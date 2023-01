Kraków Airport zwiększył ruch ponad dwukrotnie

W 2022 roku na Lotnisku Balice odprawiono 7,39 miliona pasażerów. Dla porównania rok wcześniej to było tylko 3,07 miliona. Ruch lotniczy odbudował się po dwóch latach pandemii.

W 2022 roku Lotnisko Kraków Balice odprawiło 7 394 176 pasażerów na trasach krajowych i zagranicznych. Dla porównania rok wcześniej to było zaledwie 3,07 miliona. Oznacza to, że Balice utrzymały pozycję największego polskiego regionalny portu lotniczego.

- Rok 2022 rozpoczęliśmy pełni nadziei z mocnym nastawieniem na odbudowę i rozwój Kraków Airport, a zakończyliśmy w grudniu symbolicznym powitaniem 7 milionowego pasażera. Nasz główny cel czyli odbudowa siatki połączeń, a co za tym idzie aktywizacja ruchu pasażerskiego do stanu sprzed pandemii został osiągnięty. W ofercie mamy obecnie 121 połączeń do ponad 80 miast w trzydziestu krajach - powiedział cytowany w komunikacie prezes Kraków Airport Radosław Włoszek.

Według konserwatywnych prognoz w 2023 roku można się spodziewać, że odprawionych zostanie około 7,3 miliona pasażerów czyli podobnie jak w 2022 roku. Bardzo wiele zależeć będzie o pozytywnych czynników wpływających na rozwój ruchu pasażerskiego w Europie i na całym świecie. Cały czas warto pamiętać, że w rekordowym 2019 roku z usług krakowskiego lotniska skorzystało 8,41 miliona pasażerów.

- Przed nami kolejny rok wyzwań związany z sytuacją międzynarodową. To dopiero początek roku, ale już, wraz z przewoźnikami, pracujemy na siatką letnich połączeń - powiedział WNP.PL prezes Kraków Airport Radosław Włoszek.

