Kto i czym przyspiesza w inteligentnej logistyce? Od hyperloop po wertykalne wzloty

Transport przyszłości stanie się niedługo teraźniejszością. Gra toczy się o wielkie stawki, na ziemi i w powietrzu. Szczególnie, gdy rozwiązania mogą być wykorzystane dualnie, także dla celów armii.

Autonomizacja

VTOL i FVL - co to znaczy?

Polski wkład

Także jesienią 2019 r. projekt budowy rurociągu podziemnego do transportu towarów w kapsułach przedstawił brytyjski start-up Magway. Założyli go Rupert Cruise, inżynier pracujący wcześniej przy projekcie HTT i Phill Davies. Korzystają oni z dofinansowania agencji rządowej Innovate UK, sieci supermarketów online Ocado oraz akcji crowdfundingowej. W ciągu pół roku zebrali 1,5 mln funtów na budowę w Londynie pierwszego odcinka o długości 1,2 mili. Ma on powstać do końca tego roku.Patrz też: Magway buduje system transportu przesyłek podziemnymi rurociągami Według twórców tego futurystycznego projektu rurociąg o szerokości 0,9 metra w początkowej fazie będzie mógł przesyłać w miniwagonach 72 tys. kontenerów z 3-4 paczkami na godzinę, ok. 12 mln paczek na tydzień, czyli ponad 600 mln rocznie. Pomieszczą one np. 90 proc. przesyłek e-handlu, dostarczanych obecnie przez kurierów zapchanymi ulicami Londynu.Firma zakłada, że 56-milowy odcinek z Milton Keynes do Park Royal może być gotowy w ciągu trzech lat. Koszt budowy 1 mili ma wynieść 1,5 mln funtów, ale zarząd Magway jest pełen optymizmu co do sfinansowania projektu. Uważa, że znajdą się inwestorzy, dostrzegający w tym rozwiązaniu także eliminację milionów ton CO2 rocznie.Innego rodzaju rewolucję w transporcie ma przynieść upowszechnienie technologii pojazdów autonomicznych. Testują ją różne grupy spółek, koncerny samochodowe, ale wkład ma także „wielka piątka” - FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix i Google) - nadal z obiecującym rezultatem, lecz bez ostatecznych propozycji liniowej produkcji. Seria wypadków z udziałem aut kierowanych bez pomocy człowieka zmusza do pokory i przesuwa w czasie moment, kiedy ta technologia będzie dojrzała, czyli w pełni bezpieczna.Są już pierwsze wdrożenia automatyzacji portów morskich, szczególnie terminali kontenerowych. Inauguracja odbyła się w maju 2017 r. w chińskim porcie Quingdao (ósmy pod względem przeładunków w 2018 r. - 19,3 mln TEU), rok później obserwowaliśmy to w jednym z terminali w Singapurze. Próba wdrożenia lub zapowiedź takich inwestycji w kolejnych kilku portach wywołała w ub. r. strajki dokerów - np. w Rotterdamie, Brisbane, Sydney i Fremantle. Obawiają się utraty pracy, niczym tkacze chałupnicy z początku XIX niszczący automatyczne krosna...Ten proces, jak oceniała rok temu agencja ratingowa Moody’s, wydaje się nieuchronny. Przyczynia się do zmniejszenia kosztów operacyjnych terminali (od 40 do 70 proc.) i zwiększa bezpieczeństwo pracy.Patrz też: Współwłaściciel DCT Gdańsk buduje autonomiczny port w Singapurze Entuzjazm studziła natomiast firma doradztwa strategicznego McKinsey. Według niej blisko 40 terminali morskich na świecie było już częściowo lub w pełni zautomatyzowanych, kosztem 10 miliardów dolarów. A jednak dotychczasowe efekty nie spełniały oczekiwań. Są one w portach prawdopodobnie mniejsze niż – znacznie wcześniej wprowadzone – w górnictwie (obniżka kosztów o 20 proc., wzrost produktywności o 40 proc.) czy w branży magazynowej (odpowiednio: 10 i 30 proc.).W miastach pogłębiają się problemy z pilnym dostarczaniem przesyłek dla rozwijającego się, także właśnie w świecie „covidowskim”, e-handlu. O ile w 2019 r. ten rynek wzrósł globalnie o 16 proc. rocznie, o tyle w tym roku, w warunkach ograniczonych zakupów, "w realu" notuje w wielu krajach kilkudziesięcioprocentowe przyrosty. W 2023 r. jego obroty przekroczą 500 mld euro (szacunki firmy Transport Intelligence).Coraz doskonalsze są rozwiązania inteligentnych systemów transportowych, wykorzystujące zaawansowane programy informatyczne i sztucznej inteligencji do sterowania ruchem oraz bardziej efektywnego i ekologicznego wykorzystania środków transportu. Przodują w nich koncerny amerykańskie, choć spektakularne sukcesy notują też firmy europejskie, np. Siemens Mobility czy Kapsch.Innych środków zaradczych upatruje się w upowszechnieniu dronów transportowych. Technicznie wiele z nich jest już w stanie przenosić ładunki o średniej wadze (do ok. 20 kg), choć ciągle na krótkie odległości z powodu problemów z zasilaniem na dłuższe trasy. Na przeszkodzie stoją też nadal trwające prace nad regulacjami prawnymi funkcjonowania tego transportu w ruchu powietrznym, które odbywałoby się poza zasięgiem wzroku sterującego i w przestrzeni współdzielonej z samolotami.Podobnej skali wyzwania stają przed transportem pasażerskim - może nie w masowej skali, co raczej klasy premium i medium. Spośród najbardziej nowatorskich projektów, oprócz wspomnianego Hyperloop, wyróżnia się transport wertykalny, czyli małymi śmigłowcami zdolnymi do pionowego startu i lądowania na dachach domów. Określa się je zbiorczo jako VTOL (Vertical Take Off and Landing).W wielu aglomeracjach amerykańskich powstały i działają spółki air-taxi z ich użyciem. Obecnie nie postrzega się już ich tam jako czegoś oryginalnego. Natomiast zmiana rewolucyjna ma wiązać się, po pierwsze, z napędem, a po drugie - z systemami autosterowania.Trwają intensywne prace, zarówno w programach cywilnej, jak i wojskowej aeromobilności, nad nową konstrukcją szybszych, pojemnych, bardziej neutralnych środowiskowo i inteligentnych statków powietrznych.Dla przykładu, Bell zaoferował ostatnio platformę hybrydową Nexus 6HX (przeznaczoną do miejskiego i lokalnego transportu towarowego) oraz taksówkę lotniczą Nexus 4EX. Ten drugi wiropłat publicznie zaprezentowano w Las Vegas w styczniu tego roku podczas największych na świecie targów elektroniki użytkowej CES 2020.Nexus 4EX może przewozić do pięciu pasażerów na odległość do 60 mil (95 kilometrów) z prędkością około 150 mph (240 km/h). Jest statkiem elektrycznym, ale ma też wersję napędu hybrydowego (elektryczno-spalinowego), co zwiększa zasięg lotu do ponad 150 mil. Przeznaczony jest do lotów autonomicznych , choć przedstawiciele koncernu przewidują na razie potrzebę obecności pilota lub „kierownika misji” na pokładzie. Przynajmniej do czasu, gdy utrwali się akceptacja społeczna autonomicznego lotu.... „Kiedy udowodnimy, że (system autonomicznej mobilności - przyp. red.) działa i zdobędzie zaufanie opinii publicznej, to myślę, że będziemy czuć się bardziej komfortowo, latając bez pilota” – powiedział Mitch Snyder, prezes zarządu Bell, podczas CES.Według założeń ze stycznia, Nexus 4EX miał zyskać certyfikację Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) w połowie tego roku. Sama FFA nadal ma problem prawnej układanki, jak skonstruować przepisy o ruchu takich wehikułów, by zapewniały bezpieczeństwo pod każdym względem.Także polscy rewolucjoniści transportowi nie próżnują. W styczniu tego roku spółka Hyper Poland z Warszawy (zyskała rozgłos m.in. uczestnicząc w konkursie Hyperloop Pod Competition II organizowanym przez SpaceX) pokazała model kapsuły superszybkiej kolei magnetycznej (magrail).Wykorzystując efekt lewitacji pasywnej, polska magrail ma poruszać się po istniejących torach umożliwiających jazdę z prędkością ponad 300 km/h. Lewitacja jest zjawiskiem ubocznym, jaki powstaje, gdy pociąg rozpędza się do pewnej prędkości. Potem zamontowane w nim magnesy odpychają go od specjalnych płyt zamontowanych w torze.„Prowadzimy intensywne prace badawczo-rozwojowe, które mają zająć trzy lata. W połowie 2021 roku chcemy mieć pełnoskalowy prototyp. Następnie dwa lata przeznaczamy na certyfikację, czyli za pięć lat pierwsze spółki kolejowe mogłyby ogłaszać przetargi na tę technologię” - wyjaśniał w lutym na antenie TVN24 BiS Przemysław Pączek, prezes Hyper Poland.W drugim kroku magrail zostanie przekształcony w hyperrail (pojazd nadal jeżdżący po torach konwencjonalnych, ale z prędkościami do 600 km/h), a w trzecim – w „klasyczną” wersję hyperloop.Warto jednocześnie zauważyć, że w Polsce istnieje tylko kilkaset kilometrów torów dostosowanych do jazdy ponad 300 km/h. Realizacja pomysłu wymaga też znacznie większego wkładu niż pozyskane 16,5 mln zł z NCBR (dla porównania - Virgin Hyperloop One zainwestował już 400 mln dolarów).Swój udział w rewolucji logistycznej mogłaby mieć także polska awionika. W Europie jesteśmy już częścią Clean Sky (partnerami są m.in. członkowie Polskiej Doliny Lotniczej). To „jaskółka” innowacyjnych wdrożeń proekologicznych w Europie, mających uczynić lotnictwo cichszym i bardziej przyjaznym dla środowiska; warto zatem obserwować, gdzie z nią dolecimy.Z kolei Instytut Lotnictwa z Sieci Badawczej Łukasiewicz uczestniczy w projekcie X-Team D2D (część unijnego programu SESAR JU). Zakłada on opracowanie systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji - d2d4h. W efekcie lotnictwo ma zyskać przewagę konkurencyjną, gdyż transport „od drzwi do drzwi” pomiędzy dowolnymi lokalizacjami w Europie ma nie przekraczać 4 godzin.Również współczesne programy zbrojeniowe mogą być bramą do globalnego łańcucha innowacji. Dlaczego Polska nie miałaby podłączyć się do takich projektów?Nasz przemysł zyskałby częściowy dostęp do technologii nowoczesnych zmiennowirnikowców (pionowzlotów), wypracowywanych w Future Vertical Lift, amerykańskim programie budowy śmigłowców przyszłości.