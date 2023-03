Lepiej niż inni poradzili sobie z zaburzonymi łańcuchami dostaw

Położyliśmy nacisk na współpracę z dostawcami. Zmieniła się mentalność, która wzmocniła nasze relacje - mówi Wojciech Marcinkowski, dyrektor ds. SCM i koordynacji, członek zarządu ZPUE.

Fabryka ZPUE nigdy nie stanęła. - Lepiej niż inni zaczęliśmy sobie radzić z zaburzonymi łańcuchami dostaw - mówi w rozmowie z WNP.pl Wojciech Marcinkowski, dyrektor ds. SCM i koordynacji, członek zarządu ZPUE.



Powrót do just in-time? Zdaniem menedżera ZPUE to mało prawdopodobne. - Nawet jeśli, to będzie to inny system niż dotychczas... Ostatnie trzy lata sporo nas nauczyły, jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem - komentuje.

Jak zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw, z powodu pandemii i wojny w Ukrainie, odbiły się na działalności ZPUE w ostatnich 12 miesiącach?

- Po raz pierwszy doświadczyliśmy pandemii na własnej skórze, gdy "zamknięto" północne Włochy, gdzie znajdowały się fabryki kluczowe i strategiczne dla naszej firmy . Przed lockdownem udało się jeszcze naszemu partnerowi wysłać towar do Polski... Wówczas nie wiedzieliśmy jednak, jak mamy z transportowanym materiałem postępować. Nie było żadnych przepisów ani wytycznych na temat tego, jak firmy powinny reagować.

Zdecydowaliśmy się powołać sztab kryzysowy, który analizował aktualną sytuację i oceniał, jakie działania powinniśmy podjąć. Wtedy łańcuchy dostaw wysunęły się na pierwszy plan, a pandemia uświadomiła nam jeszcze dobitniej, jak ważna pozostaje płynność, stabilność oraz pewność w tym obszarze.

Wyzwań było sporo. Niemal codziennie pojawiały się informacje o problemach z towarem - jeśli nie u naszych dostawców, to u dostawców naszych dostawców. Kłopotliwe były też obostrzenia na chińskim rynku. Sprawiły one, że firmy musiały szukać nowych partnerów, którzy szybciej i z większą starannością dostarczali im swoje produkty. Tak właśnie zrobiliśmy w ZPUE.

Role się odwróciły. Dotychczas to kontrahenci przychodzili do nas z ofertą i zachęcali do współpracy; teraz to my musieliśmy zacząć szukać nowych partnerów biznesowych. Choć zasada posiadania alternatywnych dostawców zawsze u nas obowiązywała, to pandemia sprawiła, że potrzebowaliśmy nie jednego, ale kilku rezerwowych opcji.

Double sourcing (w uproszczeniu: pobieranie produktu od dwóch różnych oferentów - przyp. red), już nie wystarczał, musieliśmy przejść na multi sourcing (pobieranie produktu od wielu podmiotów; double sourcing to jego rodzaj - przyp. red.).

Pogłębiające się deficyty na rynku surowców stały się dla nas sporym wyzwaniem, ale też szansą. Bardzo szybko zaczęliśmy spoglądać na nasz biznes przez ten pryzmat. Elastyczność, która zawsze była naszym wyróżnikiem, sprawdziła się i pomogła nam. Wydaje mi się, że lepiej niż inni zaczęliśmy sobie radzić z zaburzonymi łańcuchami dostaw. Odczuwaliśmy momentami delikatne spowolnienie w niektórych obszarach, ale nasza fabryka nigdy nie stanęła. Cały czas produkujemy i realizujemy zamówienia klientów.

Mocną stroną ZPUE pozostają pracownicy. Codziennie pojawiają się nowe wyzwania, z którymi musimy się mierzyć, a to wymaga dużej wytrzymałości psychicznej od naszych ludzi. Problemy w łańcuchach dostaw sprawiły, że znacznie trudniej było prowadzić biznes, ale - z drugiej strony - pokazały, jak bardzo jesteśmy odporni mentalnie na te zawirowania.

"Jak zdecydowana większość firm, postawiliśmy na budowanie zapasów"

Jakie decyzje - doraźne i strategiczne - podjęliście w kontekście zaburzeń w dostawach?

- Podobnie jak zdecydowana większość firm, postawiliśmy na budowanie zapasów. Nie mieliśmy wyboru i musieliśmy je podwoić. Wiązało się to z dodatkowymi obciążeniami dla firmy, niemniej takie posunięcie było konieczne, by zabezpieczyć produkcję.

Położyliśmy także jeszcze większy nacisk na współpracę z dostawcami. Zmieniła się mentalność, która wzmocniła nasze relacje - dostawca był i jest naszym prawdziwym partnerem. Obecnie m. in. staramy się przygotowywać prognozy na 12 miesięcy do przodu. Wszystko oczywiście zależy od branży, producenta, rynku, surowców i materiałów - czasem odbywa się to raz na kwartał, czasem raz na miesiąc.

Czy ostatecznie wrócimy do procesów just-in-time - jak przed pandemią, wojną - z obecnego podejścia just-in-case?

- Bardzo trudne pytanie... Dzisiaj bym powiedział, że nie, ponieważ to zbyt duże ryzyko, przynajmniej w naszej branży. Nie mogę jednak tego wykluczyć; mamy zbyt wiele niewiadomych. Nie wiemy, co przyniesie 2023 rok - co stanie się za naszą wschodnią granicą, co będzie działo się na chińskim rynku, jak rozwiną się nowe huby produkcyjne. To wszystko ma znaczenie.

Myślę jednak, że nawet jeśli wrócimy do just in-time, to będzie to inny system niż dotychczas.

Ostatnie trzy lata sporo nas nauczyły, jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem. Nasz zespół zakupowy podwoił liczebność, co pokazuje, z jaką liczbą wyzwań mierzy się na co dzień.

Sądzę też, że nie ma jednej, skutecznej strategii. Być może część firm wróci do just in-time, niektóre zostaną przy just in-case, a jeszcze inne połączą obie strategie.

Czy rola pomocy rządowej – jej skala i timing - jako reakcja na skutki pandemii i zaburzeń w łańcuchach dostaw, z perspektywy czasu była w latach 2020-21 adekwatna i wystarczająca?

- ZPUE skorzystało ze wsparcia, jakie oferowało państwo. Na pewno nam to pomogło - zatrudniamy niemal 3 tys. osób. Trzeba jednak pamiętać, że firmy przede wszystkim powinny polegać na sobie. To priorytet.

Opieranie biznesu na jednym rynku jest ogromnym ryzykiem

Sytuacja w handlu międzynarodowym ustabilizowała się w końcu 2022 r., ale to tylko fragment rzeczywistości… Czy szoki zewnętrzne (czarne łabędzie) i inne ryzyka w warunkach gospodarowania oznaczają trwałą zmianę strukturalną i strategiczną dla ZPUE?

- Nie da się ukryć, że rynek chiński jest wszechobecny, a jego mocną stroną są koszty i jakość. Niemniej jednak świat przekonał się na własnej skórze, że opieranie biznesu na jednym rynku jest ogromnym ryzykiem. Właśnie dlatego spółki zmieniają strategie i szukają innych opcji. My również rozglądamy się za nowymi rynkami dostaw.

Zmienia się także podejście do produkcji, dużo firm przenosi ją do innych, bliżej położonych krajów, żeby skracać łańcuchy dostaw. Oczywiście takie rozwiązanie ma negatywne strony, ale plusów jest zdecydowanie więcej.

Jakie rynki mogą na tym skorzystać? Dokąd firmy przenoszą czy będą przenosić swoje produkcje?

