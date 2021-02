Kujawsko-pomorskie: Przebudowano perony na linii Inowrocław - Jabłonowo

W Suchatówce i Turznie na trasie kolejowej z Inowrocławia do Jabłonowa w woj. kujawsko-pomorskim zbudowano perony z pochylniami, które są ułatwieniem dla podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się - poinformowały w czwartek PKP Polskie Linie Kolejowe.

Przebudowane perony na przystankach kolejowych w Suchatówce (peron nr 2) i Turznie (peron nr 1) są wyższe, dzięki czemu podróżni mają ułatwione korzystanie z pociągów. Zadbano też o łatwiejszy wyjazd: w Suchatówce - w stronę Inowrocławia i Torunia, w Turznie - w stronę Torunia i Jabłonowa Pomorskiego.

Na przystankach zamontowane zostało energooszczędne oświetlenie typu LED, nowe wiaty i ławki. Orientację na przystankach i w podróży ułatwia nowe oznakowanie i rozkłady jazdy w gablotach informacyjnych. Dla pasażerów niewidomych i niedowidzących zamontowano na peronach ścieżki naprowadzające.

Zmienią się też pozostałe perony w Turznie i Suchatówce. Prace rozpoczną się w pierwszym kwartale. W Suchatówce, na sąsiadującym z przystankiem przejeździe kolejowo-drogowym, zamontowane zostaną rogatki i oświetlenie. Rozpoczęcie tych prac zaplanowano na drugi kwartał.

Na przystanku Książki, na peronie nr 1, montowane są wiaty i oznakowania. Dla bezpieczeństwa podróżnych część terenu będzie ogrodzona. Z nowego peronu będzie można korzystać od marca.

W województwie kujawsko-pomorskim łatwiej będzie wsiąść do pociągów z 15 peronów. Do przebudowy przewidziano obiekty między Inowrocławiem a Jabłonowem Pomorskim. Wygodniejszy dostęp do kolei dla wszystkich podróżnych zapewniony będzie także na stacjach Gniewkowo i Papowo Toruńskie oraz na przystankach: Kamionki Jezioro, Rychnowo Wielkie, Zieleń.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.