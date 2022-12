Latanie będzie jeszcze droższe

Polityka klimatyczna UE zaczyna wpływać na funkcjonowanie linii lotniczych i na ich plany. Koszty? Posłuchajcie. Zapłacą pasażerowie.

Gospodarka do słuchania. Podcast WNP.PL z Beatą Lubos z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Unijny pakiet „Fit for 55” ambitnie zakłada osiągnięcie 55 proc. redukcji emisji do 2030 roku, a ostatecznie zerowej emisji netto do 2050 roku. Lotnictwo to wprawdzie tylko około 2 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla, ale działający w tej branży i na jej rzecz nie mają złudzeń - od kosztownego procesu ograniczającego emisje nie ma już odwrotu.

Paliwo dla samolotów - nieco bardziej zielone

- Największą nadzieję pokładam krótko- i średnioterminowo w SAF. Uważam, że te paliwa mają ogromne szanse pod kątem szybszej niż w przypadku wodoru aplikacyjności. SAF nie wymaga transformacji całego ekosystemu lotniczego - mówi dla WNP.PL dyrektor Beata Lubos z Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa.

Wyjaśnijmy - zrównoważone paliwo lotnicze (SAF) to mieszanka konwencjonalnego paliwa do silników odrzutowych z zrównoważonymi domieszkami.

Takie paliwa są produkowane z udziałem biomasy lub węgla pochodzącego z recyklingu, a przez to spełniają one rygorystyczne normy zrównoważonego rozwoju. SAF produkuje się również z olejów spożywczych, odpadów komunalnych (drewno) czy cukrów.

Posłuchaj całej rozmowy z Beatą Lubos, dyrektor z Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

Beata Lubos z Sieci Badawczej Łukasiewicz pomimo tego, że bardzo wierzy w wodoryzację lotnictwa, to wie, że nie jest to rozwiązanie dojrzałe - gotowe do zastosowania.

Na wodór w lotnictwie jest za wcześnie. Najpierw musi powstać cały "ekosystem"

- Produkcja czystego wodoru to dla polskiej gospodarki ogromne wyzwanie. Kłopot polega na tym, że aby osiągnąć ten stan, nie wystarczą chęci instytutu czy kilku przedsiębiorców. Tu jest wymagana transformacja systemowa całego systemu energetycznego w Polsce i jak największego udziału OZE w strukturze produkcji energii - wyjaśnia.

Pracą nad paliwami i silnikami to niejedyny obszar badawczy potencjałem ograniczania wpływu sektora lotniczego na środowisko

- Cyfryzacja wpływa pozytywnie i przyczynia się do tego, że w całym cyklu życia statek powietrzny jest bardziej zrównoważony. Nie zapominajmy też o obszarze, jakim są nowe materiały. Prowadzimy prace w instytucie w zakresie termoplastów, czyli nowego materiału konstrukcyjnego, który jest zdecydowanie bardziej ekologiczny od dotychczasowych. Może mieć to docelowo bardzo pozytywny wpływ na osiągnięcie celów europejskiego Zielonego Ładu - dodaje dr Lubos.

