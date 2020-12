Krzysztof Urbaś o wynikach i nowej drodze Szczecina i Świnoujścia

- Porty Szczecin i Świnoujście, a szczególnie ten drugi, w poprzednich latach uważano za porty ładunków masowych. Tu koncentrowały się przeładunki polskiego węgla. Teraz stajemy się portem uniwersalnym - mówi WNP.PL Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Strategiczną zmianą będzie budowa głębokowodnego terminala kontenerowego. Przetarg na operatora trwa do 28 stycznia.

Pandemia to na pewno katastrofa dla sektora usług. Przeładunek to wprawdzie też usługa, ale związana bezpośrednio z produkcją, która po trudnej wiośnie zaczęła się odbudowywać. Spadki, wahające się między 6 a 7 proc. rok do roku, odrabiamy od września. W tym momencie jesteśmy na poziomie tylko -2,5 proc.- Nie słyszałem o przypadkach zamknięcia działalności. Oczywiście, jak już powiedziałem, były okresy z niższymi niż w roku 2019 przeładunkami, ale od września wraca dobry rynek. Jeżeli w zespole portów spadek przeładunków rok do roku wyniesie -2, -3 proc., będzie to znaczyć, że operatorzy dali sobie radę.- Wynik finansowy portu będzie lepszy niż ubiegłoroczny.Trzeba jednak pamiętać, że wynik finansowy portu nie zależy bezpośrednio od wielkości przeładunków, ale od dwóch głównych źródeł przychodów: opłat dzierżawy i opłat portowych. Te pierwsze są w zasadzie stałe. Zmienne są za to opłaty za wejście, wyjście statku, za jego postój, usługi związane z koordynacją ruchu, z obsługą niektórych ładunków. Bierzemy taką sama opłatę od statków niezależnie od tego, czy „ma na burcie” tysiąc, czy 20 tys. ton ładunku.Na mocy ustawy z 1996 roku sfera usług przeładunkowych została oddzielona od zarządzania portem, kreowania działalności na jego terenie, modernizacji, budowy i przebudowy infrastruktury, jej planowania i projektowania. Jesteśmy typowym landlordem.Oczywiście związek pośredni między przeładunkami a wynikiem finansowym występuje. Gdyby do portu nie przypływały statki, dzierżawcy nie mieliby przecież środków, by opłacić dzierżawy.O ile dokładnie nasz wynik będzie lepszy niż w ub. roku, dowiemy się pod koniec stycznia, ale już teraz jesteśmy przekonani, że wzrost, może nie znacząco, ale będzie widać.- Rok 2020 dla zespołu portów Szczecin-Świnoujście był kolejnym, który zmieniał ich strukturę ładunkową.Porty Szczecin i Świnoujście, a szczególnie ten drugi, w poprzednich latach uważano za porty ładunków masowych, i tak było naprawdę. Tu koncentrowały się przeładunki polskiego węgla. W najlepszych latach było to około 12 mln ton rocznie. Potem eksport zamienił się w import. Przeładowywano także duże ilości rudy, ale od dwóch, trzech lat polskie huty obniżają produkcję, więc import surowca drogą morską jest zdecydowanie mniejszy niż w latach poprzednich.Z portu masowego stajemy się portem uniwersalnym. Nie mogę powiedzieć, że portem drobnicowym, ale w ostatnich latach widać już przewagę ładunków drobnicowych nad ładunkami masowymi. Jest to związane ze wzrostami w terminalu promowym w Świnoujściu, szczególnie w latach 2013-2018, oraz ze zmianą struktury przeładunków w porcie Szczecin.W zespole portowym przeładowuje się 32-33 mln ton rocznie, 2/3 w Świnoujściu, 1/3 w Szczecinie.Bardzo liczymy na pogłębienie podejściowego toru wodnego ze Świnoujścia do Szczecina długości 68 km. Pogłębienie do 12,5 metra pozwoli radykalnie zmienić profil portu Szczecin. Na pewno wróci część ładunków masowych. Myślę o zbożach, które będę prawdopodobnie jednym z głównych beneficjentów zmiany, ale też o innych towarach masowych, np. o rudach metali kolorowych. Pojawią się też w Szczecinie prawdopodobnie większe niż dzisiaj partie drobnicowe.Czytaj także: Tak ma wyglądać transport w Unii. Przedstawiono strategię - Inwestycje, które są prowadzone w zespole portów i jego otoczeniu, mają znaczenie strategiczne. Trzy grupy zadań inwestycyjnych realizują trzy pomioty: Urząd Morski w Szczecinie, PKP PLK oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Każda z trzech grup inwestycji ma wartość 1,5 mld zł.W lipcu ub. roku rozpoczęto inwestycje związane z dostępem kolejowym do portów w Szczecinie i Świnoujściu, we wrześniu i październiku tego roku ruszyło pogłębianie toru wodnego, a w październiku podpisaliśmy umowy na duże inwestycje portowe w Kanale Dębickim i Basenie Kaszubskim w Szczecinie. Od 2019 r. prowadzimy inwestycje w terminalu promowym w Świnoujściu. Łączymy tam dwa nabrzeża. Na etapie zakończenia projektu jest przygotowanie drugiego stanowiska do przeładunku gazu na terminalu LNG w Świnoujściu. Do tego trzeba dodać inwestycje towarzyszące. Te zadania będą kontynuowane w następnych latach, do roku 2023.- Podlega to właśnie modernizacji. Powstaje nowa infrastruktura kolejowa. Jako przykład: w Szczecinie zostaną położone dwa tory o długości prawie 800 metrów w obrębie terminalu kontenerowego, które pozwolą na wtaczanie pociągów z towarem bezpośrednio z trasy bez konieczności rozszczepiania wagonów. Po ich obsłudze elektrowozy trasowe wtoczą je na trasę bez konieczności formowania składów na nowo. To będzie zdecydowany przełom. Bardzo usprawni połączenie portu z zapleczem.- Zakończenie inwestycji planowane jest na 2022 r.- To przedsięwzięcie zmieni całkowicie model obsługi ładunków w porcie Świnoujście. Pracujemy w tej chwili nad jego rekonstrukcją. Tworzymy nowy Port Zewnętrzny na podobieństwo Portu Północnego w Gdańsku. Chcemy, żeby spełniał podobne funkcje.Jeden terminal zewnętrzny już działa w Świnoujściu od pięciu lat - to gazoport. Drugim ma być terminal kontenerowy.Właśnie trwa przetarg, na oferentów czekamy do 28 stycznia 2021 r. Planujemy, że po osiągnięciu pełnej zdolności eksploatacyjnej w terminalu będzie się przeładowywać 1,5-1,6 mln TEU rocznie przy pojemności teoretycznej 2 mln TEU. Nowy pirs zostanie usypany na wodach Zatoki Pomorskiej, z minimalną ingerencją w obecny teren. Jakiekolwiek uciążliwości dla środowiska chcemy ograniczyć do minimum. Ma być ekologicznie i nowocześnie - to nasze priorytety. Port będzie zielony, obsługiwany w maksymalnym stopniu przy pomocy energii elektrycznej, duża cześć terminala będzie zautomatyzowana. Nie oznacza to, że nie będą w nim w ogóle pracować ludzie, wręcz przeciwnie zatrudnienie znajdzie około 700-900 osób, w zależności od modelu, który zostanie przyjęty w naszych negocjacjach z dzierżawcą.Wybrany przez nas podmiot zaprojektuje, sfinansuje obiekt (szacunki mówią o 3,5 mld zł - red.), poprowadzi inwestycję i będzie jego operatorem. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z przewidywaniami, planujemy w przyszłym roku podpisać umowę dzierżawy. Terminal w Świnoujściu będzie tworzony w oparciu o ustawę o portach zewnętrznych, podobnie jak terminale w Gdańsku i Gdyni. Dzięki temu pozwolenia związane z tym projektem powinny być uzyskiwane w bardzo krótkim czasie. Pirs powinien być gotowy pod koniec roku 2023, a terminal powinien osiągnąć zdolność eksploatacyjną w roku 2025.To realny plan, związany oczywiście z dostosowaniem infrastruktury dostępowej do portu Świnoujście. Trzeba będzie zbudować nowy falochron i przygotować nowy 17-metrowy tor podejściowy.Otrzymaliśmy pierwszą transzę funduszy na ten cel. Resort finansów wyemitował właśnie obligacje o wartości jednego miliarda zł z przeznaczeniem na inwestycje związane z budową portów zewnętrznych. Z ich tytułu, w formie podwyższenia kapitału, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście otrzymał 328 mln zł. Te fundusze przeznaczymy właśnie na infrastrukturę zapewniającą dostęp do głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu od strony morza.Planujemy już także inwestycje po roku 2025, m.in. głębokowodny terminal uniwersalny w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu.- Bardzo będziemy zadowoleni, jeśli nastąpi stabilizacja przeładunków 30-32 mln ton. Dopiero po roku 2023, gdy prowadzone obecnie inwestycje zostaną zakończone, będzie można mówić o zauważalnym zwiększeniu przeładunków.Bardzo bym sobie życzył, żeby w roku 2021 poziom z ubiegłych lat został utrzymany. Żeby inwestycje były kontynuowane zgodnie z projektami, on budget and on time, żeby klienci coraz częściej pytali o nasze nowe możliwości.- Jeśli chodzi o statki kontenerowe, nastąpiła stabilizacja. Osiągnęły wielkość 24 tys. TEU, przy długości 400 m i 60-65 metrach szerokości.Bałtyk jest morzem zamkniętym, na końcu szlaków żeglugowych, które mają zaplecze w Europie Centralnej i Wschodniej. Nie jesteśmy więc bezpośrednim beneficjantem tego, co dzieje się na świecie, ale na skutek tego, że 13 lat temu rozpoczął działalność gdański DCT, że terminale kontenerowe w Gdyni były systematycznie rozbudowywane, możemy być beneficjentem zmian w regionie. Przeładowuje się w nim rocznie 8-9 mln TEU, z czego ponad 3 mln TEU w portach polskich. A pamiętajmy, że w grę wchodzą Szwecja, Finlandia, Rosja i kraje bałtyckie, jest z kim walczyć. Gdańsk i Gdynia dają jednak sobie doskonale radę. Chcemy i my dołączyć do grona portów, które mają argumenty pozwalające budować przyszłość.Myślę, że transport morski nadal będzie dominować, jeśli chodzi o międzynarodową wymianę handlową, że pandemia po wprowadzeniu szczepień wygaśnie i gospodarka wróci na normalne tory. To odnosi się także do marynarzy. Około 400 tys. jest teraz uwiezionych na statkach.- Zależy, jak na to spojrzymy. Zarządy portów na pewno są komplementarne. Działają na bazie tej samej ustawy o portach i przystaniach morskich. Mamy tego samego właściciela, czyli Skarb Państwa, ministerstwo resortowe, dziś Ministerstwo Infrastruktury.Konkurują ze sobą terminale, które działają w portach, na pewno w Gdańsku i Gdyni, bo to de facto pod względem przestrzeni jeden port.Jeśli chodzi o Świnoujście, to bliskość zaplecza niemieckiego i portów Morza Północnego: Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia (ARA) i Hamburg, powoduje, że jest z kim konkurować. Konkurencja jest podstawą rozwoju. Tylko przez sam port w Hamburgu do naszej części Europy trafia rocznie około 1,5 mln TEU. Jest rynek i warto o niego powalczyć.Pracowałem w Porcie Gdańsk, gdy na przełomie wieku tworzył się DCT (terminal kontenerowy - red.). Mówiono nam wtedy: po co chcecie mieć terminal w Gdańsku, przecież jest w Gdyni? Przez polskie porty przechodziło wtedy rocznie 250 tys. TEU, przez Gdynię i niewielki terminal w Gdańsku na Nabrzeżu Szczecińskim. Dziś Gdańsk i Gdynia to 3 mln TEU, do tego Szczecin ze swoimi 100 tys. TEU. Przecież to nie tak, że 20 lat temu towarów nie transportowano do Polski kontenerami. Transportowano, tylko via porty Morza Północnego. Teraz te kontenery dopływają bezpośrednio do nas.Czytaj także: Port Gdańsk inwestuje: musimy pokazać nasze przewagi Cieszmy się z tego, bo dzięki temu gospodarka krajowa rośnie. Nasze zyski, jako portu, to kilkadziesiąt milionów złotych, ale z tytułu opłat i danin wnieśliśmy w roku 2018 do budżetu państwa 5 mld zł. Wszystkie polskie porty dają 40 mld zł rocznie. 10 proc. budżetu. To pokazuje, jak ważna jest gospodarka morska.