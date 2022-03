Kosiniak-Kamysz: Polska powinna zablokować transport do Rosji

I po stronie opozycji, i po stronie rządzących jest determinacja, żeby zablokować transport towarów do Rosji przez polsko-białoruską granicę. Trzeba również brać pod uwagę zablokowanie komunikacji z obwodem kaliningradzkim – mówi prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

W wywiadzie dla "Faktu" lider PSL podkreślił, że jest determinacja i po stronie opozycji, i po stronie rządzących, żeby zablokować transport towarów do Rosji przez polsko-białoruską granicę.

"Może warto zacząć od strajku włoskiego na granicy z Białorusią. Trzeba również brać pod uwagę zablokowanie komunikacji z obwodem kaliningradzkim" - dodał.

"Jeśli będzie to decyzja wspólnotowa, to zawsze będzie silniejsza. Jest tylko pytanie o pozycję Polski i naszą sprawczość w przekonywaniu do tego" - dodał.

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza należy zawiesić działania Grupy Wyszehradzkiej do czasu zmiany stanowiska Węgier w sprawie wojny na Ukrainie, rosyjskiej agresji i sankcji na Rosję.

"Dopóki nie nastąpi rewizja stanowiska Węgier nie należy kontynuować prac Grupy Wyszehradzkiej" - oświadczył polityk i pochwalił decyzję szefa MON Mariusza Błaszczaka o rezygnacji z udziału w szczycie ministrów obrony V4.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl