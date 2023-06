Latające trumny na rosyjskim niebie

Przemyt, nielegalne pośrednictwo, kanibalizacja. Tak rosyjskie linie lotnicze radzą sobie z embargiem na części do samolotów. - To skończy się katastrofą - ostrzegają eksperci.

Rosjanie starają się omijać sankcje nałożone na lotnictwo na różne sposoby.

Embargo skutecznie zmniejszyło liczbę pasażerów, choć rynek wewnętrzny w Rosji intensywnie się rozwija - kosztem 135 wypadków i 28 rozbitych samolotów (2022).

Do 2030 r. Rosja chce przejść na produkcję samolotów wyłącznie z wyprodukowanych na miejscu części.

Odcięcie od międzynarodowego systemu rezerwacji, zamknięcie nieba dla rosyjskich samolotów nad wieloma krajami, a do tego wstrzymanie wsparcia technicznego i obsługi przez zachodnich producentów - rosyjskim liniom lotniczym wskutek wybuchu wojny z Ukrainą w oczy zajrzało widmo bankructwa. I choć Rosjanie nie respektują żądania zwrotu leasingowanych samolotów, a tamtejszy rząd pozwolił na ich rejestrowanie w kraju, stanęli w obliczu bezprecedensowych problemów.

Według gazety "Kommiersant" w 2022 roku przestało latać co najmniej dziewięć rosyjskich linii lotniczych. Rosyjski rząd zaczął więc na ogromną skalę dotować linie lotnicze, które działają na rynku krajowym i - w znacznie ograniczonym stopniu - także na międzynarodowym. Problemem okazuje się brak części zamiennych do samolotów zachodniej produkcji, których używają w znacznej liczbie Rosjanie.

- Na początku 2022 r. Boeing zawiesił dostarczanie części, obsługę techniczną i wsparcie techniczne dla klientów i dostawców usług serwisowych w Rosji. Niezmiennie przestrzegamy amerykańskich sankcji oraz globalnych przepisów i regulacji - informuje Wojciech Maćkowski z Boeing Polska.

"Kanibalizacja" - nowe słowo w lotniczym żargonie. Co czwarty samolot jest uziemionym dawcą części

Już rok temu Reuters informował, że Aerofłot i inne rosyjskie linie lotnicze rozbierają samoloty na części, by pozyskać części zamienne. 80 proc. floty największego rosyjskiego przewoźnika składa się z Boeingów i Airbusów.

- Sankcje nałożone na branżę lotniczą nie miały i nie mogły doprowadzić do tego, że następnego dnia po ich wprowadzeniu samoloty rosyjskich linii przestaną latać, bo to niemożliwe. Podstawowym ich skutkiem jest kanibalizacja techniczna maszyn, czyli uziemianie części maszyn celem przełożenia ich części do innych bądź ryzykowna dalsza eksploatacja. Pod koniec ubiegłego roku rosyjski rząd zalegalizował ten proces. Ponieważ sankcje ograniczyły działalność linii lotniczych, mniejsza jest liczba potrzebnych maszyn, stąd szacuje się, że już nawet 25 proc. z nich stoi na ziemi i służą jako dawcy części zamiennych - mówi Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

Zgodnie z doniesieniami rosyjskiej redakcji Radia Wolna Europa 1 kwietnia flota Aerofłotu liczyła 178 samolotów Airbus i Boeing. Ta liczba stopniowo będzie się zmniejszać.

Brak dostępu do technologii i części zamiennych poważnie obciąży linie lotnicze

- Samoloty muszą podlegać ciągłemu dozorowi technicznemu, uwzględniającemu resursy poszczególnych elementów. Jeśli tego nie będzie się robiło w sposób regularny, to w prostej linii może prowadzić do nieszczęścia. A wszystko na to wskazuje, że taka praktyka jest tam rzeczywiście stosowana. Być może niektóre drobniejsze usterki już są zaniedbywane tylko po to, żeby ten samolot mógł latać, ale w pewnym momencie skończy się to nieszczęściem - uważa prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, kierownik Zakładu Lotnictwa Poznańskiej.

Jak podkreśla prof. Łodygowski, producenci silników lotniczych sprzedają, oprócz samego sprzętu, także dozorowanie pracy tego silnika przez kilka lat jego eksploatacji. To wymaga specjalistycznej wiedzy i technologii, której dziś są pozbawieni Rosjanie.

- Wszystkie elementy, które pracują, są narażone na naprawdę wielkie obciążenia i jakiekolwiek ich awarie prowadzą do bardzo daleko idących konsekwencji. Myślę o silnikach w szczególności, bo każdy element tego silnika podlega wymianie w zależności od resursu. Elementy tego silnika mają odpowiednio zagwarantowaną liczbę godzin pracy. I wtedy wiadomo, że na przykład od 2,5 tysiąca godzin pracy musi być wymienione jakiś element - podkreśla ekspert.

Nic zatem dziwnego w tym, że Rosjanie zaczęli szukać rozwiązania swoich problemów w inny sposób. Jak poinformował amerykański dziennik "The New York Times", mimo nałożonych sankcji, do Rosji przybyło w minionym roku co najmniej 5 tys. dostaw części do samolotów zachodniej produkcji. W nich wszystko, co niezbędne: od zwykłych śrub po rozrusznik silnika samolotu. Wartość dostaw wyniosła - według dziennika - co najmniej 14,4 mln dolarów.

Pomysłowość nie zna granic. Ale to wszystko może skończyć się katastrofą

Według rosyjskiego serwisu RBC istnieje jeszcze jedno rozwiązanie - w kwietniu Aerofłot wysłał swojego Airbusa A330-300 w celu dokonania naprawy do... Teheranu.

- W ubiegłym roku w Rosji odnotowano 135 wypadków lotniczych, rozbiło się 28 samolotów. Trudno powiedzieć, ile z nich zostało spowodowanych sankcjami, ale z całą pewnością ryzyko podróży lotniczej w Rosji na skutek takich, a nie innych decyzji politycznych gwałtownie wzrosło, a incydenty z udziałem samolotów mają głównie charakter mechaniczny. 9 rosyjskich linii w ogóle zaprzestało działalności na skutek problemów technicznych. Rosja ma także zerowe pojęcie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konserwacji setek samolotów. Utraciła dostęp do aktualizowanych na bieżąco poprawek oprogramowania. Coraz śmielej można powiedzieć, że z lotnisk rosyjskich wzbijają się w niebo lotnicze trumny - uważa Adrian Furgalski.

Szansą dla rosyjskiego lotnictwa cywilnego jest rozwój wewnątrz kraju oraz krajowa produkcja samolotów. - Przede wszystkim Rosjanie mają swoje samoloty, bardzo dużą flotę i prawdopodobnie do nich produkują odpowiednie części zamienne. To nie jest tak, że zależą wyłącznie od samolotów zachodnich - podkreśla prof. Łodygowski.

Stąd rządowe plany wymiany lotniczej floty - do 2030 r. wszystkie samoloty mają być miejscowej produkcji.

