Latają, pływają, emitują. Transport wobec wyzwań klimatycznych

Kryzys związany z pandemią nie anulował polityki ochrony klimatu – także w odniesieniu do transportu. - Do 2050 roku globalne zapotrzebowanie na transport towarowy wzrośnie o 226 proc., a wynikające z tego emisja CO2 o 118 proc. Największy wzrost emisji odnotuje transport morski i lotniczy. To właśnie w tych sektorach postulowane jest wprowadzenie powszechnego handlu emisjami jako sposobu osiągnięcia celów klimatycznych ONZ – ocenia Krzysztof Oflakowski, ekspert ds. komunikacji. Bez głębokich zmian w transporcie towarowym nie uda się ich zrealizować.





Globalne zapotrzebowanie na transport towarowy w 2050 r. wzrośnie o 226 proc.w stosunku do roku 2015. Procentowy udział emisji z międzynarodowego transportu towarowego w globalnej puli CO2 pochodzącej z całego transportu osiągnie poziom 48 proc.