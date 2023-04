Krakowskie lotnisko zyskało nowe połączenie. To jeden z ulubionych kierunków Polaków

Od 3 maja z Lotniska Kraków-Balice można będzie polecieć rejsowym samolotem do Antalyi na Riwierze Tureckiej. Loty będzie obsługiwać trzy razy w tygodniu turecki przewoźnik SunExpress.

Kraków Airport zyskało kolejne stałe połączenie, które będzie w letnim rozkładzie lotów. Od 3 maja, trzy razy w tygodniu samoloty tureckich linii lotniczych SunExpress będą przewoziły pasażerów na trasie do Antalyi.

- Dzięki temu połączeniu będziemy mieć możliwość spędzenia urlopu w popularnych kurortach Riwiery Tureckiej. Mamy nadzieję, że połączenie pozwoli także na odkrywanie przez tureckich turystów Krakowa i Małopolski- mówi cytowany w komunikacie prezes Kraków Airport Radosław Włoszek.

Warto dodać, że jest to kolejne połączenie z Krakowa do Turcji. Już 27 kwietnia wystartuje w pierwszy rejs do Stambułu samolot LOT-u, który będzie obsługiwał tę trasę trzy razy w tygodniu. Połączenie z Krakowa będzie realizowane we współpracy z Turkish Airlines w ramach partnerstwa sojuszu lotniczego Star Alliance.

Lotnisko Kraków-Balice jest największym regionalnym portem lotniczym w Polsce, który w 2022 roku odprawił 7,4 miliona pasażerów. W pierwszym kwartale tego roku obsłużono już prawie 1,9 miliona osób. W letnim rozkładzie zaplanowano 145 połączeń do 107 miast w 33 krajach.

