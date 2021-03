Kosztowne wypadki na kolei. Widać postęp w ubezpieczeniach

Spada wypadkowość na kolei. To przede wszystkim efekt zmniejszenia ruchu pociągów, głównie pasażerskich, na skutek pandemii. - Jeśli chodzi o likwidację szkód, pracy rzeczywiście jest mniej. Nie ma jej mniej przy ubezpieczaniu ryzyka towarzyszącego przewoźnikowi kolejowemu - mówi Patryk Piątkowski, broker, specjalista ds. likwidacji szkód, EIB SA.

O wiele więcej polis angażuje za to nawet niezbyt groźnie wyglądające wykolejenie, wcale nie na styku dwóch infrastruktur.Przeanalizujmy hipotetyczny przypadek: wykolejenie pociągu z miałem węglowym. Jakie możemy tu zaangażować polisy? W czasie wykolejenia pociąg uszkodził infrastrukturę kolejową należącą do jej zarządcy, musimy więc uruchomić ubezpieczenie OC przewoźnika kolejowego w związku z prowadzoną działalnością. Wśród poszkodowanych są także ci, którzy doznali strat z powodu opóźnienia pociągów wskutek uszkodzenia infrastruktury. Kolejnymi poszkodowanymi mogą być właściciele wagonów, które były włączone w skład pociągu przewoźnika - np. na podstawie umowy dzierżawy. Jeśli przewoźnik zawarł polisę casco szynowego, a doznał szkody w swoich wagonach, na pewno będzie chciał skorzystać z odszkodowania. Miał został wysypany, uszkodzony i nie dojechał do odbiorcy, tu jest trzeci poszkodowany. Szkodę w ładunku obejmuje polisa OC przewoźnika kolejowego za szkody w przewożonym towarze. W sumie trzeba zaangażować więc trzy polisy: OC działalności przewoźnika kolejowego, OC przewoźnika kolejowego (szkoda w ładunku) i casco szynowe. Gdyby doszło do zanieczyszczenia środowiska, potrzeba by uruchomić też czwartą. W przypadku wysypania węgla, to raczej mało prawdopodobne, ale gdyby doszło do wykolejenia pociągu przewożącego substancje niebezpieczne i do ich wycieku, już tak.- W dużym uproszczeniu tak. Kto jest sprawcą, musi zapłacić. Ale czasem mamy kilka przyczyn zdarzenia i wzajemne przenikanie się odpowiedzialności podmiotów działających w sektorze kolejowym.Odpowiedzialność za zdarzenie może być odpowiedzialnością deliktową (z czynu niedozwolonego - red.) albo kontraktową (odpowiedzialność wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania - red.). Jeśli chodzi o odpowiedzialność deliktową, to przewoźnik kolejowy ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.Generalnie odpowiedzialność przewoźnika kolejowego oparta na zasadzie ryzyka jest bardzo szeroka, dlatego tak ważne jest zabezpieczenie od skutków nieprzewidzianych zdarzeń.- Sąd jest ostatecznością. Po każdym wypadku zgodnie z rozporządzeniem na podstawie ustawy o transporcie kolejowym powoływana jest komisja kolejowa. W jej skład wchodzą przedstawiciele zarządcy infrastruktury, na której doszło do zdarzenia, oraz przewoźników, którzy wzięli w nim udział. Działania komisji mają na celu ustalenie faktów dotyczących szkody, jej zakresu i szacowanych wartości. Na końcu wskazywane są przyczyny pierwotne, bezpośrednie, pośrednie i systemowe. Odpowiedzialność da się więc ustalić. Jednak często pojawiają się problemy z jej procentowym podziałem. Jeśli roszczenia poszkodowanych zostają całkowicie pokryte z polisy OC, sprawa się kończy, jeśli nie, wówczas trafia do sądu. Może się tak także stać, gdy strony nie są w stanie ustalić odpowiedzialnego podmiotu.- Z mojej praktyki wynika, że to sytuacje epizodyczne. Dotyczą one nie odpowiedzialności za zdarzenie, ale wysokości odszkodowania. Np. zniszczeniu uległa stara infrastruktura, a jej zarządca oczekuje odszkodowania jak za nową, lub właściciel uszkodzonego wagonu podczas naprawy dokonuje jego modernizacji przez co koszty są wyższe, a niekoniecznie związane z normalnym następstwem szkody itd.- Podczas zderzenia samochodu z pojazdem szynowym odpowiedzialność za zdarzenie ponoszona jest przez sprawcę na zasadzie winy. Jak wynika z dostępnych statystyk dotyczących zderzeń ww. pojazdów, najczęściej ustalana jest wina kierującego samochodem. Oczywiście są znane przypadki, że odpowiedzialnym za wjazd samochodu na tory może być zarządca infrastruktury np. z uwagi na nieprawidłowości związane z zamknięciem rogatek, ale są to raczej zdarzenia epizodyczne.W przypadku winy kierującego samochodem maksymalne odszkodowanie, które może być wypłacone z polisy OC ppm. (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów - red.) to, od 1 stycznia 2019 roku, 5 210 000 euro w przypadku szkody na osobie oraz 1 050 000 euro w przypadku szkody majątkowej. Sprawca szkody odpowiada również ponad tę kwotę do wysokości szkody rzeczywistej, którą wyrządził. Prawdopodobnie będzie dłużnikiem do końca życia, ponieważ jak wspominałem wcześniej, naprawa szkód z wypadków z udziałem pojazdów szynowych jest bardzo kosztowna. W takim przypadku ważne jest ustalenie rzeczywistej ściągalności długu i możliwości zaspokojenia roszczenia przewoźnika kolejowego. Szczerze mówiąc, aby przewoźnik kolejowy mógł się czuć w pełni zabezpieczony, zostaje mu casco szynowe. Mówimy o tym podczas spotkań z klientami.Co ważne w przypadku OC, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie dopiero, kiedy uzna winę sprawcy, a w przypadku ubezpieczenia casco nie bada się winy. Jeśli nie ma żadnego wyłączenia z OWU (ogólne warunki ubezpieczenia - red.), odszkodowanie wypłacane jest stosunkowo szybko.- Nie można podać określonej stawki. Zależy ona od ryzyka wynikającego m.in. z obrotów, czyli od tego, ile dany przewoźnik przejeżdża kilometrów rocznie, a także od wcześniejszej szkodowości. Poszczególni przewoźnicy mogą więc otrzymać różne oferty. Tym nie mniej można powiedzieć, że składka ubezpieczeniowa jest nieporównywalnie niższa od kosztów likwidacji szkód czy to po stronie przewoźnika kolejowego, czy po stronie podmiotu przez niego poszkodowanego.- Tak. Przewoźnicy zdają sobie sprawę, że minimalne sumy ubezpieczenia OC wymagane przepisami nie są wysokie. Przypomnę, dla wąskotorówek to 100 tys. euro, 250 tys. euro dla przewoźników wykonujących przewozy po infrastrukturze, której są zarządcą, i 2,5 mln euro dla pozostałych przewoźników.Jako broker zawsze rekomendujemy ubezpieczenie dopasowane do realnego ryzyka danego przewoźnika, a nie względem minimalnej sumy gwarancyjnej ustanowionej rozporządzeniem w 2017 r. Cieszy nas, że przewoźnicy to rozumieją. 2,5 mln euro to 11 mln zł, a całkiem niedawno jedną ze szkód, którą likwidowałem oszacowano na 8-9 mln zł, i to wskutek jednego wykolejenia składu pociągu. Na szczęście dla klienta, suma gwarancyjna w jego polisie była znacznie większa niż przewiduje minimum.- Wszyscy przewoźnicy, których obsługuję, mają zawarte umowy ubezpieczenia casco szynowego. Naprawa lokomotywy uszkodzonej na skutek zderzenia może kosztować około 1,5 mln zł, a mówię tu o starszym modelu. W przypadku nowych pojazdów można mówić o wielu milionach złotych. Przewoźnicy kolejowi jednak świadomie nie zawsze chcą ubezpieczać cały tabor - np. w sytuacji gdy część z pojazdów szynowych jest starsza lub mniej narażona na ryzyko powstania szkody.Czytaj także: Wiatr o mało nie zdmuchnął naczepy samochodowej z wagonu. Dramat mógł się powtórzyć