Kuehne+Nagel w I półroczu 2020 z mniejszymi obrotami i zyskiem

W I półroczu 2020 globalny operator logistyczny grupa Kuehne+Nagel zanotował obroty netto w wysokości 9,8 mld franków szwajcarskich (CHF) wobec 10,6 mld CHF obrotów netto rok wcześniej notując w I półroczu 2020 zysk EBIT w wysokości 419 mln CHF wobec 511 mln CHF rok wcześniej. Wahania kursów walut w pierwszej połowie roku miały istotny negatywny wpływ na obroty netto (-5,9 proc.) i na EBIT (-5,3 proc.) - wynika z informacji podanej przez Kuehne+Nagel.

Kuehne+Nagel podaje, że wysoki popyt na towary niezbędne do walki z pandemią w II kwartale 2020 roku doprowadził do krótkoterminowej zmiany transportowanego asortymentu. Ograniczona przepustowość związana z brakiem lotów pasażerskich w II kwartale 2020 doprowadziła do zakupu usług czarterowych dla klientów dywizji lotniczej.- Te czynniki, w połączeniu z aktywnym zarządzaniem kosztami, zapewniły atrakcyjną rentowność i skutkowały zwiększeniem udziału w rynku. Wraz ze stopniowym wznowieniem usług pasażerskich od czerwca widoczna jest niewielka normalizacja warunków rynkowych- podaje operator.Wolumen przewozów lotniczych na poziomie 315 tys. ton w II kwartale 2020 . był niższy o 22 proc. w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Obroty netto wzrosły do 1,4 mld CHF, a EBIT do 110 milionów CHF.Operator zaznacza, że kwiecień i maj 2020 charakteryzowały się znacznym spadkiem wolumenu logistyki drogowej. Jednak, wskazuje, popyt od czerwca 2020 wyraźnie się ożywił.- Szczególnie popyt na europejski transport drobnicowy poprawił się do poziomu sprzed kryzysu. W Ameryce Północnej popyt na wszystkie segmenty produktów, z wyjątkiem farmacji i e-commerce, był znacznie niższy w porównaniu z poprzednim rokiem- informuje Kuehne+Nagel.Obroty netto dywizji drogowej spadły do 721 mln CHF w drugim kwartale 2020 r., a EBIT spadł do 9 mln CHF. Operator podał, że ze względu na dobre przyjęcie platformy eTrucknow na rynku została ona rozszerzona na kolejne kraje Azji.W logistyce kontraktowej, informuje operator, znaczący spadek popytu w II kwartale 2020 r. został złagodzony poprzez wprowadzenie rygorystycznej polityki zarządzania kosztami.Znacznie wyższy popyt odnotowały dobra podstawowe i e-handel, które stanowią obecnie około połowę portfela logistyki kontraktowej. Zabezpieczanie operacji, nawet podczas blokady, zaowocowało wzrostem udziału w rynku.Obrót netto tej dywizji w drugim kwartale 2020 roku spadł do 1,1 mld CHF, a EBIT do 28 milionów CHF.Kuehne + Nagel zatrudnia ponad 83 tys. pracowników w ponad 1400 lokalizacjach w 100 krajach i jest jedną z największych firm logistycznych na świecie. W Polsce działa od ponad 28 lat, świadcząc usługi w 26 lokalizacjach i zatrudniając ponad 2 300 specjalistów.