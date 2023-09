Kuehne+Nagel otwiera nowe centrum logistyczne w Toruniu. To ważny krok dla firmy

Firma Kuehne+Nagel otworzyła nowy obiekt logistyki drogowej w Toruniu, który zwiększy możliwości dystrybucyjne w województwie kujawsko-pomorskim oraz wzmocni lokalną i międzynarodową sieć drobnicową.

Lokalizacja nowo otwartego obiektu zapewnia dogodne połączenia z głównymi drogami krajowymi, takimi jak droga ekspresowa S10 i autostrada A1.

- Nowa inwestycja stanowi ważny krok w rozwoju logistyki drogowej Kuehne+Nagel. Oddział w Toruniu będzie bardzo blisko naszych obecnych oraz przyszłych klientów z regionu kujawsko-pomorskiego. Praca we własnej lokalizacji pozwoli skrócić czasy dostaw do minimum, zwiększy efektywność operacji transportowych i magazynowych, co przełoży się na bardziej konkurencyjne warunki współpracy - powiedział Maciej Sobek, dyrektor logistyki drogowej w polskim oddziale Kuehne+Nagel.

Jak podaje komunikat, nowe centrum spełnia najwyższe standardy energooszczędności. Dzięki inteligentnemu oświetleniu LED, reagującemu na ruch, firma zredukuje zapotrzebowanie na energię zarówno w części magazynowej, jak i w biurowej. Magazyn jest w pełni monitorowany i posiada odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe. Ponadto automatyzacja bram i ramp przeładunkowych oraz inne systemy wspierające pracę umożliwiają sprawną obsługę przesyłek drogowych klientów firmy.

Kuehne+Nagel zatrudnia ponad 79 000 pracowników w ponad 1300 lokalizacjach w 100 krajach i jest jedną z największych firm logistycznych na świecie. W Polsce działa od ponad 31 lat, świadcząc usługi w 28 lokalizacjach i zatrudniając ponad 1700 osób.

