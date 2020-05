Kraków: Od piątku pociągi na pierwszym nowym moście na Wiśle

Pociągi od piątku wieczorem przejeżdżać będą przez pierwszy z trzech nowych mostów na Wiśle w Krakowie, znajdujący się na modernizowanej linii średnicowej biegnącej przez centrum miasta. Teraz nastąpi rozbiórka starego mostu i budowa w jego miejscu dwóch pozostałych.

Budowa trzech równoległych mostów kolejowych na Wiśle to jeden z kluczowych elementów przebudowy linii średnicowej Kraków Główny Towarowy - Rudzice. Inwestycja ta jest obecnie najważniejszym przedsięwzięciem na terenie krakowskiego węzła kolejowego.

Rozpoczęte w lipcu 2017 roku prace modernizacyjne linii średnicowej E30 zakładają zastąpienie nowymi, 850-metrowymi estakadami nasypu ziemnego biegnącego przez centrum Krakowa od ul. Kopernika do ul. Miodowej i wybudowanie na nich czterech torów oraz powstanie nowych mostów na Wiśle, a także przystanków kolejowych Kraków Grzegórzki przy Hali Targowej i Kraków Złocień.

Przeprawa oddawana w piątek do użytku mierzy 234 metry długości i niemal dziewięć metrów szerokości. Składa się z trzech łukowych przęseł, z których najwyższe wznosi się na przeszło 18 metrów. Pociągi pojadą po moście z prędkością 100 km/h.

Jak podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas piątkowego briefingu, nowa infrastruktura stwarza większe możliwości dla przewozów aglomeracyjnych i znaczne skraca czas przejazdu. "Konsekwentnie dążymy do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej" - podkreślił.

"Te mosty mają szczególne znaczenie dla ruchu kolejowego, bo one udrażniają także ruch na linii międzynarodowej - to nie jest zwyczajna linia, to jest jedna z najważniejszych linii kolejowych w Polsce" - powiedział Adamczyk dziennikarzom.

Inwestycje na linii średnicowej w Krakowie - wskazał szef resortu infrastruktury - to nie tylko trzy nowe mosty, ale także nowoczesne estakady zastępujące nasyp kolejowy, który przedzielił miasto w 1855 roku. "To przeszło już do historii" - podkreślił.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel ocenił, że skierowanie pociągów na nowy most oznacza rozpoczęcie kolejnego etapu krakowskich inwestycji kolejowych.

Wykonawcy przystąpią teraz do rozbiórki starego mostu średnicowego. Zostanie on podzielony na fragmenty, które po renowacji będą wykorzystane ponownie na sieci kolejowej zarządzanej przez PLK.

Po demontażu dotychczasowej konstrukcji, rozpocznie się budowa następnych dwóch przepraw. Na środkowej zmieszczą się dwa tory kolejowe. Na zachodniej będzie miejsce na jeden tor, a obok przewidziano kładkę pieszo-rowerową. Wszystkie mosty mają być gotowe do końca 2021 r.

"Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych w Krakowie mają tak duży zakres, że można je porównać z budową nowej kolei. Nowe przystanki, mosty i estakady zwiększają możliwości podróży dla mieszkańców aglomeracji, Polski i pasażerów połączeń międzynarodowych" - zaznaczył Merchel.

W ramach inwestycji na trasie pomiędzy Krakowem Głównym a Krakowem Płaszowem został całkowicie usunięty nasyp kolejowy pomiędzy ul. Kopernika i ul. Miodową, a w jego miejscu budowane są estakady, na których zaplanowano cztery tory. Po pierwszej z nich już jeżdżą pociągi. Teraz wznoszone są konstrukcje pod kolejne tory.

W sumie PLK przebudowują odcinek torów o łącznej długości 20 kilometrów. Po zakończeniu inwestycji pociągi pojadą po nich z prędkością 160 km/h, a w centrum Krakowa - 100 km/h.

Wartość inwestycji przekracza 1 mld zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi 194,9 mln euro. Zakończenie całości prac planowane jest w 2021 r.