Kulczyk Holding musi zwrócić 894 mln zł wraz z odsetkami

Sąd Unii Europejskiej wydał dziś wyrok (sprawa T-778/17) orzekający, że spółka Autostrada Wielkopolska SA uzyskała od rządu polskiego pomoc publiczną niezgodną ze przepisami o wspólnym rynku. Nakazała też Polsce odzyskanie od Autostrady Wielkopolskiej 894 mln zł wraz z odsetkami.

„Z uwagi na toczące się postępowania dotyczące wydanej przez Komisje Europejską w 2017 roku decyzji do czasu poznania pisemnego uzasadnienia wyroku w Sądzie Generalnym UE kwestii tej nie komentujemy.To, na co pragniemy zwrócić uwagę, to fakt, że spółka od kilku lat dążyła do wyjaśnienia sprawy spornego zwrotu nadpłaconych rekompensat i dopiero teraz w Sądzie Generalnym UE - pierwszy raz od 7 lat - mogła przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie.Autostrada Wielkopolska SA w 2018 roku przekazała na rachunek depozytowy Ministerstwa Finansów 1,38 mld PLN. Kwota ta pozostaje w depozycie resortu finansów do chwili wyjaśnienia wszystkich spornych kwestii związanych z decyzją Komisji Europejskiej. Taka praktyka jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i znalazła swoje potwierdzenie w postanowieniu Sądu Okręgowego w Poznaniu z marca 2018 roku."