Liczba paczkomatów InPostu rośnie. Korzystają na cenach paliw

InPost zanotował w pierwszym tegorocznym kwartale istotny wzrost przychodów, liczby paczkomatów oraz ich użytkowników. Preferowany przez spółkę model dostaw "out of home" może okazać się beneficjentem rosnących kosztów logistycznych w branży.

InPost odnotował w pierwszym kwartale 2022 roku 69,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto, mniej o 29 proc. w ujęciu rocznym. Zysk operacyjny wyniósł 196,8 mln, więcej o 36 proc w ujęciu rocznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,54 mld zł w I kw. 2022 r, wzrosły o 94 proc. w ujęciu rok do roku.

Udział InPostu w polskim rynku wzrósł w ubiegłym roku do 48 proc., natomiast w pierwszym kwartale 2022 roku wolumen obsłużonych przesyłek w Polsce wzrósł o 16 proc. do 112,1 mln. Przychody w Polsce wzrosły o 17 proc. rok do roku, do 911,6 mln zł, zaś skorygowana EBITDA o 8 proc. rok do roku, do 376,6 mln zł.

Rafał Brzoska zapowiedział, że spółka w listopadzie dokona indeksacji bieżącej umowy z Allegro uwzględniając wskaźnik inflacji i wzrostu wynagrodzeń. W praktyce oznaczać to będzie dwucyfrową dynamikę podwyżek cen usług dla Allegro. W 2021 roku przychody od Allegro stanowiły 46 proc. przychodów InPostu w Polsce.

Rafał Brzoska wskazał podczas konferencji, że w związku z rosnącymi cenami paliw, system tradycyjnych dostaw kurierskich "door to door" traci obecnie najbardziej, co faworyzuje podstawowy model biznesu spółki, czyli system " out of home".

W pierwszym tegorocznym kwartale liczba paczkomatów InPost w Polsce zwiększyła się o 912. Liczba osób korzystających z paczkomatów InPost wzrosła natomiast o 13 proc. w ujęciu rocznym, przekraczając poziom 15,3 mln użytkowników.

Zdaniem Brzoski, jeżeli unijne embargo na ropę z Rosji zostanie wprowadzone, wówczas cena baryłki może wzrosnąć do 180-190 dolarów, co byłoby istotnym obciążeniem dla branży kurierskiej i wiązałoby się z nasileniem presji na wzrost kosztów logistycznych, zwłaszcza w tradycyjnym modelu dostaw.

InPost jest notowany na giełdzie w Amsterdamie. Akcje od początku roku potaniały o niespełna 50 proc., do 5,6 euro za walor. Kapitalizacja spółki oscyluje w okolicy 2,7 mld euro.

