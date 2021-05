Lepiej dla przewoźników kolejowych, gorzej dla drogowych. Szczegóły polskiego planu odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy przesłany przez Polskę oficjalnie do Brukseli na początku maja zawiera mocny fragment poświęcony segmentowi kolejowemu. Znajduje się tam zapis o redukcji kosztów związanych opłatą za dostęp do torów. Jednocześnie mają zostać wprowadzone nowe zasady opłat za przejazd ciężarówek drogami krajowymi, co pozwoli na wyrównanie warunków konkurencji międzygałęziowej. Kolejarze domagali się tego od lat.

Duża część Krajowego Planu Odbudowy poświęcona jest kolei. Ze względu na niskoemisyjność, a docelowo - bezemisyjność, wpisuje się ona idealnie w politykę Zielonego Ładu

Najciekawiej w dokumencie wyglądają zapisy odnoszące się do zrównania warunków konkurencji z transportem drogowym, wsparcia zakupu taboru tylko bezemisyjnego oraz stworzenia, wreszcie, zintegrowanego systemu zakupu biletów.

W KPO mowa jest także o inwestycjach w infrastrukturę oraz wsparciu dla transportu intermodalnego.

