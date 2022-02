Latanie będzie dużo droższe. Linie lotnicze tłumaczą dlaczego

Szefowie sześciu linii lotniczych, którzy działają na naszym rynku, wyjaśnili nam, w jaki sposób polityka klimatyczna Unii Europejskiej wpłynie na obecne działanie i jak zmieni plany rozwojowe ich przedsiębiorstw. Koszty tych zmian poniosą konsumenci - pasażerowie oraz odbiorcy usług transportowych, dlatego latanie i przewożenie przesyłek będzie niestety coraz droższe - słyszymy.

Flota nisko- i zeroemisyjna

Cargo, czyli waga eko-ciężka

To element, który trzeba uwzględnić w powstającej właśnie w Ministerstwie Infrastruktury Polityce rozwoju lotnictwa cywilnego do 2030 roku.- Może się wydawać, że to sprawy bardzo odległe, nad tym trzeba się już jednak zastanawiać, bo to będzie miało bardzo wiele implikacji. Między innymi takie, czy główny dostawca paliwa w Polsce - Orlen – będzie pracował nad paliwami bezpiecznymi środowiskowo, czy tylko nad wodorem - alarmował niedawno w rozmowie z naszym portalem Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego - Obecna propozycja Komisji Europejskiej grozi zaburzeniem sytuacji na rynku i dalszym finansowaniem nieefektywnych, zanieczyszczających środowisko przewoźników wspieranych przez państwo - uważaJozsef Varadii, prezes Wizz Aira.I dodaje, że wybrane założenia programu zmian legislacyjnych, takie jak opodatkowanie nafty, należy dostosować, aby osiągnąć cele dotyczące emisji na warunkach rynkowych.- Jako firma pozostajemy zaangażowani w inwestowanie w innowacje i odnawianie floty. Mamy dziś najmłodszą flotę, znacznie poniżej średniej w branży, a dzięki naszemu wysoce wydajnemu modelowi biznesowemu, działamy z najniższą w branży emisją CO2 na pasażera - wyjaśnia szef Wizz Aira.I dopowiada, że gdyby wszystkie europejskie linie lotnicze korzystały z tak wydajnej floty, jak ich, emisja w branży spadłaby z dnia na dzień o 34 proc.Średnia dla całej floty węgierskiego przewoźnika to 4 lata i 9 miesięcy.Lider wśród tanich przewoźników - irlandzki Ryanair - takim wynikiem pochwalić się nie może, ale - jak podkreśla Michał Kaczmarzyk, prezes czarterowych linii Buzz, a zarazem szef Ryanaira w Polsce - szanse na rynku w kolejnych latach będą mieli jedynie przewoźnicy dysponujący nowoczesną i ekologiczną flotą.- Inwestycje w nowe maszyny, spalające mniej paliwa i emitujące mniej CO2 będą kluczowe. Nasze najnowsze samoloty Boeing 737-8200, które zyżywają 16 proc. mniej paliwa i generują 40 proc. mniej hałasu, będą w tym przypadku gamechangerem - podkreśla.Linie lotnicze zrzeszone w IATA uzgodniły na początku października 2021 roku, że zintensyfikują działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. IATA zrzesza w swoich szeregach 290 linii lotniczych z całego świata. Dlatego zobowiązanie się do osiągnięcia "zerowej emisji netto" dwutlenku węgla do 2050 r. jest kluczowe dla większości linii, w tym dla polskiego LOT-u.- LOT już od lat ogranicza emisję CO2 dzięki wdrożeniu wielu procedur operacyjnych, jak m.in. kołowanie na jednym silniku po lądowaniu, dokładne wyznaczanie środka ciężkości samolotu, stosowanie procedury optymalnego podejścia do lądowania (CDA - continous descent approach), ściśle określone prędkości wznoszenia, regularne mycie kadłuba oraz silników samolotu czy korzystanie z zasilania GPU w portach lotniczych. Na naszych pokładach systematycznie ograniczamy też zużycie plastiku, a pasażerom zaproponowaliśmy e-prasę - zamiast tradycyjnych papierowych wydań czasopism - wylicza Michał Fijoł, wiceprezes ds. handlowych PLL LOT.Władze polskiego przewoźnika podkreślają, że tylko dzięki Dreamlinerom w ostatnich trzech latach zmniejszyli emisję CO2 o ponad 127 tys. ton, a latające w „Locie” od grudnia 2017 roku Boeingi 737 MAX 8 zapewniły emisję niższą o ponad 26 tys. ton CO2.- Obecnie znamy tylko ramy wymagań środowiskowych związanych z green dealem stawianych przewoźnikom lotniczym. Szczegółowe przepisy dopiero się tworzą. Możemy jednak założyć, że sektor cargo będzie bardziej narażony na ambitne wyzwania, zwłaszcza że do przewozów towarowych wykorzystywane są najczęściej starsze, mniej oszczędne, a przez to emitujące więcej CO2 maszyny – naświetla skalę problemu Olga Palec-Furga, dyrektor generalna polskiego oddziału R-BAG, jednego z największych operatorów lotniczych usług cargo w Europie Środkowo-Wschodniej.Większość floty cargo na świecie to "przekonwertowane" samoloty pasażerskie, z których korzystania (i to z różnych względów) wycofali się ich pierwotni właściciele.W DHL Express, największej firmie kurierskiej w Europie, zmian się nie obawiają i przytaczają w odpowiedzi na nasze pytania wyniki badań.Wynika z nich, że w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy 59 proc. konsumentów na całym świecie zamierza przestać korzystać z marek, które nie podejmują działań w sprawie zmian klimatycznych.W Polsce zadeklarowało tak aż 82 proc. konsumentów. 9 na 10 z nich zależy, by marki w bardziej transparentny sposób pokazywały, że dokonują pozytywnych wyborów dotyczących planety i środowiska.- W DHL Express realizujemy strategię GoGreen. Ma ona na celu osiągnięcie zerowej emisji CO2 do 2050 roku w całej grupie DPDHL. Dotyczy to zarówno działań związanych z transportem, jak i zużycia energii w naszych obiektach. Od początku działalności grupy troska o środowisko naturalne jest integralną częścią strategii i kwestią, do której DHL Express przykłada ogromną wagę. Do 2030 r. w ramach grupy DPDHL planujemy zainwestować 7 mld euro w projekty związane z zieloną logistyką – tłumaczy Tomasz Buraś, prezes zarządu w DHL Express Polska.DHL inwestuje w panele fotowoltaiczne i w rozwój zrównoważonych paliw. Wymienia też flotę naziemną i powietrzną – na początku 2021 firma złożyła zamówienie na kolejnych osiem wysoko wydajnych frachtowców Boeing 777. Jednak najciekawszy jest yu zakup z zupełnie innej półki...- Jako pierwsi na świecie zakupiliśmy 12 w pełni elektrycznych samolotów towarowych Alice firmy Eviation. Model ten umożliwia liniom lotniczym - zarówno towarowym, jak i pasażerskim - posiadanie floty o zerowej emisji - dodaje Buraś.