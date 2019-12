Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym jednym z największych takich przedsięwzięć w Europie

O polskich doświadczeniach dotyczących cyfryzacji w dziedzinie transportu mówił we wtorek (10 grudnia) w Budapeszcie polski wiceminister infrastruktury Rafał Weber na spotkaniu ministrów transportu formatu Azja - Europa (ASEM).

Wiceminister przeprowadził też kilka spotkań dwustronnych poświęconych m.in. tzw. pakietowi mobilności.

"Powiedziałem o naszych regulacjach prawnych, np. o Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r., która będzie zawierać cztery obszary cyfryzacji tej gałęzi gospodarczej. Jednym z nich jest program Wspólny Bilet.(…) Chodzi o to, by pasażer pokonując trasę kolejową w Polsce przy wykorzystywaniu różnych przewoźników, mógł zakupić tylko jeden bilet. (…) Wiemy, że to zostało bardzo dobrze przyjęte przez pasażerów, 80 proc. z nich korzysta z takiego wspólnego biletu. Tak że jest to jeden z wielu przykładów pozytywnego działania, jeżeli chodzi o cyfryzację transportu" - powiedział Weber.

Wśród innych elementów Strategii wymienił m.in. Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym. "W pierwszym etapie chcemy tym projektem objąć 1100 km dróg krajowych w całej Polsce. Projekt o wartości 200 mln euro jest jednym z największych przedsięwzięć tego typu w całej Europie" - zaznaczył.



Wiceminister @WeberRafal przemawia na Szczycie ministrów transportu formatu ASEM (Asia Europe Meeting). Tematem spotkania są nowoczesne technologie w transporcie oraz dekarbonizacja. pic.twitter.com/UOlqbUddC6 — Ministerstwo Infrastruktury (@MI_GOV_PL) December 10, 2019

Wiceminister przeprowadził też kilka spotkań bilateralnych, m.in. z wiceministrami transportu Węgier, Litwy i Słowenii. Dotyczyły one strategii postępowania w związku z tzw. pakietem mobilności, w sprawie którego premierzy Polski, Bułgarii, Rumunii, Łotwy, Litwy i Węgier napisali wspólny list do szefów instytucji UE. Pakiet zakłada m.in. objęcie przewoźników drogowych przepisami o delegowaniu pracowników, co zwiększy koszty dla firm. Polska, a także inne kraje naszego regionu sprzeciwiają się tym rozwiązaniom. Wiceminister wręczył swoim odpowiednikom analizę, z której wynika szkodliwy wpływ przepisów proponowanych w pakiecie mobilności na środowisko naturalne.

Minister Weber podkreślił, że spotkanie w formacie ASEM pozwala wymieniać doświadczenia między krajami europejskimi a azjatyckimi. Jak zaznaczył, Azja - w tym takie państwa jak Korea Południowa czy Japonia - już od dłuższego czasu budują swój potencjał transportowy przy dużym wykorzystywaniu cyfryzacji. "Te doświadczenia, która tam są wdrażane od wielu lat, mogą być powielane również u nas" - powiedział.