Krótka pamięć byłego szefa Polskich Portów Lotniczych

W ostatnim swoim wywiadzie szef Buzza, spółki czarterowej Ryanaira – Michał Kaczmarzyk – postanowił skrytykować władze Lotniska Chopina, twierdząc, że ograniczają one przepustowość na własne życzenie, uzasadniając w ten sposób budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) - pisze w komentarzu dla WNP.PL ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej Artur Bartoszewicz.

Kaczmarzyk zapomniał już chyba o tym, że sam był naczelnym dyrektorem Polskich Portów Lotniczych (PPL) zarządzających Lotniskiem Chopina, więc powinien dobrze wiedzieć, jak wygląda naprawdę sytuacja z przepustowością w największym polskim porcie lotniczym. Lotnisko Chopina już dziś obsługuje ok. 96 proc. tego, co obsługiwało w rekordowym 2019 roku. Odbicie po pandemii Covid-19, jakie obserwujemy we wszystkich portach lotniczych w Polsce, sugeruje, że w bardzo szybkim tempie Chopin zbliża się do wyrównania, a nawet przekroczenia wyników pasażerskich z 2019 roku - zauważa Bartoszewicz.

Jak przypomina ekonomista SGH, Kaczmarzyk, zarządzając PPL, planował stworzyć duoport z Modlinem, choć wszelkie tego typu plany były ekonomicznie nieefektywne. W 2015 roku deklarował, że „albo próbujemy wspólnie zarządzać na tych dwóch aktywach i stworzyć jedną strategię rozwoju, albo trzeba będzie pójść w kierunku budowy trzeciego portu. A to oznaczałoby powrót do koncepcji stworzenia lotniska centralnego”. Pomysł duoportu Lotniska Chopina i Modlina krytykowali wówczas zarówno Michael O’Leary, jak i Josef Varadi. A pan Kaczmarzyk w swoich wypowiedziach potwierdzał konieczność budowy trzeciego portu – czyli CPK.

Warto też zauważyć, że 8 lat temu zwracał uwagę na wyczerpującą się przepustowość stołecznego portu: „Przepustowość Lotniska Chopina to obecnie 22–25 mln pasażerów. Powyżej tego progu trudno będzie zmieścić nadwyżkę – głównie z powodu ograniczeń środowiskowych. Mam na myśli hałas i inne niedogodności związane z lokalizacją lotniska.” Problemy, o których wtedy mówił, są aktualne i dziś.

