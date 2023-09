Liczba punktów odbioru Orlen Paczki przekroczyła 10 tysięcy

Liczba punktów odbioru Orlen Paczki przekroczyła 10 tys. - poinformował w poniedziałek koncern. Dodał, że przesyłki można obecnie nadać i odebrać w ponad 3,3 tys. automatach paczkowych, na ok. 1,1 tys. stacjach paliw, 700 kioskach RUCH i w ok. 5 tys. punktach partnerskich.

"Liczba punktów, w których można skorzystać z usługi Orlen Paczka, przekroczyła już 10 tys." - podał w poniedziałkowym komunikacie koncern. Orlen wyliczył, że przesyłki można obecnie nadać i odebrać w ponad 3,3 tys. automatach paczkowych, na ok. 1,1 tys. stacjach paliw, a także w 700 kioskach RUCH i w ok. 5 tys. punktach partnerskich.

Orlen: w ciągu roku liczba klientów usługi wzrosła o 90 proc.

Prezes Orlenu Daniel Obajtek ocenił, że "segment usług kurierskich jest ważną częścią strategii rozwoju oferty detalicznej Grupy Orlen", przy czym "w ciągu półtora roku Orlen Paczka stała się istotnym graczem na krajowym rynku i cały czas rozwija się bardzo dynamicznie".

"W ciągu roku liczba klientów naszej usługi wzrosła o 90 proc. Koncentrujemy się na rozbudowie potencjału logistycznego i rozwoju segmentu automatów paczkowych, których liczba w tym roku podwoi się" - oświadczył Obajtek, cytowany w komunikacie Orlenu.

Koncern zaznaczył, iż Orlen Paczka, od momentu uruchomienia we wrześniu 2021 r., "notuje znaczne wzrosty wolumenów paczek i zwielokrotnienie liczby nadawców". "W porównaniu do drugiego kwartału zeszłego roku, w ostatnim kwartale bieżącego roku koncern odnotował 165 proc. wzrost wolumenu paczek i 90 proc. wzrost liczby użytkowników" - podał Orlen.

Do końca roku Orlen ma postawić ponad 4 tys. automatów paczkowych

Jak przypomniano w informacji, usługa Orlen Paczka gwarantuje dostawy paczek ze sklepów internetowych w jeden dzień roboczy i zapewnia trzy dni na odbiór przesyłki. Dodano, że koncern inwestuje w automaty paczkowe. "Obecnie jest ich 3,3 tys., ale do końca roku ich liczba przekroczy 4 tys." - zapowiedział Orlen.

Koncern wskazał, że w ramach projektu Orlen Paczka rozwija równolegle sieć centrów logistycznych. "Aktualnie Orlen Paczka dysponuje 19. centrami i planuje uruchomienie do końca roku kolejnych czterech" - ogłosił Orlen. Podkreślił, że zwiększa również liczbę kurierów oraz rozbudowuje trasy logistyczne, aby "pomimo rosnącej liczby klientów oraz transportowanych przesyłek, nadal gwarantować dostawę ze sklepów internetowych w jeden dzień".

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach i na Słowacji, Litwie i na Węgrzech. Posiada również rozbudowany segment petrochemiczny i segment wydobywczy węglowodorów. Prowadzi inwestycje związane z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W lutym tego roku zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z założeniami, do końca dekady nakłady inwestycyjne Grupy Orlen wyniosą ok. 320 mld zł. Udział Skarbu Państwa w Orlenie wynosi 49,9 proc.

