Koronawirus: procedury na polskich lotniskach przebiegają sprawnie

Nie stwierdzono żadnego przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem - powiedział we wtorek wiceminister infrastruktury Marcin Horała na konferencji po spotkaniu Zespołu Ochrony Lotniska Okęcie. Jak dodał, specjalne procedury wprowadzone na lotniskach w związku z koronawirusem przebiegają sprawnie.

"Wymieniliśmy się doświadczeniami, przeanalizowaliśmy pierwszy dzień wprowadzenia procedury poszerzonych kontroli dla osób, które przylatują z krajów określanych jako kraje dużego ryzyka. Przede wszystkim chodzi tu o Włochy, z których jest najwięcej połączeń" - powiedział mediom Horała. Jak dodał, że we wtorek przyleciało do Polski około 20 samolotów z Włoch, czyli było około dwóch tys. pasażerów do sprawdzenia.

"Procedury przebiegają sprawnie (…) , nie stwierdzono żadnych przypadków podejrzenia zakażenia koronawirusem" - powiedział. Poinformował też, że zna ten moment u siedmiu pasażerów, którzy przylecieli na Okęcie i którzy mieli podwyższoną temperaturą, zostało skierowanych do szpitala na badania. Wykazały one brak podejrzenia występowania koronawirusa.

Zgodnie z ostatnim raportem WHO z 24 lutego, na świecie potwierdzono blisko 80 tys. przypadków zarażeń koronawirusem. W Chinach, gdzie w grudniu wybuchła epidemia, potwierdzono ponad 77 tys. zarażeń i zanotowano ponad 2,5 tys. ofiar śmiertelnych. Poza Państwem Środka potwierdzono ponad 2 tys. przypadków zachorowań w 29 państwach, m.in. w Iranie, Włoszech, Niemczech i we Francji. Poza Chinami wirus spowodował 23 zgony.