Kucera Logistics otwiera nowe centrum dystrybucyjne w Pruszkowie

Spółka Kucera Logistics Group zdecydowała się na otwarcie nowego centrum dystrybucyjnego w Panattoni Park Pruszków V. W nowej lokalizacji najemca zajmie prawie 3300 mkw. powierzchni magazynowej i biurowej.

- Zwiększenie zapotrzebowania na różne usługi transportowe klientów z naszego portfolio wpłynęło na decyzję o rozwoju działalności operacyjnej umożliwiającej funkcjonowanie zarówno w województwie mazowieckim, jak i w północno-wschodniej części Polski. Otwarcie nowego centrum logistycznego w Pruszkowie służy przede wszystkim budowie lokalnej bazy logistycznej do ekspansji i zwiększenia widoczności marki Kucera Logistics Group w tych regionach. Magazyn pod Warszawą zapewnia nam dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowników, a jego lokalizacja przy autostradzie A2 umożliwia szybki i dobry dojazd do centrali pod Poznaniem - wyjaśnia Michał Kucera, prezes Kucera Logistics Group.

Spółka Kucera Logistics Group od 2005 roku świadczy usługi transportowe, w szczególności transport międzynarodowy w relacji Polska – Niemcy oraz usługi z zakresu krajowej dystrybucji i magazynowania.

Najemca zajmie 3135 mkw. powierzchni magazynowej i logistycznej, którą uzupełni 110 mkw. części biurowo-socjalnej.

- Panattoni Park Pruszków V to jedna z naszych najnowszych inwestycji magazynowych w regionie mazowieckim. To centrum dystrybucyjne, które w założeniu miało spełniać wszystkie wymagania operatorów logistycznych czy firm z branży TSL. Niewątpliwie wśród zalet inwestycji należy wskazać bardzo dobrą widoczność i ekspozycję centrum logistycznego z autostrady A2 oraz relatywnie niewielką odległość od Warszawy i Pruszkowa, która zapewnia niemal nieograniczony dostęp do wykwalifikowanych kadr - podkreśla Maciej Skurczyński, Leasing Manager w Panattoni.

