Krajowy Program Kolejowy już przynosi efekty

Są efekty prac prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach Krajowego Programu Kolejowego o wartości blisko 76 mld zł.

PKP PLK podkreśla, że stacje i przystanki dostosowywane są do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.- Dla osób niedowidzących i niewidomych na stacjach dostępne są tablice informacyjne z alfabetem Braille’a. Korzystne zmiany dla pasażerów widać zarówno na dużych stacjach, jak i na małych przystankach. Nową jakość obsługi oferują stacje Szczecin Główny i Gdańsk Główny. Zmieniają się stacje Rzeszów Główny, Lublin Główny oraz Legnica – podaje PKP PLK.PKP Polskie Linie Kolejowe podają, że w 2019 roku zmodernizowały łącznie 1400 km torów, wymieniły prawie 1300 rozjazdów i zwiększyły poziom bezpieczeństwa na 700 przejazdach kolejowo-drogowych. By zwiększyć poziom bezpieczeństwa, na sieci kolejowej montowane są nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, nowe rozjazdy – elementy torów zapewniające płynny przejazd pociągów przez stacje. Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym zapewnia modernizacja przejazdów kolejowo-drogowych.Ważnymi elementami inwestycji są nowe bezkolizyjne skrzyżowania np. w Jaworznie, Krakowie, Krzeszowicach, Woli Filipowskiej. Zwiększają one bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i ułatwiają komunikację w miastach i regionach. Podobną funkcje pełnią przejścia pod torami budowane na stacjach i przystankach, dostosowujące centra komunikacji do potrzeb mieszkańców.