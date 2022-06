Łańcuch dostaw żywności traci stabilność. Zmartwienie budzą zasoby

Branża transportu żywności nie obawia się spadku wolumenu przewozów. Ludzie muszą jeść. Jeśli nie starczy im pieniędzy na markową żywność, będą kupować tańszą, ale jej masa się nie zmieni. Problemem branży jest niestabilność zasobowa łańcucha dostaw, przez co robi się on coraz mniej stabilny kosztowo – szczególnie teraz, gdy dynamicznie rosną ceny paliw. Rozmawiamy o tym z Antonim Zbytniewskim, menedżerem rozwoju biznesu w firmie Fresh Logistics z grupy logistycznej Raben.

- Kryzys zasobowy w transporcie żywności uwidaczniał się już wcześniej. Pandemia, wejście w życie pakietu mobilności w lutym 2022 r. i wojna w Ukrainie tylko go pogłębiły - mówi Antoni Zbytniewski.

- Branży szczególnie doskwierają brak kierowców i coraz większe kłopoty z nabyciem środków transportu, naczep czy ciągników siodłowych - ocenia.

- Mając na uwadze powyższe, bez wątpienia udział kosztów dystrybucji w całym koszcie produktu spożywczego będzie rósł - przewiduje.

Jak zmieniły się wolumeny sprzedawanej żywności po napływie dużej liczby uchodźców z Ukrainy? Czy firma była na to przygotowana?

- W kwietniu 2022 odnotowaliśmy około 20-proc. wzrost wolumenów w stosunku rok do roku. Wzrost liczby obsługiwanych ładunków był wypadkową dwóch sił: przesunięcia piku wolumenowego związanego z Wielkanocą (w 2021 roku pik ten był w marcu) oraz pojawienia się dodatkowych 2 mln konsumentów - uchodźców z Ukrainy.

Fresh Logistics jest przygotowany do pików wolumenowych. Bazując na historycznych danych logistycznych, planujemy i zabezpieczamy zasoby z dużym wyprzedzeniem. Wzrost konsumpcji żywności w Polsce wywołany napływem uchodźców z Ukrainy nie ma jednak charakteru piku wolumenowego. Wzrost ten raczej należy postrzegać jako stałe zjawisko, które będzie się utrzymywać do czasu powrotu uchodźców do domów w Ukrainie.

Warto podkreślić, że obsługa pików wolumenowych jest coraz trudniejsza z uwagi na kurczące się zasoby. Obecny kryzys zasobowy nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla bieżących operacji Fresh Logistics, ale jest identyfikowany przez nas jako jedna z barier do dalszego rozwoju.

Pandemia zdeformowała rynek logistyki

Innym wydarzeniem, które wcześniej przeorało rynek, była pandemia. Czy zostawi ślady w logistyce żywności?

- Tak, wpłynęła ona na nawyki żywieniowe Polaków i sposób robienia zakupów. Siłą rzeczy odbiło się to na działalności firm logistycznych, także naszej.

Na początku pandemii, w marcu 2020 r., wybuchała panika konsumencka, pojawiło się zjawisko „hamster shopping” – chomikowania. Wystąpił znaczny pik wolumenowy. Trudno było go obsłużyć, ponieważ zasoby do transportu żywności przygotowuje się na podstawie historycznych danych logistycznych. Powszechnym zjawiskiem jest występowanie piku na koniec miesiąca, gdy producenci wyprzedają towar, robią promocje. Największy pik występuje na Wielkanoc, a trochę mniejszy jest w okresie Świąt Bożego Narodzenia i jeszcze w sierpniu, kiedy Polacy grillują i biesiadują na koniec wakacji.

Nagle w pandemii pojawił się pik, do którego żaden operator logistyczny nie był przygotowany. Wystąpił gigantyczny wzrost popytu na logistykę świeżej żywności i w konsekwencji nagłe braki zasobowe. Kluczowy stał się dialog i szybki przepływ informacji pomiędzy operatorami logistycznymi, dostawcami a ich odbiorcami. Dzięki temu sieci handlowe i producenci byli świadomi trudnej sytuacji związanej z zapewnieniem ciągłości łańcucha dostaw.

Producenci postrzegali pandemiczny pik z innej perspektywy niż operator logistyczny – jako szansę na sprzedanie bardzo dużej ilości żywności, oczywiście pod warunkiem, że będzie możliwość dostarczenia jej do magazynów centralnych sieci handlowych. Taki stan trwał przez 2-3 tygodnie.

A ta zmiana w sposobie robienia zakupów?

- Miała dwie odsłony.

Pierwsza nastąpiła, gdy konsumenci zobaczyli, że żywność jest i będzie w sklepach. Panika minęła, ale upowszechniła się świadomość występowania zagrożenia zakażeniem i konieczności ograniczenia wizyt w miejscach publicznych. Ludzie zaczęli rzadziej chodzić na zakupy. Przed pandemią wyraźnie zarysował się trend robienia zakupów kilka razy w tygodniu, a nie tylko w weekend, tak jak było to modne w latach dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych, gdy pojawiły się w Polsce hipermarkety.

Zmienił się też koszyk zakupowy. Konsumenci zaczęli kupować półprodukty, a nie dania gotowe albo półgotowe, ponieważ zostając w domach, mieli więcej czasu na gotowanie. Spadła sprzedaż produktów o najkrótszych terminach przydatności. Zakupy przeistoczyły się z doświadczenia konsumenckiego w działanie strategiczne – za koszyki chwycili mężczyźni wyposażeni w listy zakupowe i długopisy. Skrupulatnie odhaczający pozycję za pozycją. Kreatorzy shopping experience mówią, że najgorszy klient to taki z kartką. Nie kupi nic nowego.

A druga odsłona?

- Gdy konsumenci nauczyli się żyć z pandemią, rynek najpierw się wyrównał, a potem nastąpiła eksplozja wolumenowa. Rynek nie tylko wrócił do stanu sprzed pandemii, ale urósł o 10-15 proc. i to właśnie dzięki żywności świeżej.

Sądzę, ale to tylko moja hipoteza, że jako społeczeństwo zmęczone pandemią, chcieliśmy poczuć trochę lepszą jakość życia. Ilość spożywanej żywności przez daną populację jest taka sama, zmieniła się jakość. Zaczęliśmy kupować więcej świeżej żywności, lepiej przygotowanej, czasami bardziej egzotycznej. Mimo że mówiło się o kryzysie, łatwiej wydawaliśmy pieniądze.

Troskę budzą zasoby żywności

Ta większa ochota na świeżą żywność się utrwali czy podetnie jej skrzydła inflacja?

- Inflacja, rosnące stopy procentowe, wzrost cen paliw oraz rozpoczynający się kryzys gospodarczy niewątpliwie będą miały wpływ na zmiany nawyków konsumenckich. Jeszcze kilka miesięcy temu kupowaliśmy bardziej spontanicznie, nie analizując każdej wydanej złotówki. Obecnie nasze zakupy coraz częściej nie są już tak swobodne, uważniej czytamy etykiety z cenami.

W początkowej fazie kryzysu zmiany nie będą mocno zauważalne, ale z upływem czasu wybory konsumentów oraz budżet zakupowy będą ulegać stopniowo coraz głębszym zmianom.

Obawiacie się dużego kryzysu gospodarczego?

- Ludzie muszą jeść. Ewoluować będzie jakość i markowość kupowanej żywności, ale wolumen nie będzie się zmniejszał. Na przykład konsumenci może przerzucą się z importowanego masła solonego na krajowe, a następnie na margarynę. Z tego powodu łańcuch dostaw żywości jest stabilny wolumenowo, cały czas wypełniony. Jest za to niestabilny zasobowo, a przez to robi się coraz mniej stabilny kosztowo – szczególnie teraz, gdy dynamicznie rosną ceny paliw.

Kryzys zasobowy uwidaczniał się wcześniej. Pandemia, wejście w życie Pakietu Mobilności w lutym 2022 i wojna w Ukrainie tylko go pogłębiły. Należy szczególnie podkreślić brak kierowców czy coraz większe kłopoty z nabyciem środków transportu, naczep czy ciągników siodłowych. Mając na uwadze powyższe, bez wątpienia udział kosztów dystrybucji w całym koszcie produktu spożywczego będzie rósł.

Właśnie, na skutek wojny wielu ukraińskich pracowników, przede wszystkim mężczyzn, wróciło do swojego kraju, by go bronić przed rosyjską agresją. Czy to zjawisko wystąpiło również we Fresh Logistics?

- W naszej firmie nie odnotowaliśmy znaczących odpływów pracowników narodowości ukraińskiej. Najwyższym priorytetem dla całej Grupy Raben jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom z Raben Ukraine, kierowcom oraz ich rodzinom. Jednocześnie, korzystając z naszych możliwości i zasobów, podejmujemy konkretne działania pomocowe.

Rozwój organiczny

Fresh Logistics rozwija się organicznie, nie przez akwizycje.

- Tak. Budujemy dużo obiektów w systemie "built to own", przystosowanych do obsługi logistyki świeżej żywności. Ostatnia nasza najciekawsza inwestycja to rozbudowa oddziału warszawskiego w Grodzisku Mazowieckim, gdzie podwoiliśmy pojemność magazynową. W 2020 roku ukończyliśmy budowę zupełnie nowego oddziału w Wojanowie pod Gdańskiem. Wcześniej współdzieliliśmy obiekt z Raben Logistics Polska w Straszynie. W jednym z naszych oddziałów uruchomiliśmy linie produkcyjne automatycznie pakujące przetworzone produkty rybne do kartonowych obwolut i dalej do kartonów zbiorczych.

Kluczem do powodzenia w logistyce żywności jest podążanie za trendami i producentami, a to się zmienia bardziej niż mogłoby się wydawać.

Fresh Logistics Polska jest częścią międzynarodowej Grupy Raben. Firma świadczy usługi dystrybucji krajowej i międzynarodowej oraz magazynowania dla produktów świeżych. Spółka posiada ponad 20 lat doświadczenia, dysponuje 55 tys. m kw. powierzchni magazynowej z temperaturą kontrolowaną, 550 środkami transportu, 8 nowoczesnymi centrami dystrybucyjnymi obsługującymi ponad 1 milion przesyłek rocznie. Zatrudnia 700 osób.

