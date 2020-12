Kujawsko-pomorskie: Po Nowym Roku autobusy zamiast pociągów na trzech liniach

Zastępcza komunikacja autobusowa zostanie uruchomiona 3 stycznia 2021 r. na części linii w woj. kujawsko-pomorskim, które nie zostały objęte nową umową samorządu województwa z przewoźnikiem kolejowym Polregio. Kursy na trzech trasach będzie obsługiwać PKS Bydgoszcz.

"Zorganizowaniem komunikacji zastępczej zajmuje się powołany przez marszałka województwa zespół roboczy, który prowadził w tej sprawie rozmowy z czterema przedsiębiorstwami przewozowymi. Wybraliśmy ofertę PKS Bydgoszcz, która była m.in. najtańsza. Proces wyboru musiał niestety potrwać, bo także w tego rodzaju nadzwyczajnych sytuacjach niezbędne jest wypełnienie określonych procedur administracyjnych" - poinformowała we wtorek rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Beata Krzemińska.

Autobusy zamiast pociągów będą kursować na trasach: Wierzchucin - Lipowa - Tleń (2 pary), Włocławek - Kaliska - Kutno (4 pary) i Bydgoszcz - Unisław - Chełmża (7 par - 4 w pełnej relacji i 3 dodatkowe w relacji Bydgoszcz - Unisław). Rozkłady jazdy pojawią na stronie internetowej przewoźnika.

Drugi z powołanych przez marszałka województwa zespołów pracuje nad przywróceniem połączeń Laskowice - Czersk i Chełmża - Bydgoszcz. "Nastąpi to 18 stycznia, jeśli, zgodnie z zapowiedziami rządowymi, zostaną w tym czasie zniesione niektóre obostrzenia przeciwepidemiczne i młodzież wróci do szkół. Rozkłady jazdy są konsultowane z lokalnymi środowiskami" - zaznaczyła rzeczniczka.

W grudniu na tory w woj. kujawsko-pomorskim wyjeżdżają codziennie 254 pociągi; w dwóch pierwszych tygodniach stycznia będą to 182 składy, a po 18 stycznia, kiedy planowane jest odwieszenie linii do Czerska i do Chełmży - 198.

Od 13 grudnia, od kiedy obowiązuje nowy rozkład jazdy na kolei, liczba połączeń obsługiwanych przez Polregio w regionie zmniejszyła się o ok. 40 proc. Nie doszło do pełnego porozumienia pomiędzy samorządem województwa kujawsko-pomorskiego i przewoźnikiem w sprawie stawek za połączenia.