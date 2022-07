Kowalczyk: UE nie oferuje żadnej konkretnej pomocy w eksporcie zboża z Ukrainy

Na razie nie ma żadnej konkretnej pomocy UE w eksporcie zboża z Ukrainy. apelujemy do Unii, by zapewniła nam kontenery do przewozu zboża czy urządzenia przeładunkowe - powiedział wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Unia Europejska zdaje sobie sprawę z zagrożeń spowodowanych problemem z eksportem zbóż z Ukrainy, jednak nie idą za tym działania. Nam zadeklarowano korytarze solidarnościowe, ale nie ma konkretnych działań - powiedział Henryk Kowalczyk..

Apeluję, by Unia dostarczyła nam kontenery do przewozu zboża, urządzenia przeładunkowe, bo w Polsce i Ukrainie są różne szerokości torów. Trzeba myśleć, co zrobić po żniwach. Mamy na to półtora miesiąca - stwierdził.

Dodał, że zapowiedź amerykańskiego prezydenta Joe Bidena budowy w Polsce silosów na ukraińskie zboże była polityczna i deklaratywna.

W programie Tłit WP Kowalczyk odniósł się do zarzutów Agrounii o niekontrolowany przywóz ukraińskiego zboża do Polski, które nie jest wysyłane dalej do innych krajów. Wicepremier podkreślił, że Polska jest zobowiązana pomagać Ukrainie w eksporcie zboża, bo realnym zagrożeniem jest głód w Afryce i krajach arabskich, który jesienią może wywołać falę migracji humanitarnej do Europy.

"Rzeczywiście jest tak, że Polska jest pierwszym krajem, który przyjmuje ukraińskie zboże, niestety ciągle w niedużych ilościach. Stopniowo to zostaje wysyłane. Być może będą jakieś zakłócenia na rynku, ale naprawdę krótkoterminowe" - zapewnił Kowalczyk.

"Będziemy się starali zapewnić polskim rolnikom po żniwach skup zboża i magazynowanie" - zadeklarował.

Przyznał, że obecnie największą bolączką rolników jest niepewność na rynku. "Wojna na Ukrainie, import zbóż, które rzeczywiście nie zostały jeszcze wszystkie wyeksportowane" - powiedział.

Szef MRiRW przypomniał, że rząd wprowadził dopłaty do nawozów. Zaznaczył przy tym, że dopłaty dotyczyły sezonu wiosennego i nie są planowane następne, gdyż ceny płodów rolnych na tyle wzrosły, że kompensują ceny nawozów.

Zaapelował do rolników, by nie wpadali w panikę. "Nawet jeśli zboże stanieje w tym monecie, np. o 100 zł za tonę, to by nie wyprzedawać, bo w drugim półroczu sytuacja może być bardzo trudna, cena może wzrosnąć, bo może brakować zboża na świecie" - podkreślił minister rolnictwa.

W połowie czerwca Biden zapowiedział, że przy granicach Ukrainy, w tym w Polsce, powstaną tymczasowe silosy, które pozwolą na eksport ukraińskiego zboża drogą lądową. Zastrzegł, że będzie to wymagać czasu.

