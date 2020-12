Kujawsko-pomorskie: Mniej połączeń Polregio w regionie

Pociągi Polregio w ramach obowiązującej od niedzieli umowy na wykonanie przewozów kolejowych w województwie kujawsko-pomorskim w ciągu roku pokonają łącznie 2,2 mln km, czyli o 1,3 mln km mniej niż w poprzednich latach - poinformował w komunikacie przewoźnik.

Roczna umowa pomiędzy Polregio i Urzędem Marszałkowskim w Toruniu została zawarta w sobotę. Jej wartość to 52,2 mln zł.

W komunikacie Polregio podkreślono, że województwo kujawsko-pomorskie jest jedynym w Polsce, które zdecydowało się na tak radykalne ograniczenie liczby połączeń w nowym rozkładzie jazdy 2020/2021. Wskazano, że decyzja zarządu województwa oznacza zlikwidowanie kilkudziesięciu połączeń w województwie kujawsko-pomorskim. Całkowicie zrezygnowano z ruchu na linii Włocławek-Kutno oraz Laskowice Pomorskie - Smętowo. Zelektryfikowana linia Bydgoszcz-Laskowice Pomorskie w całości została przekazana do obsługi innemu przewoźnikowi pod trakcję spalinową.

"Do ostatniej chwili liczyliśmy, że marszałek województwa kujawsko-pomorskiego opamięta się i nie narazi mieszkańców na wykluczenie komunikacyjne, odcinając ich od dojazdu do pracy, szpitala czy specjalistycznej przychodni w większym mieście, a w niedalekiej perspektywie również uczelni, szkoły czy rodziny. Niestety, stało się inaczej" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Polregio Artur Martyniuk.

Prezes Polregio zaznaczył, że 14 innych marszałków "nie miało wątpliwości i postawiło na kolej", z większością nich podpisano nawet 10-letnie umowy, co pozwala planować modernizację i zakup taboru, zwiększenie liczby połączeń czy otwarcie nowych tras.

"Decyzja marszałka oznacza ostre cięcie połączeń kolejowych. Zaoferowana po bardzo długich negocjacjach kwota pokrywa koszty do obsługi jedynie 2,2 mln pociągokilometrów, chociaż marszałek jeszcze w kwietniu zamówił rozkład na dotychczasowym poziomie, czyli ok. 3,5 mln pociągokilometrów. Misją Polregio jest zapewnienie dostępu do bezpiecznego i niedrogiego transportu wszystkim mieszkańcom Polski, a nie tylko tym mieszkającym w dobrze skomunikowanych miejscach. Jako przewoźnik skutecznie walczymy ze zjawiskiem wykluczenia transportowego" - dodał Martyniuk.

Przewozy objęte umową pomiędzy Polregio i Urzędem Marszałkowskim w Toruniu będą realizowane na następujących szlakach: linia nr 18 Kutno-Piła Główna - odcinek od granicy woj. kujawsko-pomorskiego z woj. łódzkim do stacji Wyrzysk Osiek, linia nr 131 Chorzów Batory-Tczewa odcinek od stacji Inowrocław do granicy woj. kujawsko-pomorskiego z woj. pomorskim, linia nr 353 Poznań Wschód-Skandawa - odcinek od granicy woj. kujawsko-pomorskiego z woj. wielkopolskim do granicy woj. kujawsko-pomorskiego z woj. warmińsko-mazurskim.

Rzeczniczka marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Beata Krzemińska, informując o zawarciu umowy z Polregio, podkreśliła, że "pomimo znaczącego wzrostu stawek dopłaty do pociągokilometra na liniach zelektryfikowanych sięgających 100 proc. (na liniach niezelektryfikowanych wzrost był niewielki) oraz ograniczonych możliwościach finansowych samorządu województwa, udało się w zakresie połączeń kolejowych zapewnić podstawowe potrzeby podróżnych w naszym województwie.

Krzemińska dodała, że pomiędzy Bydgoszczą i Grudziądzem wprowadzone zostało sześć nowych połączeń bezpośrednich. Zapewniła, że wszędzie tam, gdzie będą zredukowane połączenia, zostanie wprowadzona autobusowa komunikacja zastępcza.