Kurierzy i Poczta pod presją. Dawno nie było takiego zamieszania

Najwięksi kurierzy DHL Parcel, DPD Polska, GLS Poland i Poczta Polska podsumowują dla WNP.PL miniony rok.

Mijający 2022 rok podsumowują dla WNP.PL szefowie DHL Parcel, DPD Polska, GLS Poland oraz Poczty Polskiej. Okazuje się, że kurierzy dalej pędzili w tym roku, ale już z mocno zaciągniętym ręcznym.

2022 r. to był bardzo trudny rok spowodowany m.in. wojną w Ukrainie, zerwanymi łańcuchami dostaw, rosnącą inflacją i cenami paliw. Wojna, która wybuchła po pandemii, miała ogromny wpływ na bijącą dotychczas wszelkie rekordy branżę KEP.

Po dwóch latach bardzo korzystnych dla e-commerce, który napędzał dynamiczne wzrosty liczby przesyłek, pojawiła się ostrożność zakupowa prowadząca do wyraźnego spowolnienia dynamiki wzrostu.

Jakiekolwiek tąpnięcia w branży zakupowej od razu odczuwalne są w sektorze KEP (rynek kurierów, przesyłek ekspresowych i paczek).

Jak wynika z danych zestawionych w „Polish CEP Report 2022", wartość rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i pocztowych (KEP) w Polsce przekroczyła 17 mld zł.

- Obecnie największymi barierami rozwoju firm na rynku usług kurierskich i paczkowych są przede wszystkim zjawiska wynikające ze skomplikowanej sytuacji geopolitycznej. Zaliczamy do nich np. wzrost cen energii i surowców czy kosztów – zarówno usług, jak i pracy – mówi Wojciech Krzysztofik, wiceprezes Poczty Polskiej.

Po wybuchu wojny na Ukrainie branża została dotknięta gwałtownym wzrostem cen paliw.

- Tempo było bezprecedensowe. Na początku grudnia tego roku „95” była w hurcie o 13 proc. droższa niż przed rokiem, a olej napędowy zdrożał o 23 proc. To samo dzieje się z cenami energii. Inflacja w listopadzie wyniosła 17,4 proc. To wszystko przełożyło się na wzrost kosztów usług transportowych. Żaden operator logistyczny nie jest w stanie zaabsorbować tak wysokich kosztów w krótkim czasie, dlatego ceny przesyłek niestety będą rosły. Te koszty poniesiemy my wszyscy – konsumenci – alarmuje Tomek Zwiercan, dyrektor zarządzający GLS Poland.

Dodatkowe opłaty doliczane do przesyłek to już standard

Wielu graczy branży KEP na nieoczekiwany wzrost kosztów zareagowało równie nietypowymi ruchami w swojej polityce cenowej.

Część firm była zmuszona do rewidowania swoich cenników już dwukrotnie w 2022 roku. Pojawiły się też niespotykane dotychczas dopłaty, np. powiązane z kosztami energii.

- W DHL Parcel mimo wyzwań związanych ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi postawiliśmy na pewność, przewidywalność i transparentność. Nie chcieliśmy w tej i tak bardzo niestabilnej sytuacji gospodarczej serwować naszym klientom dodatkowych zmian. Dlatego pozostaliśmy przy standardowym terminie corocznej regulacji cennika oraz stałej periodyczności zmian opłaty paliwowej – informuje Agnieszka Świerszcz, prezes DHL Parcel Polska.

Na początku listopada DPD Polska wprowadziło dla swoich klientów opłatę energetyczną.

To dodatkowy koszt dla przedsiębiorców korzystających z usług firmy kurierskiej, który doliczany jest do każdej nadanej przesyłki.

Można się spodziewać, że z czasem przynajmniej częściowo przedsiębiorcy będą chcieli przerzucić tę nową opłatę na klientów.

- W 2023 roku zapłacimy za energię elektryczną i gaz o ponad 60 mln złotych więcej. Jest to rok do roku wzrost rzędu 300 proc. – argumentuje Rafał Nawłoka, prezes DPD.

Firma ma też opłatę paliwową, która pełni podobną funkcję neutralizującą zmieniające się koszty stałe tego przedsiębiorstwa kurierskiego.

- Jeżeli cena ropy spada, to obniżamy cenę usług dla klientów. Nie chcieliśmy ustalać sztywnych dopłat, bo ceny paliw fluktuują. Nie mamy na nie wpływu, więc jedyne, co możemy zrobić, to wprowadzić elastyczny mechanizm – tłumaczy Nawłoka.

Więcej środków na zwiększanie potencjału własnych sieci operacyjnych

Z danych przygotowanych dla WNP.PL przez zarząd Poczty Polskiej wynika, że za co najmniej 50 proc. wszystkich kosztów poniesionych w ramach łańcucha dostaw odpowiada tzw. „ostatnia mila". Dlatego coraz więcej firm z branży KEP na tym odcinku stawia na najbardziej ekologiczną formę dostawy, jaką jest punkt odbioru lub automat paczkowy. To także przeważnie najbardziej ekonomiczny wybór dla kupującego.

- Rozwijamy sieć punktów odbioru w ramach Pocztex PUNKT, których w skali kraju jest blisko 17 000. Paczki można odebrać szybko, blisko i wygodnie m.in. w sklepach Żabka, Biedronka, ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum, Groszek, Arhelan oraz w kioskach Ruchu. Naszym atutem jest także dłuższy niż u konkurencji czas na odbiór, wynoszący 7 dni od momentu doręczenia przesyłki do wybranego punktu. Istotnie zwiększyła się liczba lokalizacji w małych miastach i na obszarach wiejskich, dzięki rozszerzeniu współpracy z obecnymi i nawiązaniu współpracy z nowymi partnerami – uzupełnia wiceprezes Wojciech Krzysztofik.

Firmy, by poprawić swoją sytuację, coraz bardziej stawiają na elastyczność. A to w większości oznacza właśnie zwiększanie potencjału własnych sieci operacyjnych.

- Dla GLS oznacza to przede wszystkim inwestycje w twardą infrastrukturę – filie i sortownie. To podstawa naszego rozwoju, bo dzięki temu jesteśmy jeszcze bliżej klientów i stale zwiększamy strumień obsługiwanych przesyłek. W tym roku otworzyliśmy 5 nowych filii, co daje nam łącznie aż 50 oddziałów w całej Polsce. Nowe lokalizacje to Zamość, Tarnowskie Góry, Elbląg, Ogrodzieniec i Jaworzno – wylicza Zwiercan z GLS Poland.

Wyjście poza Polskę i obsługa międzynarodowych paczek

Polski oddział DHL Parcel w 2022 roku wykorzystał przewagę, jaką daje mu bycie częścią ogromnej, międzynarodowej korporacji.

- Na pewno wpisaliśmy się idealnie w trend rosnącego znaczenia międzynarodowych przesyłek e-commerce. Obecnie także konsumenci w innych krajach europejskich poszukują możliwości zakupu tańszych produktów i często te możliwości znajdują właśnie w polskich sklepach – mówi prezes Agnieszka Świerszcz.

Przyznaje, że nie bez znaczenia dla tego sukcesu jest fakt, że na kluczowym rynku eksportowym Polski, czyli w Niemczech, to właśnie DHL jest niekwestionowanym liderem i najbardziej oczywistym wyborem dla zdecydowanej większości kupujących przez internet.

- Niemieccy konsumenci są szczególnie przywiązani do swojego krajowego przewoźnika, jakim jest DHL. Wynika to z faktu ugruntowanej pozycji lidera na rynku oraz szerokiej oferty komfortowych rozwiązań dostaw – dodaje prezeska DHL Parcel.

