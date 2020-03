Korekta rozkładu jazdy na kolei od niedzieli 15 marca

W niedzielę, 15 marca zmieni się rozkład jazdy na kolei - poinformowały we wtorkowym komunikacie PKP Polskie Linie Kolejowe. Dodano, że podróżni skorzystają m.in. ze zmodernizowanej stacji Kraków Mydlniki, a pociągi PKP Intercity zatrzymają się dodatkowo na nowych przystankach Stalowa Wola Charzewice i Lublin Zachodni.

W komunikacie podano, że w Małopolsce, po zakończeniu kolejnego etapu prac w aglomeracji krakowskiej, skróci się czas przejazdu na trasie Kraków Gł. - Katowice do ok. 90 min dla najszybszych pociągów. Zwiększy się częstotliwość połączeń z centrum Krakowa na lotnisko w Balicach - z 19 do 41 pociągów.



Na stacji Kraków Mydlniki podróżni skorzystają z wind, przejścia podziemnego i dwóch peronów. Mieszkańcy będą mogli wsiąść do pociągów na przystanku Kraków Nowa Huta, gdzie zaplanowano postoje składów regionalnych.

Z kolei na stacji Wrocław Główny podróżni skorzystają z nowego peronu nr 6, który ułatwi dostęp z pociągów do komunikacji miejskiej. Na stacji Szczecin Główny wszystkie już perony i przejścia, będą dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się, a na przystanku Lublin Zachodni od korekty rozkładu będą się zatrzymywać pociągi dalekobieżne.

PKP PLK informuje, że od połowy marca rozpocznie się przebudowa linii Zbąszynek - Czerwieńsk w Wielkopolsce. Zakres prac na linii jednotorowej wymaga, wprowadzenia na odcinku Zielona Góra - Zbąszynek zastępczej komunikacji autobusowej dla pociągów PKP Intercity.



Prace rozpoczną się również na odcinku Wronki - Słonice, na linii Poznań - Szczecin, na której już wymieniane są tory między Poznaniem a Wronkami oraz Słonicami a Szczecinem. Jazda obok prowadzonych robót wymaga dodatkowych procedur bezpieczeństwa i ograniczenia prędkości, co przełoży się na ok. 30 min wydłużenie czasu przejazdu. Na trasie Poznań - Szczecin.

Po korekcie rozkładu na tory wróci kilka pociągów. IC Czartoryski będzie jeździł w relacji Lublin - Zielona Góra - Lublin, przez Warszawę i Poznań, a IC Brda połączy Warszawę z Bydgoszczą. Dodatkowo pociąg IC Orłowicz, kursujący obecnie w relacji Kraków - Warszawa, wraca do pełnej relacji Kraków - Olsztyn.

Jak informują PKP PLK, aktualny i przyszły rozkład jazdy pociągów można sprawdzić przed podróżą na portalpasazera.pl i w aplikacji Portal Pasażera. Korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywała do 13 czerwca.