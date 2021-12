Lekcja pokory na lotnisku. "Stare" szybko nie wróci

Jeszcze do niedawna panowało przekonanie, że nie ma bardziej stabilnego biznesu niż lotniska. Pandemia każdego zarządzającego portem lotniczym boleśnie nauczyła jednak pokory. Ale nauczyła też, jak reagować na tak nagłe, gwałtowne i długotrwałe spadki rentowności biznesu lotniskowego. Prezesi najważniejszych lotnisk podsumowują dla nas minione 12 miesięcy.

„Stare” już nie wróci

Krzywa wznosząca

- Statystyki na poziomie ponad 400 tysięcy pasażerów miesięcznie dają nam nadzieję, że dzięki bogatej siatce połączeń z/do Kraków Airport w niedalekiej przyszłości powrócimy do wyników sprzed pandemii. Łącznie od początku 2021 r. do końca listopada obsłużono 2 640 977 pasażerów. Unijny certyfikat Covid stał się dokumentem ułatwiającym podróżowanie, zatem tym bardziej zachęcamy do szczepień pasażerów i naszych pracowników - dodaje prezes Włoszek.W trakcie prawie dwóch lat pandemii zarządzający portami przywykli do funkcjonowania w reżimie sanitarnym związanym m.in. z obowiązkowym noszeniem maseczek w terminalach czy w trakcie podróży lotniczej.Rozwiązać trzeba było też kwestię testowania podróżnych pod kątem koronawirusa. Faktem jest, że obecnie funkcjonujące terminale nie były projektowane z myślą o punktach testowania.- Bardzo prosimy naszych pasażerów o wyrozumiałość. Służby lotniskowe robią, co mogą, ale wciąż działamy w sytuacji nadzwyczajnej. Infrastruktura nie jest przewidziana do uwarunkowań pandemicznych, co odbija się na jakości obsługi - tłumaczy prezes Wojtera z PPL.Do nowych pandemicznych reguł funkcjonowania lotnictwa trzeba było dość szybko przywyknąć. Nie zmienia to faktu, że są one czynnikiem, który ciągle negatywnie wpływa na branżę.Każdy port musiał zaadaptować się do nowych, zupełnie niecodziennych warunków działalności.- Porty lotnicze wprowadzają coraz to nowe, innowacyjne rozwiązania. Od 2021 roku na krakowskim lotnisku można już korzystać z tzw. bramek ABC, czyli urządzeń służących do dokonywania automatycznej kontroli granicznej, pojemniki przy punktach kontroli bezpieczeństwa powleczone zostały przeciwbakteryjnym i antywirusowym systemem powłok fotokatalitycznych TitanSolid. To tylko niektóre rozwiązania na krakowskim lotnisku, które wpływają na wysoki standard obsługi pasażera - wyjaśnia Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.- Cały czas zachowujemy się elastycznie i zmieniamy na bieżąco podejmowane decyzje w zależności od zmieniającego się otoczenia. Nie widzę obecnie trendów czy zachowań uczestników rynku, które zostaną z nami w dłuższym okresie. Moim zdaniem praca zdalna czy telekonferencje nie będą tak popularne, jak w pandemii. Cały czas uważam, że powrót do "starej" normalności będzie bardzo szybki, tylko politycy, rządy muszą się przyzwyczaić, że COVID-19 zostanie z nami przez lata i musimy dalej z nim współżyć, tak jak z innymi wirusowymi chorobami, np. grypą - uważa Tomasz Kloskowski, prezes lotniska w Gdańsku.Patrząc na końcówkę 2021 roku, można zaryzykować stwierdzenie, że lotnictwo w Polsce powoli wychodzi na prostą.- Zmieniła się struktura pasażerów - zauważamy mniej pasażerów biznesowych, a więcej podróżujących na wakacje czarterami, również na pokładach przewoźników, którzy dotychczas wykonywali rejsy regularne. Pewne trendy się utrzymują, chociażby tranzyt jest na podobnym poziomie, biorąc pod uwagę wyniki sprzed pandemii. Widać jednak wielką tęsknotę i chęć powrotu do latania. Tu przykładem może być sezon wakacyjny, który pokazał, że gdy tylko pandemia trochę się uspokoiła, terminale wypełniły się ludźmi - wyjaśnia prezes Wojtera.W przypadku Katowice Airport pandemia spowodowała rozwój dalekodystansowych bezpośrednich połączeń czarterowych.- Pyrzowice od lat były bardzo silne w czarterach, przypomnę, że przed wybuchem kryzysu w tym segmencie obsługiwaliśmy rocznie najwięcej podróżnych spośród wszystkich polskich lotnisk. W naszej ofercie brakowało tylko dalekich bezpośrednich czarterów. Wiedzieliśmy, że taki produkt się sprzeda, przekonani byli o tym także touroperatorzy, ale w trakcie lotniczego boomu, który mogliśmy obserwować w ostatnich latach przed pandemią, na rynku nie było dostępnych szerokokadłubowych samolotów. Pandemia zmieniła ten stan rzeczy - mówi Artur Tomasik, prezes katowickiego portu.Na przełomie lutego i marca 2021 r. z lotniska Katowice Airport wystartowały dalekodystansowe bezpośrednie rejsy czarterowe do Punta Cany i Puerto Platy w Dominikanie oraz do Cancun w Meksyku. W listopadzie do tej grupy dołączyło Varadero na Kubie.Czytaj także: Byle do lata 2022. Linie lotnicze ruszyły na zakupy