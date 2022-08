Kraków: W sobotę otwarcie Trasy Łagiewnickiej

Zakończyła się budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie - 3,5-km arterii na południu miasta, stanowiącej fragment trzeciej obwodnicy. W sobotę zostanie ona udostępniona dla ruchu samochodowego, a tramwaje pojadą nią w poniedziałek.

Jak poinformował w poniedziałek krakowski magistrat, pierwsi kierowcy będą mogli przejechać Trasą Łagiewnicką w sobotę ok. godz. 13-14. Z kolei w poniedziałek, 29 sierpnia, uruchomiona zostanie linia tramwajowa łącząca Kurdwanów z Łagiewnikami.

Według prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego realizacja tego fragmentu trzeciej obwodnicy spowoduje odciążenie skrzyżowań w Łagiewnikach oraz ronda Matecznego. "Ma on za zadanie przeprowadzenie ruchu międzydzielnicowego z ominięciem centrum Krakowa, szczególnie Alej Trzech Wieszczów, i powiązanie go węzłami z ruchem lokalnym tak, by minimalizować utrudnienia drogowe" - wskazał Majchrowski.

Jak podano w informacji, dzięki wykonaniu tunelu tramwajowego wraz z infrastrukturą tramwajową (pętlą i przystankami) mieszkańcy południa Krakowa zyskają nowe, szybsze połączenia tramwajowe. Na niektórych trasach czas przejazdu skróci się o około 10-15 minut.

Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową rozpoczęła się w lutym 2018 r. Koszt zadania - jednej z najważniejszych inwestycji Krakowa ostatnich lat - to 802,2 mln zł brutto. Zgodnie z planami całość miała być gotowa w marcu br. Inwestycję opóźniła najpierw pandemia, a później ulewne deszcze.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum Budimex SA i Ferrovial Agroman SA. Umowa dotyczyła zaprojektowania i budowy obwodnicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki. Jednym z ważniejszych elementów inwestycji jest linia tramwajowa, która połączy os. Kurdwanów z ul. Zakopiańską.

Koszt budowy całej Trasy Łagiewnickiej - wraz z główną arterią drogową, tunelami o długości ponad 2 km, bezkolizyjnymi skrzyżowaniami, budową dwóch mostów, przebudową koryta rzeki Wilga - to blisko 652,2 mln zł netto (802,2 mln zł brutto). Budowa samej linii tramwajowej w ramach Trasy Łagiewnickiej ma kosztować prawie 162,6 mln zł netto (ponad 200 mln zł brutto). Dofinansowanie UE wynosi prawie 97,6 mln zł.

Arteria - wraz z planowanymi w przyszłości trasami Pychowicką i Zwierzyniecką - ma stanowić trzecią obwodnicę Krakowa, łączącą południową i zachodnią część miasta. Według władz Krakowa jest to projekt kluczowy dla usprawnienia ruchu między dzielnicami Krakowa, w tym dla rozładowania korków na alejach Trzech Wieszczów i uspokojenia ruchu w dzielnicach Zwierzyniec i Krowodrza.

