wrocław będzie można pokonać w czasie 2 h 53 min, gdzie rok wcześniej czas przejazdu wynosił 3 h 24 min. Na trasie Wrocław - Katowice czas przejazdu najszybszego składu skróci się do 1 h 50 min z 2 h 13 min.

Wakacyjna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywała od 13 czerwca do 28 sierpnia.

Informacje dotyczące przyszłego rozkładu jazdy pociągów są dostępne na portalpasazera.pl i na stronach przewoźników.

