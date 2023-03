Korytarze komunikacyjne północ-południe tematem Dialogu Wysokiego Szczebla dla Ukrainy

Korytarze komunikacyjne w układzie północ-południe, łączące centrum Europy z Ukrainą będą tematem rozmów drugiego dnia Dialogu Wysokiego Szczebla dla Ukrainy - poinformował w czwartek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Europa chce rozmawiać na temat tego, jak udrożnić szlaki komunikacyjne z centrum Europy do Ukrainy - powiedział dziennikarzom przed rozpoczęciem rozmów w czwartek w Jasionce minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Podczas dwudniowego wydarzenia odbywają się sesje ministerialne, na których omawiana będzie rola transportu dla integracji europejskiej i swobodnego przepływu osób, towarów i usług w kontekście trwającej na Ukrainie wojny.

Dialog Wysokiego Szczebla dla Ukrainy pn. "Łącząc Ukrainę z Europą i światem - odbudowa i rozwój zrównoważonej infrastruktury transportowej i wydajnych łańcuchów dostaw" rozpoczął się w środę konferencją prasową w podrzeszowskiej Babicy. Wydarzenie odbywa się również w czwartek w podrzeszowskiej Jasionce, a po południu - na przejściu granicznym w Korczowej. Współorganizatorem imprezy jest Międzynarodowe Forum Transportu.

Minister Adamczyk przed rozpoczęciem rozmów drugiego dnia w wypowiedzi dla dziennikarzy ocenił odbywające się od środy na Podkarpaciu spotkanie ministrów transportu z trzech kontynentów jako bardzo ważną debatę na temat połączeń transportowych w Europie Środkowej.

- Wczorajsze debaty i dyskusje, wczorajsze spotkania w gronie 23 ministrów transportu z 23 państw z trzech kontynentów, także instytucji europejskich, instytucji finansowych, instytucji z Unii Europejskiej dowiodły, że ta debata jest jak najbardziej potrzebna, a rozwój infrastruktury transportowej w naszej części Europy jest tym przedsięwzięciem, które daje i będzie dawało poczucie bezpieczeństwa Europie i także światu - zaznaczył szef resortu infrastruktury.

Wskazał, że bardzo znamienne było wystąpienie minister transportu USA, "która powiedziała, że z perspektywy Stanów Zjednoczonych należy popierać takie inicjatywy jak Via Carpatia, jak korytarz Trójmorza, z czym zgodzili się wszyscy pozostali ministrowie".

- Porównała Via Carpatię do wielkiego pnia drzewa, z jej wszystkimi odgałęzieniami, którymi są konary tego drzewa. I tak to drzewo, ten korytarz komunikacyjny potrzebny jest nam wszystkim. Szczególnie potrzebny jest w kreowaniu połączeń komunikacyjnych także na wschód, na Ukrainę - zaznaczył minister.

Podjęte zostaną rozmowy o korytarzach komunikacyjnych w układzie północ-południe

- Czyli korytarz Trójmorza, jako ten, który jest takim głównym kolektorem komunikacyjnym, nie tylko w wymiarze drogowym, ale również kolejowym. To nie tylko Via Carpatia, ale i Rail Carpatia, Rail-2-Sea to jest połączenie kolejowe z Morzem Czarnym, z portem w Konstancy, ale także połączenie kolejowe biegnące dalej, w kierunku Bułgarii i Grecji, łączący się Rail Balticą, czyli połączeniem kolejowym, które łączy państwa bałtyckie z tą częścią Europy - wymienił Adamczyk.

- I będziemy mówili o tych głównych korytarzach komunikacyjnych, które biegną na Ukrainę, bo to jest też temat oczekiwany przez ministrów transportu z trzech kontynentów - dodał.

Wskazał w tym miejscu na uczestniczących w spotkaniu ministrów transportu z Japonii, z Korei Płd., USA i całej Europy.

Dopytywany o cel popołudniowej wizyty na przejściu w Korczowej, czy chodzi o pokazanie, jak zwiększyła się jego przepustowość po podwojeniu liczby pasów odpraw towarowych w połowie ubiegłego roku potwierdził, że to jest kolejne miejsce, w którym udało się już dokonać zmian.

- Takie zmiany były postulowane przez Komisję Europejską. W ciągu roku dokonaliśmy wielu przedsięwzięć inwestycyjnych i dzięki temu ruch samochodowy i kolejowy w tym miejscu jest, można powiedzieć, ruchem bezpiecznym - zapewnił Adamczyk.

Dwudniowy Dialog Wysokiego Szczebla dla Ukrainy - debata o alternatywnych szlakach logistycznych między UE a Ukrainą

W środę w Rzeszowie rozpoczął się Dialog Wysokiego Szczebla dla Ukrainy pn. "Łącząc Ukrainę z Europą i światem - odbudowa i rozwój zrównoważonej infrastruktury transportowej i wydajnych łańcuchów dostaw", którego organizatorami jest Ministerstwo Infrastruktury i Międzynarodowe Forum Transportu (The International Transport Forum - ITF).

Podczas dwudniowego wydarzenia odbywają się sesje ministerialne: "Europa Środkowo - Wschodnia bramą do świata dla bezpiecznej i rozwijającej się Ukrainy" oraz "Kształtowanie nowej infrastruktury transportowej dla zrównoważonego rozwoju Ukrainy", gdzie dyskutowana jest rola i znaczenie transportu dla integracji europejskiej i swobodnego przepływu osób, towarów i usług w kontekście trwającej na Ukrainie wojny.

Podczas debaty "Korytarze Solidarności w służbie odbudowy Ukrainy" omówiona zostanie unijna inicjatywa stanowiąca reakcję na rosyjską agresję wymierzoną przeciwko Ukrainie, czyli alternatywne szlaki logistyczne między UE a Ukrainą przeznaczone dla eksportu produktów rolnych, a także dla eksportu i importu innych towarów w celu zwiększenia światowego bezpieczeństwa żywnościowego i pomocy dla ukraińskiej gospodarki. Nowe szlaki, na które przekierowane zostały znaczne potoki ładunków oraz transport osobowy, w dużym stopniu wiodą przez Polskę.

