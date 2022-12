Ledwo przeżyli pandemię, dziś zarabiają na wojnie i boomie. To prawdziwy rollercoaster

Mija dobry rok dla portów lotniczych w Polsce, które odbudowały się po pandemii szybciej niż zakładano. Były też humanitarnym front deskiem na zapleczu wojny.

Jak szefowie największych lotnisk w Polsce oceniają 2022 rok pod kątem odbudowy rynku i biznesowej reakcji kierowanych przez nich firm?

Jak bardzo wojna „wgryzła się” w ich biznesy i jak bardzo zmilitaryzowanie lotniczej infrastruktury utrudnia codzienną działalność?

Na nasze pytania odpowiedzieli prezesi: Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”(PPL), lotniska Kraków-Balice, Katowice Airport, Portu Lotniczego Gdańsk oraz Wrocław Airport.

Wyzwań w 2023 roku nie zabraknie: kryzys sieciowych przewoźników, brak przelotów do i z Ukrainy, zakaz lotów nad Rosją, wysokie ceny paliwa, recesja, inflacja, drożyzna.

2022 rok upłynął pod znakiem zniesienia restrykcji covidowych, co pozwoliło na stopniową odbudowę ruchu w Polsce.

W kwietniu i maju widać było symptomy, że frekwencja w sezonie letnim zbliży się do tej sprzed pandemii, czyli do rekordowego roku 2019.

- I tak rzeczywiście się stało. Od maja do września 2022 roku obsłużyliśmy 1,6 mln pasażerów i notowaliśmy ponad 90-procentowe wypełnienia samolotów na najpopularniejszych kierunkach. Kolejne miesiące były równie dobre. To pozwala nam prognozować, że 2022 rok zamkniemy liczbą ponad 2,8 mln podróżnych. W rachunku wyników pokażemy też mocny dodatni wynik finansowy – mówi Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław.

Początkowe, ostrożne szacunki wskazywały, że w największym polskim porcie – Lotnisku Chopina w Warszawie – zostanie odprawionych w całym 2022 roku 10 mln pasażerów.

- Teraz widzimy, że będzie to ponad 14 mln. Zauważamy, że rynek dość szybko wystrzelił i odbudował się w około 75 proc., a teraz mozolnie pnie się do góry – dodaje Stanisław Wojtera, prezes PPL.

- To był świetny rok, który pokazał, że ograniczenia w podróżowaniu wprowadzane przez rządy poszczególnych państw były w ostatnim czasie największym problemem branży. Odbudowa ruchu na poziomie 80-85 proc. do roku 2019 to doskonały rezultat jak na obecne niestabilne czasy z miksem wojny, recesji, resztek COVID-u i panującej drożyzny – komentuje Tomasz Kloskowski, prezes gdańskiego lotniska.

Kraków to z kolei obsłużone od początku roku 7 mln pasażerów. Do siatki połączeń małopolskiego lotniska powróciły wszystkie kierunki zawieszone w pandemii. Pojawiły się też nowe, bardzo atrakcyjne połączenia, takie jak Nowy Jork PLL LOT-u, Agadir Ryanaira czy Abu Dhabi Wizzaira.

- Jednak rok 2022 był rokiem kolejnych wyzwań dla branży lotniczej i turystycznej. Wojna na Ukrainie zmieniła wiele - zamknięto przestrzeń nad Ukrainą, co wymagało natychmiastowego zawieszenia połączeń Kraków-Kijów, Charków czy Lwów. Nastąpiła fala wylotów Ukraińców do innych państw – przypomina Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

Podróżujemy chętniej, ale inaczej niż jeszcze 2 czy 3 lata temu

Co ważne, w mijającym roku menedżerowie polskich portów lotniczych zauważyli nieco inne trendy w podróżowaniu niż w 2019 roku. Zamiast latania biznesowego i oferty przewoźników sieciowych, zainteresowanie pasażerów przesunęło się znacząco w kierunku lotów wakacyjnych i wypoczynkowych, czyli generalnie mówiąc - oferty czarterowej i low costowej, w tym wszelkiego rodzaju city i beach breaków.

Skrócił się czas podróży, ale zwiększyła się ich częstotliwość. Wyjazdy okołoweekendowe, szczególnie na południe Europy, robiły wśród podróżnych prawdziwą furorę.

- Dość szybko zauważyliśmy zmiany tych tendencji i dostosowaliśmy lotnisko do takich potrzeb pasażerów. Pomogły nam w tym od lat używane w różnych obszarach naszej działalności zaawansowane modele predykcyjne, dzięki którym symptomy takich zmian zachowań możemy zobaczyć na dość wczesnym etapie. To pozwala nam na szybkie reagowanie - w tym przypadku chodziło o dostosowanie się do nieco innych oczekiwań pasażerów podróżujących głównie w celach turystycznych. Przyjeżdżają oni na lotnisko wcześniej i oczekują, że lotnisko też ich odprawi wcześniej. Częściej są zainteresowani parkingiem długoterminowym, ofertą gastronomiczną czy zakupami wolnocłowymi. Chętnie też korzystają z możliwości onlinowej rezerwacji wielu z tych usług. Udało nam się przygotować na taką zmianę odpowiednio wcześnie - zarówno ofertowo, jak też organizacyjnie i kadrowo - przekonuje prezes Kuś z Wrocławia.

Dobre wieści z rynku cargo. Warto było w pandemii nie rezygnować z inwestycji

W Pyrzowicach – które opiera swój biznes głównie na kliencie wakacyjnym czy weekendowym - przyznają wprost: „nareszcie złapaliśmy spory oddech”. Przewozy pasażerskie w tym górnośląskim porcie odbudowały się do poziomu 91 proc. w porównaniu z rekordowym wynikiem z 2019 roku, kiedy to odnotowali 4,84 mln podróżnych.

Ale władze Katowice Airport cieszy przede wszystkim jeszcze inny wynik.

- Wstępne dane z segmentu cargo za rok 2022 mówią o ok. 40 tys. ton odprawionego w Katowice Airport frachtu. To najlepszy wynik w historii portu. Szybka odbudowa ruchu pozytywnie zweryfikowała trafność decyzji, które podjęliśmy w trakcie pandemii. Po pierwsze nie zrezygnowaliśmy z inwestycji, które rozpoczęliśmy przed pandemią – mówi prezes Artur Tomasik i dodaje, że dzięki dokończonym terminalowym inwestycjom szczyt sezonu wakacyjnego w 2022 roku przebiegł w Katowice Airport bardzo płynnie.

Wojna, pomoc humanitarna i załamanie rynku. To tylko część wyzwań

Atak Rosji na Ukrainę miał i ma wieloaspektowy wpływ na funkcjonowanie pyrzowickiego lotniska.

Przed pandemią bardzo dobrze rozwijała się oferta połączeń z Pyrzowic do Ukrainy. Widać to było po statystkach - w 2017 roku na kierunkach ukraińskich obsłużono w Katowice Airport 37 tys. pasażerów, rok później 96 tys., a w 2019 roku aż 154 tys.

- Liczyliśmy na to, że w 2022 roku kierunki ukraińskie będą jednym z motorów napędzających odbudowę ruchu po pandemii. Niestety, rosyjska agresja pogrzebała tę szansę. Rosyjska zbrojna napaść i masowa migracja ludności z Ukrainy postawiły nas przed zupełnie nowym zadaniem, któremu myślę, że sprostaliśmy. Od początku wojny Pyrzowice zaczęły pełnić funkcję hubu humanitarnego – tłumaczy Artur Tomasik z Katowice Airport.

Loty z pomocą humanitarną dla mieszkańców Ukrainy realizowane są na zlecenie Organizacji Narodów Zjednoczonych, poszczególnych państw czy też organizacji pozarządowych. Pierwsze cargo z pomocą przyleciało do Katowice Airport 12 marca (szczególne natężenie w marcu i kwietniu), a loty odbywają się do tej pory.

- Wojna ma także wpływ na funkcjonowanie naszej strefy cargo, ponieważ część komercyjnego frachtu, który przechodził przez nasz terminal, związana była z rynkiem ukraińskim. Między innymi w konsekwencji tych wydarzeń zanotujemy mniejszy niż prognozowaliśmy wzrost przewozów cargo, ale wynik będzie i tak rekordowy – dodaje Tomasik.

Wojsko na płycie lotniska a ruch cywilny. To już nic zaskakującego

Z perspektywy większości portów w Polsce ważne jest to, jak obecność wojsk NATO na ich terenie oraz w polskiej przestrzeni powietrznej wpływa na ich biznes.

- Kraków Airport jest lotniskiem cywilnym i wojskowym. Jesteśmy w stałym kontakcie z 8. Bazą Transportową i współpracujemy przy działaniach także w zakresie ratowania ludzkiego życia, przy transportach humanitarnych związanych z wojną na Ukrainie. Przede wszystkim lotnisko musi wykonywać wszystkie działania związane z obronnością Rzeczpospolitej i państw sojuszniczych. I realizować konsekwentnie zadania inwestycyjne z tym związane – wyjaśnia Radosław Włoszek, prezes lotniska w Balicach.

Dużo wcześniej, przed wybuchem wojny w Ukrainie, bo w 2019 roku, zapadła decyzja o wyznaczeniu wrocławskiego lotniska jako bazy lotniczej załadunkowo-rozładunkowej Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych.

Istotnym dla tego portu będzie projekt „Łącząc Europę” 2021-2027, w ramach którego rozbudowane i zmodernizowane zostanie wrocławskie lotnisko.

Ta inwestycja to jeden z elementów szerszej strategii unijnej, której celem jest efektywniejsze powiązanie sieci transportowej w krajach Wspólnoty z potrzebami obronnymi. Realizacja tego projektu ma wpłynąć nie tylko na poprawę mobilności wojskowej, ale zwiększyć ma też przepustowość cywilną lotniska we Wrocławiu.

- W ramach tego projektu powstanie dodatkowa płyta postojowa i równoległa droga kołowania, a także droga szybkiego zjazdu i nowa płyta do odladzania samolotów. Zmodernizowana zostanie także istniejąca droga kołowania. Dzięki rozbudowie uzyskamy dodatkowe miejsca postojowego dla największych maszyn wojskowych, cargo i pasażerskich kodu F, takich jak np. C-5 Galaxy, Boeing C-17 Globmaster czy AN-124 Rusłan, a operacje lotnicze samolotów wojskowych będą mogły się odbywać bez wstrzymywania ruchu samolotów pasażerskich – zapewnia Dariusz Kuś, prezes Wrocław Airport.

Bezpośrednie zagrożenia dla lotów, rosnące koszty funkcjonowania lotnisk i obawy zagranicznych kontrahentów

Lotniska, którymi zarządza PPL (Warszawa, Radom, Zielona Góra), często współdzielą infrastrukturę z lotniskami wojskowymi. Jak zapewnia nas prezes Wojtera – nie wpływa to jednak na funkcjonowanie tych portów.

- Konflikt z pewnością wpływa na trasy przelotów samolotów cywilnych, zwłaszcza po wybuchu rakiety w Przewodowie. Więcej pracy z pewnością mają kontrolerzy ruchu lotniczego PAŻP, którzy dbają o bezpieczeństwo samolotów w powietrzu – dodaje prezes PPL.

- Wyzwaniem obecnie jest już wszystko: kryzys sieciowych przewoźników, brak przelotów do i z Ukrainy, zakaz lotów nad Rosją, wysokie ceny paliwa, recesja, inflacja, drożyzna. Największym z punktu widzenia mikroekonomicznego było i jest właściwe zarządzanie kryzysem energetycznym wynikającym z wojny i poradzenie sobie z rosnącymi z tego powodu kosztami funkcjonowania oraz właściwym zarządzaniem wszystkimi grupami kosztów – wyjaśnia prezes gdańskiego lotniska.

Kloskowski podkreśla także w rozmowie z WNP.PL, że w oczach nowych kontrahentów zagranicznych problemem jest także bezpośrednie sąsiadowanie Polski ze strefą wojny.

- Jednak sprawdzeni od lat kontrahenci nie mają z tym problemu, gdyż współpracują z nami od lat i lepiej umieją ocenić tę sytuację i ryzyka z nią związane - podsumowuje.

