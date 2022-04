Kto może, ten omija Polskę. Jesteśmy czerwonym punktem na mapie Europy

Kolejna runda negocjacji między Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, a pracującymi w niej kontrolerami skończyła się niczym. Porozumienia brak, ale rozmowy trwają. Europejscy przewoźnicy omijają jednak Polskę szerokim łukiem, a porty lotnicze czują się zakładnikami przedłużającego się sporu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Warszawa stolicą problemu

Będą pozwy

Zły moment

Prezes Kloskowski w rozmowie z WNP.PL przyznaje, że odkąd pamięta (a na gdańskim lotnisku pracuje 27 lat) tarcia między związkowcami, a władzami agencji były zawsze.Zwykle, gdy spór narastał, pracę tracił prezes. Kilka dni temu stało się tak i z Januszem Janiszewskim, którego Ministerstwo Infrastruktury (które nadzoruje PAŻP) wymieniło na osobę spoza branży lotniczej - Anitę Oleksiak.- To jest za daleko idące, gdy zaczynamy się bawić w personalia i uzależniać dalsze powodzenie negocjacji od zwolnienia jednej, czy drugiej osoby z zarządu. Ciężko mi jednak oceniać ten konflikt merytorycznie, bo nie jestem w środku – nie wiem, co jest prawdą, a co fałszem. Bez względu na wszystko strony muszą się dogadać – apeluje prezes Airport Gdańsk.Problemem na pewno jest to, że kontrolerzy to grupa ograniczona - nie ma możliwości ich szybkiego zastąpienia, a bez nadzoru latanie nad Polską odbywać się nie może.Stołeczne lotnisko - przez to, że ściąga do siebie największą część lotniczych połączeń – miało w piątek, sobotę i niedzielę najbardziej krytyczną sytuację spośród wszystkich portów w kraju. 1/3 wszystkich lotów była u nich opóźniona właśnie w wyniku braku personelu PAŻP.Standardem było opóźnienie 30-40 min, ale zdarzały się i takie, które sięgały do 3 godzin.- Każde lotnisko to system naczyń połączonych. Zakłócenia w jednym miejscu wpływają na funkcjonowanie reszty portu – na personel, koordynację, czy pracę agentów obsług naziemnych, którzy zajmują się statkami powietrznymi. Opóźnienia powodują efekt domina i coraz to większe problemy - mówi Piotr Czech, dyrektor lotniska Chopina w Warszawie.I co jasne - generuje też dodatkowe koszy.- Jest za wcześnie, abyśmy mogli mówić o liczbach. Cały czas analizujemy miniony weekend - według naszych danych opóźniona była 1/3 połączeń i było to spowodowane brakiem odpowiedniej liczby kontrolerów ruchu lotniczego zatrudnionych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej – dodaje Czech.Każdy rejs, który nie zostanie wykonany, a który został zaplanowany i zapłacony przez klientów linii lotniczych, będzie oznaczał dla nich przymus zwrotu pieniędzy za te rejsy i poniesienia kosztów związanych z tym, że samoloty nie wykonują operacji lotniczych.Do tego dojdą kary wynikające z regulacji unijnej 261/04, które mogą przekroczyć 500 tysięcy złotych na rejs.- Będziemy występowali z roszczeniem regresowym do PAŻP-u. Problemem jednak jest to, że Agencja nie ma pieniędzy – mówił dla naszego portalu Andrzej Kobielski, wiceprezes ds. handlowych linii Enter Air.- Nasze rozkłady wiszą w systemie od miesięcy. To nie jest coś co mogłoby zaskoczyć kogokolwiek. Czy to na poziomie lotnisk, czy na poziomie PAŻP-u. Jest to bardzo łatwo udowodnić, że zmiany w rozkładzie, wynikające z anulacji nie wynikały z faktu, że to my robiliśmy przemodelowanie naszej siatki. My będziemy musieli to ewentualnie zrobić ze względu na brak odpowiedniej przepustowości – dopowiadał Michał Kaczmarzyk, szef polskich struktur Ryanaira oraz prezes linii lotniczych Buzz należącej do tej irlandzkiej grupy.Pierwsze problemy już są i potęgują je ograniczenia, które mamy w związku z wojną w Ukrainie.Przestrzeni do latania mamy mniej, bo szeroki na blisko 200 km pas przy naszej wschodniej granicy został wyłączony z użytkowania i oddanych pod jurysdykcję wojska.Dużo więcej odbywa się też nad Polską ruchu cargo, w tym lotów humanitarnych. I to właśnie jeden z takich samolotów stał się „ofiarą” braku personelu w wieżach PAŻP. W sobotę z racji braku odpowiedniej obsługi nie mógł wylądować w Polsce ładunek przygotowany dla Ukrainy. Lot trzeba było przełożyć na niedzielę rano.- Dzisiaj społecznie ta sytuacja jest odbierana jako ogólny paraliż na polskim niebie. Paraliż! Nie ma rozróżnienia na konkretne lotniska, czy regiony Polski. Ogólnie jest paraliż i dramat. To w obecnej sytuacji są bardzo niekorzystne słowa. To nie pozwoli nam się odbudować tak szybko, jakbyśmy chcieli. To jest największa negatywna wartość tego wszystkiego co się dzieje – ocenia prezes Kloskowski z Gdańska.