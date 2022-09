Kto poleci z Radomia? Znamy liczby, warunki i przewoźników

Po tym, jak narodowy przewoźnik PLL LOT ogłosił, że już w przyszłym roku zacznie latać do trzech stolic z nowego lotniska w Radomiu, pora zapytać pozostałych głównych graczy na tym rynku o to, czy i jak robić biznes w oparciu o najgłośniejszą inwestycję Przedsiębiorstwa „Porty Lotnicze” ostatnich lat.

Szefowie Wizz Aira, Ryanaira i Enter Aira (największa linia czarterowa w Polsce) mówią przede wszystkim o tym, że dla przewoźników Radom powinien być możliwie jak najtańszy, by ci w ogóle zaczęli myśleć o lataniu z niego. „Nie wyobrażam sobie, żeby cokolwiek tam płacić za obsługę pasażera” – słyszymy od jednego z prezesów.

Ruch w Radomiu w pierwszych dwóch latach po uruchomieniu będzie w dużej mierze zależał od touroperatorów i ich oferty wakacyjnej. Nieoficjalnie wiemy, kto z lotniskiem już się porozumiał.

Zapytaliśmy w Portach Lotniczych o szacowaną przez nich liczbę podróżnych w 2023 i w 2024 roku.

Liczby nie są porażające, choć raczej przynależą do sfery życzeń zarządu PPL.

Spółka zakłada, że 2023 rok zamknie z wynikiem około 180 tysięcy odprawionych Radomiu pasażerów. Dla porządku trzeba dodać, że budowane od nowa lotnisko w Radomiu planowo ma zostać uruchomione na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku. Rok 2024 ma być już lepszy, bo z wynikiem 440 tysięcy pasażerów.

Na razie jedyną linią, która oficjalnie ogłosiła chęć latania z tego mazowieckiego portu, jest PLL LOT. W sezonie letnim w 2023 roku, który dla branży lotniczej rozpoczyna się właśnie na wiosnę, ten przewoźnik będzie podróżnym oferował trzy połączenia: do Kopenhagi, Paryża i Rzymu.

I jedno jest pewne – decyzja narodowego przewoźnika entuzjazmu u konkurentów nie wywołała, ale na pewno sprowokowała do kilku pytań.

Można latać, ale za ile?

Podstawową kwestią jest pytanie o wysokość opłat, jaką przewoźnicy będą musieli zapłacić zarządzającemu portem za obsługę swoich podróżnych.

Lotnisko w Radomiu oddalone jest od centrum Warszawy o ponad 100 km.

- Moją podstawową obawą jest to, że Radom jest nieprzetestowanym lotniskiem i nie jest dobrze skomunikowane. Nie ma tam choćby dobrych połączeń kolejowych, a ludzie tego oczekują - mówi nam Evelin Jackel, Network Officer w Wizz Air, która odpowiada za siatkę połączeń tego przewoźnika.

Faktem jest, że na wylot z Radomia bez dojazdu samochodem nie ma co liczyć. W dodatku dla mieszkańców stolicy będzie to podróż trwająca przynajmniej półtorej godziny.

- Cena w Radomiu musi być istotnie inna niż to, co oferuje Modlin czy lotnisko Chopina, by zachęcić podróżnych do tego, by wsiedli w samochód i chcieli poświęcić dodatkowy czas na dojechanie do tego lotniska - dodaje Andrzej Kobielski, wiceprezes ds. handlowych w Enter Air.

O jakich kwotach więc jest mowa? Przestały być one tajemnicą dla wszystkich półtora miesiąca temu, gdy na 10-lecie portu w Modlinie o rażąco niskich stawkach (które płaci tam Ryanair w oparciu o umowę z 2013 roku) pisał w komunikacie do branżowych redakcji Stanisław Wojtera, prezes PPL, które są jednym z trzech głównych udziałowców lotniska w Modlinie.

- To tu Ryanair ma najlepsze warunki do działania. Lokując do granic możliwości pasażerów na tym lotnisku, w najlepszych latach, tj. w 2018 i 2019 roku, linia płaciła portowi stawkę za pasażera dużo poniżej rynkowej – zaledwie 5 zł. Dla przykładu, na Lotnisku Chopina linie płacą 81 zł, tj. szesnastokrotnie więcej - pisał wtedy Stanisław Wojtera.

Zestawienie nie jest przekłamaniem, ale w tej formie nie jest do końca uprawnione, o czym pisaliśmy TUTAJ.

Co o lataniu z Radomia i płaceniu za to myślą władze największej linii lowcostowej w Europie?

- Na razie nie mamy takich planów. Zarówno w najbliższym rozkładzie zimowym, jak i w następnych latach. Jeżeli lotnisko w Radomiu chce przyciągnąć jakiegoś przewoźnika, to ja sobie nie wyobrażam, żeby cokolwiek tam płacić za obsługę pasażera - stawia sprawę jasno Michał Kaczmarzyk, szef polskich struktur Ryanaira i prezes czarterowego Buzza (należącego do Irlandczyków).

Jaki rodzaj ruchu w Radomiu?

Wielokrotnie kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury mówiąc o zasadności prowadzonej za blisko miliard złotych przebudowy lotniska w Radomiu, podkreślało, że będzie ono w przyszłości komplementarne dla Centralnego Portu Komunikacyjnego i że jest dedykowane lowcostom oraz ruchowi wakacyjnemu.

Patrząc na to, co zaczyna się dziać biznesowo wokół Radomia, można odnieść wrażenie, że faktyczne „słowo ciałem się staje”. Pierwsze umowy o współpracy (które jednak żadnego samolotu w Radomiu nie gwarantowały), były podpisane z touroperatorami i izbami turystycznymi.

LOT, choć jest regularnym przewoźnikiem, z Radomia w sezonie letnim oferować będzie city-breaki.

Z kolei Wizz Air, dla którego lotnisko Chopina jest jednym z najważniejszych portów w Europie, nigdy do przeprowadzki ze stołecznego lotniska się nie palił.

Prezes tych linii w rozmowie z WNP.PL przyznał jednak, że o uruchomieniu lotów z Radomia z PPL rozmawia.

- To nie powinno nikogo zaskakiwać. Myślę, że lotnisko w Radomiu posiada pewien potencjał. Póki co nie jesteśmy jednak na etapie, w którym zbliżamy się do porozumienia co do warunków takiej umowy z PPL. Rozmowy trwają - wyjaśnia Robert Carey, prezes Wizz Air Holding.

Chopin to także jeden z głównych punktów operacyjnych polskich linii czarterowych Enter Air.

- Jeżeli nam się uzbiera wystarczająca liczba chętnych pasażerów do tego, żeby wypełnić samolot np. w 90 proc., to Enter Air będzie pierwszy, który tam przyleci. Trzeba pamiętać o tym, że w pewnym sensie decydujący głos w tym przypadku będą mieli touroperatorzy - podkreśla wiceprezes tej linii Andrzej Kobielski.

Wszystko zależy od wakacji

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Itaka i Koral ofertę wakacji na przyszły rok z wylotem z Radomia ma ogłosić wkrótce - we wrześniu. W internetowej sprzedaży Nekera już można wybrać Radom jako miejsce wylotowe podróży na urlopy w Bułgarii.

Z naszych informacji wynika, że wszystkie trzy firmy swoich klientów chciałyby wsadzić w samoloty Entera.

Przewoźnik jednak mocno inwestować w swoją obecność w Radomiu na razie nie zamierza.

- Żeby w kraju takim, jak Polska, bazowanie samolotu się opłacało, musielibyśmy nim wykonać w sezonie letnim co najmniej 14 rejsów tygodniowo. Natomiast w sezonie zimowym powinna być to co najmniej 1 operacja w tygodniu - tłumaczy wiceprezes ds. handlowych.

