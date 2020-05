Koronawirus. GUS podsumował przeładunki w polskich portach w marcu 2020 r.

Obroty w polskich portach w marcu 2020 roku osiągnęły poziom 7,5 mln ton. Były zbliżone do tych sprzed miesiąca i o 9,3 proc. niższe niż w marcu ubiegłego roku. Polska ma cztery porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej: Gdańsk i Gdynia w woj. pomorskim, oraz Szczecin i Świnoujście w woj. zachodniopomorskim. Blisko 70 proc. towarów przeładowano w marcu w portach woj. pomorskiego.

W czasie pandemii

W marcu br. udział ładunków wywożonych za granicę w obrotach międzynarodowych portów woj. zachodniopomorskiego osiągnął poziom 39,8 proc., a udział ładunków przywożonych - 60,2 proc.; dla kraju odpowiednio 42,8 proc. i 57,2 proc.W pierwszym kwartale br. obroty ładunkowe portów morskich woj. zachodniopomorskiego wyniosły 6,9 mln ton (stanowiły 31,0 proc. obrotów ładunkowych polskich portów) i były o 8,2 proc. mniejsze niż w tym samym okresie ub. roku.Spadek obrotów nastąpił prawie we wszystkich kategoriach ładunków, tj. ładunki masowe suche (o 17,9 proc.), pozostałe ładunki drobnicowe (13,7 proc.), kontenery duże (6,3 proc.), ładunki toczne nie samobieżne (5,3 proc.), ładunki toczne samobieżne (4,2 proc.). Wzrost nastąpił jedynie w obrotach ładunków ciekłych (10,7 proc.; w tym obroty gazu ciekłego wzrosły o 43,5 proc., a produkty z ropy naftowej zmniejszyły się o 9,2 proc.)W marcu 2020 r., mimo pandemii koronawirusa, polskie porty zachowały operacyjność. Przeładunki odbywały się z zachowaniem ostrożności i dbałości o bezpieczeństwo pracowników portowych. Wprowadzono kontrole graniczne i sanitarne.Np. Port Gdańsk wprowadził pracę zdalną dla możliwie jak największej ilości pracowników. Dla przebywających w siedzibie spółki przygotowano dozowniki z płynem dezynfekującym przy wejściu do budynku oraz w ciągach komunikacyjnych budynku. Zadbano również również o pracowników terenowych, którzy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej. Ograniczono do absolutnego minimum wizyty gości i jak i spotkania wewnętrzne powyżej 5 osób i zastąpiono je spotkaniami online oraz telekonferencjami.Terminal kontenerowy DCT Gdańsk poinformował, że kontakt między załogami statków a pracownikami DCT jest ograniczony. Jeżeli kontakt ten następuje w zamkniętej przestrzeni wymagane są maski. Ponadto, firma wprowadziła dezynfekcję stanowisk pracy i urządzeń za pomocą środków dezynfekujących dostępnych na każdym sprzęcie terminalowym.Podobnie postąpiono w innych portach.